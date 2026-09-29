Học công nghệ thời AI: Làm gì để không bị "bỏ lại"?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng thay đổi cách con người học tập và làm việc, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Khi những kỹ năng hôm nay có thể trở nên lỗi thời vào ngày mai, người học lập trình cần làm gì để không bị “bỏ lại” sau tốt nghiệp?

‏AI không thay thế lập trình viên, nhưng đang thay đổi chuẩn năng lực‏

‏AI đang dần trở thành một phần trong công việc của lập trình viên. Thay vì thay thế con người, AI đang thay đổi cách công việc được thực hiện, đòi hỏi người làm công nghệ vừa vững chuyên môn, vừa biết cách ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả. ‏

‏Theo LinkedIn, 70% kỹ năng được sử dụng trong phần lớn công việc được dự báo sẽ thay đổi vào năm 2030, với AI là một trong những động lực chính. Trong lĩnh vực công nghệ, xu hướng này càng rõ nét khi dữ liệu LinkedIn Economic Graph cho thấy tỷ lệ tin tuyển dụng yêu cầu AI Literacy (khả năng hiểu và sử dụng AI hiệu quả) đã tăng 71% trong một năm. Đáng chú ý, Software Engineer (kỹ sư phần mềm) là vị trí đứng đầu danh sách các công việc có tin tuyển dụng yêu cầu về AI Literacy. Điều này cho thấy, năng lực của một lập trình viên trong thời đại AI không chỉ nằm ở khả năng viết code, mà còn ở việc biết cách tận dụng AI để làm việc hiệu quả hơn.‏

‏AI đang thay đổi cách lập trình viên làm việc và ứng dụng công nghệ (Nguồn: CUSC Aptech)

‏Hai ngành đào tạo đón đầu yêu cầu mới của thị trường‏

‏Nắm bắt những thay đổi của thị trường công nghệ, tại Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC), chương trình Công nghệ phần mềm – Định hướng Phát triển Ứng dụng và Công nghệ phần mềm – Định hướng Trí tuệ nhân tạo được xây dựng theo hai hướng tiếp cận phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của ngành công nghệ hiện nay. ‏

‏Ngành Công nghệ phần mềm – Định hướng Phát triển Ứng dụng: Phù hợp với người muốn phát triển năng lực xây dựng sản phẩm và hệ thống phần mềm, từ Web, Mobile, Full-stack đến Cloud, Microservices, DevOps và các ứng dụng AI. Lộ trình có thể mở ra cơ hội ở các vị trí như Software Developer, Full-stack Developer, Mobile Developer, Cloud/DevOps Engineer. ‏

‏Ngành Công nghệ phần mềm – Định hướng Trí tuệ nhân tạo: Phù hợp với người muốn đi sâu vào AI, từ Machine Learning, xử lý dữ liệu đến Generative AI, LLM và phát triển các ứng dụng như AI chatbot. Đây là nền tảng để phát triển các giải pháp AI và hệ thống phần mềm thông minh trong nhiều lĩnh vực. ‏

‏Chương trình chú trọng thực hành thông qua các dự án thực tiễn, xây dựng Portfolio, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có thành tích chuyên môn trong và ngoài nước, cùng hệ thống phòng thực hành phục vụ việc học và ứng dụng, sinh viên có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, hiểu hơn về yêu cầu công việc và từng bước đáp ứng những năng lực mà doanh nghiệp công nghệ đang tìm kiếm.‏

‏CUSC hiện đang triển khai các chương trình đón đầu về công nghệ phần mềm (Nguồn: CUSC Aptech)

‏Học từ thực tế, hiểu doanh nghiệp cần gì‏

‏Bên cạnh đào tạo chuyên môn, người học còn được tiếp xúc trực tiếp với môi trường doanh nghiệp thông qua các hoạt động tham quan, kiến tập và kết nối với nhà tuyển dụng. Qua những trải nghiệm này, sinh viên có thể quan sát cách một doanh nghiệp công nghệ vận hành, tìm hiểu yêu cầu thực tế đối với từng vị trí và hình dung rõ hơn về công việc sau khi tốt nghiệp.‏

‏Hình ảnh sinh viên CUSC tham quan kiến tập tại doanh nghiệp (Nguồn: CUSC Aptech)

Thông tin tuyển sinh‏ ‏:‏

– ‏Đối tượng: học sinh tốt nghiệp THPT, sinh viên các trường đại học, cao đẳng muốn học song song; người đi làm muốn nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề nghiệp sang lĩnh vực công nghệ sáng tạo.‏

– ‏Hình thức xét tuyển: Tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm thi V-SAT.‏