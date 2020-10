Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh năm đầu tiên đã tìm được chủ nhân

Tại buổi lễ, ngài Gareth Ward, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam, chia sẻ, năm 2020 kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Liên hiệp Anh và Việt Nam, và BUV là mẫu hình biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác Anh - Việt về giáo dục. 2020 cũng đánh dấu chặng đường 10 năm BUV được thành lập với nhiều đổi mới về phương pháp giảng dạy trong suốt quá trình phát triển. Qua bài phát biểu, ngài Đại sứ gửi lời chúc mừng các Quán quân học bổng sau quá trình ứng tuyển dài và khó đã đạt được thành tích xứng đáng để bản thân và cha mẹ tự hào. Từ phía Vương quốc Anh, ngài Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với BUV để thúc đẩy và ủng hộ sự phát triển của giáo dục chất lượng cao tại Việt Nam trong tương lai.

Lễ trao học bổng BUV 2020

Trần Phan Hà My - Tân sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế



Là học sinh của trường Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Hà My có vô số thành tích "khủng" như: Giải Nhì Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh, giành được học bổng của Đại học VinUni… My cũng là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách của trường, đồng sáng lập tổ chức Thúc đẩy sáng kiến và dự án trẻ PIE…

Từ nhỏ, My đã luôn nuôi dưỡng ước mơ lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng với vai trò là một doanh nhân, một nhà hoạt động xã hội. Cô nàng tập cách quan sát và học hỏi nhiều hơn từ những điều xung quanh, và luôn tự đặt ra câu hỏi, cần thay đổi điều gì để xã hội tốt đẹp hơn. Chính điều này cũng được My áp dụng khi lên kế hoạch chinh phục học bổng của BUV: "Đó là quá trình suy ngẫm lại các giá trị của bản thân: Tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để tìm ra lĩnh vực phù hợp với mình, đọc nhiều sách để đúc kết những giá trị mình theo đuổi, lắng nghe ý kiến đánh giá về mình của những người thân quen. Hơn cả, hãy suy nghĩ đến điều mà mình có thể cống hiến cho nhà trường, bởi khi mình nhận được một điều gì, hãy tìm cách để trao đi giá trị xứng đáng".

Lê Nhật Nam - Tân sinh viên ngành Quản trị Marketing

Khao khát được thể hiện tài năng và ước mơ của mình với thế giới, ngay từ khi còn theo học ở trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau), Nhật Nam luôn nỗ lực để đạt được thành tích ấn tượng như Giải Nhì HSG cấp Tỉnh năm học 2019-2020; Giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp trường… Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như sáng lập câu lạc bộ tiếng Anh "My Special ESC", tham gia Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Đà Nẵng (DAIMUN)…

Ấn tượng mạnh với BUV sau những buổi học thử online, cậu học sinh nhận ra đây là môi trường quốc tế mà mình ao ước với 100% giảng viên nước ngoài, thầy cô thân thiện và lắng nghe, nơi sẽ cho phép Nam thỏa sức "vùng vẫy" khẳng định mình và truyền cảm hứng tới mọi người. Được thôi thúc bởi thông điệp "Bật nguồn đam mê" của BUV, Nam càng đặt quyết tâm cao hơn để giành được học bổng toàn phần danh giá và gắn bó ba năm đại học tại BUV - một ngôi trường rất xa nhà nhưng là nơi mà Nam tin chắc sẽ là bệ phóng lý tưởng cho hành trình chinh phục đam mê của bản thân.

Quản Anh Thư - Tân sinh viên ngành Công nghệ đám mây

Có đam mê từ sớm với ngành Khoa học Máy tính qua những cuốn tạp chí chuyên ngành của bố, Anh Thư đã lớn lên với niềm yêu thích dành cho những món đồ công nghệ. Đến năm 18 tuổi, khi muốn nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực này, Thư quyết định ứng tuyển chuyên ngành Công nghệ đám mây tại BUV. Thư từng đạt được nhiều thành tích ấn tượng về học thuật và hoạt động ngoại khóa như IELTs 7.5, thành viên ban tổ chức Triển lãm Du học Mỹ IvyPrep, tham gia chương trình "SheCodes Hackathon 2019"…

Có cơ hội được tiếp xúc với các giảng viên quốc tế của BUV qua chương trình song bằng tú tài mà mình theo học tại trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), Thư đã hoàn toàn bị "chinh phục" bởi sự tận tâm, nhiệt tình của các thầy cô và phương pháp giảng dạy chất lượng. Bên cạnh đó, môi trường học tập năng động cũng là một lý do lớn khiến cô nàng học sinh cá tính muốn tiếp tục gắn bó với BUV trong 3 năm đại học. Vì thế, dù biết học bổng toàn phần của BUV rất thử thách, Thư vẫn đặt 100% quyết tâm ứng tuyển với tinh thần "All or Nothing" cho môi trường đại học mà mình mơ ước.

Phạm Thành Long - Tân sinh viên ngành Công nghệ đám mây

Có đam mê với công nghệ từ khi học THPT, Thành Long thấy được những cơ hội tiềm năng tại Việt Nam mà ngành Công nghệ đám mây mang lại. Biết được BUV đào tạo ngành này một cách bài bản, với hệ thống cơ sở vật chất ấn tượng, môi trường học tập năng động và đề cao tính sáng tạo, Long đặt quyết tâm ứng tuyển học bổng tại BUV để đam mê của mình được định hướng tốt hơn.

Ham học hỏi và có tính kỷ luật cao, Long đã rất chú trọng để có bảng thành tích học tập và hoạt động xã hội "đáng nể" từ những năm lớp 10, 11, như IELTS 8.0, tham gia dự án Water Wise Vietnam của Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng cùng Đại sứ quán Mỹ…

Sau quá trình ứng tuyển học bổng BUV, thay đổi lớn nhất mà Long tự nhận thấy ở mình là kỹ năng giao tiếp và khả năng tạo dựng và triển khai kế hoạch theo đúng mục tiêu đề ra được cải thiện đáng kể.

