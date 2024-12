Ngày 4/12, buổi fanmeeting đầu tiên của SOOBIN trong năm 2024 đã khép lại, đồng thời mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa nam ca sĩ và cộng đồng người hâm mộ. Lấy chủ đề là prom (dạ hội), tên gọi của dự kiện này sử dụng lối chơi chữ khá hay ho - PROMise (lời hứa). PROMise là buổi dạ tiệc đặc biệt mỹ nam 9x muốn dành tặng cho những người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trên con đường làm nghệ thuật. Đây là dịp để các công chúa, hoàng tử và cả SOOBIN cùng tạo ra những kỷ niệm đẹp nhất bên nhau.

Buổi giao lưu thân mật mở ra một không gian ngập tràn sắc xanh - trắng nhẹ nhàng, đẹp mắt. Có mặt tại sự kiện fanmeeting lần này là sự góp mặt của các Anh Tài Duy Khánh, Quốc Thiên và BB Trần. Bộ tứ đã cùng nhau đưa đẩy, tung hứng vô cùng dí dỏm trên sân khấu, chemistry ngập tràn từng khung hình. Cùng tham gia show với nhau, các Anh Tài đã thể hiện được sự ăn ý đầy duyên dáng, khiến khán giả ở dưới vô cùng thích thú.

Quốc Thiên

BB Trần

Duy Khánh

và Kay Trần tới chung vui cùng SOOBIN và FC

Tại buổi fanmeeting đầu tiên tự tổ chức, SOOBIN đã hâm nóng bầu không khí qua loạt bản hit làm nên tên tuổi như Phía Sau Một Cô Gái, Anh Đã Quá Quen Với Cô Đơn, Giá Như… Người hâm mộ như được “rửa tai” với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm của anh chàng ngân nga theo những giai điệu quen thuộc. Khả năng làm chủ sân khấu của SOOBIN được khen ngợi hết lời, nguồn năng lượng tươi mới toả ra rạng ngời xuyên suốt buổi fanmeeting.

Anh chàng đem đến những tiết mục vô cùng sôi động khiến ai nấy cũng phải nhún nhảy

SOOBIN gây xao xuyến khi tự tay viết từng lá thư gửi đến người hâm mộ có mặt hôm nay. Ấn tượng đầu tiên chính là bao thư được thiết kế vô cùng đẹp mắt theo phong cách minimalism. Bên trong là những lời tâm tình chân thành nhất được nam ca sĩ gửi gắm vào qua từng dòng chữ viết tay.

“Mình rất trân trọng những tình cảm và niềm yêu thương của bạn đối với mình. Trong cuộc đời làm nghệ thuật, điều mình luôn cảm thấy may mắn và hãnh diện, đó là vì có bạn luôn ủng hộ, luôn sát cánh như gia đình thứ hai của mình vậy. Mỗi lần đi diễn, kể cả trời nắng hay mưa, nụ cười và những tiếng hô vang tên mình của bạn đều khiến mình trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều… Cả chục năm nay, mình đã quen với những giọng nói ấy. Giờ không có bạn, chắc cuộc sống của mình sẽ buồn lắm…”

SOOBIN đã tự tay viết thư gửi tới từng fan tham dự buổi giao lưu hôm nay

Tấm lòng của SOOBIN dành cho người hâm mộ khiến cả FC thổn thức, rung động qua từng câu từ ngọt như mía lùi. Ai ai cũng nhanh tay check-in, flex trên MXH khi được idol “dỗ dành” khéo léo như thế này.

Ngoài ra, SOOBIN khiến khán giả vừa thích thú vừa cười mệt khi anh chàng đã chuẩn bị… trứng luộc cho fan lót dạ. Hành động này cũng được netizen hưởng ứng nhiệt tình, khen ngợi sự quan tâm chu đáo của nam ca sĩ dành cho FC của mình.

SOOBIN luộc cả trứng cho fan lót dạ

Kết thúc buổi giao lưu thân mật, SOOBIN công bố tên gọi fandom chính thức là KINGDOM - với hy vọng sẽ xây dựng một đế chế vững mạnh dành cho người hâm mộ và bản thân từ nay và mãi mãi về nhau. Tại đây, anh chàng hy vọng sẽ được chứng kiến đại gia đình ngày càng lớn mạnh và vững chắc, cùng nhau gắn kết bằng tình yêu thương và âm nhạc. Ngoài ra, màu sắc chủ đạo của KINGDOM chính là màu vàng - cực kỳ hợp rơ với tên gọi KINGDOM (vương quốc).

Cư dân mạng đồng loạt chúc mừng SOOBIN và KINGDOM, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đại gia đình. Đồng thời, người hâm mộ từ xa đều bày tỏ niềm tự hào và vinh dự khi được chung tay góp sức xây dựng một cộng đồng fan vững bền và hoà thuận, cùng nhau ủng hộ sự nghiệp của SOOBIN.

Giờ đây FC SOOBIN đã có danh phận chính thức - KINGDOM

Nam ca sĩ và đại gia đình đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất

Một số bình luận của netizen:

- Tự hào là mảnh ghép nhỏ của KINGDOM. Hẹn FMT Hà Nội cậu nhé. Lúc ấy chúng ta có danh phận, có màu đại diện, có lightstick nữa cậu nhỉ.

- Nghe mà sĩ lắm luôn á. Sang hết cả fandom.

- Chúng ta là một KINGDOM. Siêu tự hào về SOOBIN và đại gia đình chúng ta.

- Nghe tên fandom quý tộc ghê á. Màu vàng cũng hợp mệnh với em và cũng là màu em thích nhất luôn.

- Mong anh và cả KINGDOM sau này sẽ mãi đứng vững ngạo nghễ.

Đáng chú ý, đúng 12 giờ đêm qua, SOOBIN bất ngờ tung ra MV Điều Ta Muốn - For My KINGDOM và nhanh chóng được đón nhận nồng nhiệt khắp MXH. Xuyên suốt 3 phú 57 giây là chặng đường của SOOBIN từ hồi "trẻ trâu" tới thời điểm hiện tại. Đó là những bức ảnh và đoạn clip ngắn đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của nam ca sĩ, đặc biệt những khoảnh khắc vui vẻ với FC của mình - những người đã đồng hành cùng SOOBIN từ khi chập chững vào showbiz.

Điều Ta Muốn - For My KINGDOM là món quà SOOBIN muốn gửi tặng tới những người yêu quý mình, như một lời hồi đáp và tri ân tới những tình cảm to lớn KINGDOM dành cho mình. Bài hát này là một chương sách mới đối với hành trình giữa SOOBIN và KINGDOM, đồng thời còn là minh chứng cho sự hiện diện của anh và người hâm mộ trong cuộc đời nhau.

SOOBIN "đánh úp" với MV Điều Ta Muốn - For My KINGDOM

Người hâm mộ lũ lượt check-in "sống ảo" ở quầy trang trí bên ngoài hội trường

Người hâm mộ lấp đầy ghế ngồi buổi giao lưu