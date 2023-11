Hoàng gia Anh rơi vào khủng hoảng

Tiết lộ gây sốc

Trong Piers Morgan Uncensored ngày 29/11, Piers Morgan bất ngờ tiết lộ tên hai thành viên hoàng gia được cho là có “mối quan ngại” về màu da của Archie, con trai Hoàng tử Harry và Meghan Markle, ngay cả trước khi cậu bé ra đời vào năm 2019 mà cuốn tiểu sử mới Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival (2023) đề cập.

Piers Morgan gây sốc khi công khai danh tính hai thành viên hoàng gia có “mối quan ngại” về màu da của Archie. Ảnh:TalkTV.

Người dẫn chương trình nổi tiếng cho biết đó là Vua Charles III và Công nương Kate. Ông giải thích mặc dù không tin hai thành viên hoàng gia có ý phân biệt chủng tộc trong lời nói, nhưng ông cảm thấy đồng bào của mình có quyền biết những thông tin mà chỉ một số ít độc giả từ quốc gia khác vô tình biết được.

“Thành thật mà nói nếu những người Hà Lan đang vào hiệu sách để nhặt nó lên và nhìn thấy những cái tên này, thì các bạn - những người Anh ở đây, những người thực sự đóng thuế cho Hoàng gia Anh - cũng có quyền được biết”, ông nhấn mạnh.

Hiện, những người trong cuộc chưa xác nhận tiết lộ của Piers Morgan có đúng sự thật hay không.

Trước đó, phiên bản tiếng Hà Lan phải dừng bán đột ngột chỉ vài giờ sau khi Endgame phát hành vào ngày 28/11. Người ta phát hiện nội dung sách tại quốc gia Tây Âu có nhắc đến tên thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh bị tố là phân biệt chủng tộc Archie. Tác giả Omid Scobie viết trong sách biết rõ về hai người đó nhưng không thể công khai vì pháp luật ở Vương quốc Anh cấm. Năm 2021, khi trả lời phỏng vấn Oprah Winfrey trên truyền hình, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cũng từ chối gọi tên người thân trước khán giả toàn cầu. Trong cuộc phỏng vấn khác vào tháng 1, Harry nhấn mạnh vợ chồng anh không cho rằng gia đình mình phân biệt chủng tộc, cụm từ “thành kiến vô thức” mô tả đúng hơn hoàn cảnh họ gặp phải.

Các chuyên gia hoàng gia trước đây cáo buộc Vua Charles và Hoàng hậu Camilla là những người đưa ra nhận xét về nước da và màu tóc của Archie. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định với Page Six vào năm 2022 rằng thành viên hoàng gia bị tố phân biệt chủng tộc không phải bà Camilla.

Thị phi liên tục bủa vây Hoàng gia Anh. Ảnh: Getty Images.

Hoàng gia Anh lại rơi vào khủng hoảng

Trong khi Piers Morgan tin rằng phát ngôn trên truyền hình của mình là vì người Anh, các nhà bình luận hoàng gia cho rằng đây là bước đi sai lầm và có thể chọc giận chế độ quân chủ bởi họ đã từ chối bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi do cuốn sách của Scobie gây ra.

“Tôi nghĩ hành động đó là sai trái. Theo một cách nào đó, ông ấy đang giúp Harry và Meghan bôi nhọ hoàng gia”, nhà văn Angela Levin nói với Daily Mail.

Bà Levin nhận định việc làm của Morgan là không cần thiết, có ác ý và xấu xa, đồng thời gây ra cú sốc lớn đối với Cung điện Buckingham.

Nhà phê bình Richard Fitzwilliams đồng ý Morgan không nên nêu tên những người trong cuộc. Theo ông, hành động đó đáng xấu hổ và tạo ra tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Scobie phát hành cuốn sách mang thông điệp chống lại hoàng gia Anh và những chuyện đang xảy ra chính xác là thứ nam nhà báo Mỹ mong muốn.

“Lý do những cái tên xuất hiện trong phiên bản Hà Lan của Endgame vẫn chưa được giải thích và chắc chắn liên quan đến việc Scobie được nhà Sussex cho biết tên. Cả hai phủ nhận việc hợp tác nhưng chắc chắn là nói dối. Trong cuốn sách của mình, Scobie nói rõ quan điểm của mình rằng chế độ quân chủ đang suy tàn, thậm chí có thể là sự suy tàn cuối cùng. Anh ta tận dụng cơ hội trong những hoàn cảnh kỳ lạ để thúc đẩy mong muốn đó. Thật tình cờ là anh ta nhận được sự hỗ trợ từ Piers Morgan”, Fitzwilliams phân tích.

Ông Fitzwilliams nói thêm Morgan có thể có cách xử lý tốt hơn, nhưng cuối cùng lại gây ra sự phẫn nộ đáng kể.

Các chuyên gia hoàng gia có những ý kiến khác nhau liên quan đến phát ngôn của Piers Morgan. Ảnh:Getty Images.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bác bỏ Piers Morgan. Người viết tiểu sử hoàng gia Phil Dampier cho rằng việc giữ kín tên các thành viên hoàng gia cho đến nay là điều vô cùng bất công đối với những người khác vì những suy đoán đã lan rộng.

Theo ông Dampier, những cuộc hội thoại liên quan đến màu da là hoàn toàn bình thường và có thể chấp nhận được đối với nhiều gia đình da màu và đa chủng tộc.

“Bản thân Harry từng nói rằng anh ấy và Meghan chưa bao giờ cáo buộc ai là kẻ phân biệt chủng tộc. Vì vậy, toàn bộ sự việc đã bị thổi phồng lên một cách không công bằng. Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, tốt hơn là nên công khai để chúng ta có thể thảo luận thẳng thắn và trung thực về nó”, ông chia sẻ quan điểm.

Ông Dampier tin hoàng gia cần thay đổi chính sách “không bao giờ phàn nàn hay giải thích” của cố Nữ hoàng Elizabeth. Ông hiểu tại sao Morgan lại có hành động như vậy nhưng chưa thể khẳng định quyết định đó là khôn ngoan hay bốc đồng.

Về phía Hoàng gia Anh, theo Mirror, sự thất vọng đang bao trùm tại Cung điện Buckingham sau khi những cái tên lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Họ cũng được cho là đang xem xét tất cả các phương án, bao gồm cả hành động pháp lý.

