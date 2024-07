Lee Kwang Soo thường được biết đến với hình tượng "thánh hài", ngốc nghếch và đanh đá từ trong phim ra đến đời thực. Hình tượng này gắn liền với nam diễn viên qua các vai diễn trong Sound Of Your Heart, Inseparable Bros...Thế nhưng, trong bộ phim sắp ra mắt vào 31/07 tới đây với tựa đề là No Way Out: The Roulette thì khán giả và người hâm mộ của Lee Kwang Soo sẽ được một phen bất ngờ bởi màn "lột xác" anh chàng.

Lee Kwang Soo nổi tiếng với hình ảnh "chúa hề"

No Way Out: The Roulette mô tả cuộc chiến khốc liệt về một trò cá cược không có lối thoát. Trong đó, thám tử Baek Joong Sik - người đang rơi vào thế khó khi phải bảo vệ tên sát nhân man rợ Kim Kook Ho - người đang bị truy nã và treo thưởng. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như Hứa Quang Hán, Yoo Jae Myung, Kim Sung Cheol và Kim Moo Yul.



Tạo hình đen tối của Lee Kwang Soo trong No Way Out: The Roulette khiến khán giả không khỏi bất ngờ

Trong phim, Lee Kwang Soo vào vai Yoo Chang Jae, một tên sát nhân với âm mưu ám sát và nhắm đến khoản tiền thưởng 20 tỷ won. Tạo hình đen tối và lạnh lùng đã phần nào thể hiện sự tàn nhẫn của nhân vật này, góp phần thu hút sự chú ý của khán giả.

Thế nhưng, bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự khen ngợi và mong chờ màn thể hiện của Lee Kwang Soo trong No Way Out: The Roulette thì một số người hâm mộ lại "bật cười" bởi họ vẫn chưa quên được hình tượng hài hước và ngốc nghếch của nam diễn viên trong các tác phẩm trước. Càng nhìn tạo hình mới của Lee Kwang Soo trong phim mới, fan "guột" của nam diễn viên lại đùa nhau rằng "hề quá làm sao mà làm sát nhân được".

Bình luận của người hâm mộ: - Cái mặt hề quá làm sao làm sát nhân được. - Nạn nhân đã chết vì cười quá nhiều. - Cười tắt thở đúng nghĩa. - Không cần biết vai gì hay tạo hình mới như nào, chỉ cần đọc tên thôi là tự khắc cười. - Thấy Lê Quăng Sú là auto thả haha trước rồi đọc nội dung sau.

Cùng đón chờ sự trở lại của Lee Kwang Soo trong bộ phim No Way Out: The Roulette ra mắt vào 31/07 trên Disney+ và U+Mobiletv.



