Quả bom mới dội thẳng vào Hoàng gia Anh

Gần một năm kể từ khi cuốn hồi ký Spare của Hoàng tử Harry ra mắt đẩy Hoàng gia Anh lên đầu sóng, ngọn gió, gia đình có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới đang đối mặt với đợt tấn công mới khi cuốn sách khác khai thác mối quan hệ rạn nứt với vợ chồng Sussex sắp được phát hành.

Omid Scobie, người bạn thân thiết của Harry và Meghan, cũng là đồng tác giả Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family (2021), chuẩn bị trình làng cuốn sách tiểu sử Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival (tạm dịch là Endgame: Bên trong Hoàng gia và Cuộc chiến sinh tồn của chế độ quân chủ).

Sách dự kiến phát hành vào ngày 28/11, với giá bìa cứng là 28,8 USD và bản ebook là 14,99 USD. Chưa chính thức ra mắt nhưng Endgame đã được dán nhãn “Sách bán chạy nhất trong lịch sử thế kỷ 21 của Vương quốc Anh”.

Có gì trong Endgame ?

Endgame là cuốn sách mới nhất về mẫu thuẫn gia đình Hoàng gia Anh. Ảnh: Page Six.

Trước khi lên kệ, nội dung đầy đủ của Endgame vẫn trong vòng bí mật. Tuy nhiên, thông qua tiết lộ từ tác giả và một số trích đoạn rò rỉ trên báo chí quốc tế, độc giả có được cái nhìn sơ bộ về những gì sách muốn đề cập.

Với tư cách là người ủng hộ Công tước và Nữ công tước xứ Sussex, Omid Scobie viết ra cuốn sách chĩa mũi nhọn vào các thành viên cao cấp của gia đình Hoàng gia, chủ yếu là Vua Charles, Hoàng tử William và Công nương Kate. Sách cũng giải quyết những thắc mắc mà công chúng tò mò bấy lâu như lý do Meghan không dự lễ đăng cơ của Vua Charles hay phản ứng của Harry khi bị đuổi ra khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage...

Endgame cho biết Harry và Meghan bị sốc trước thông báo phải trao lại chìa khóa ngôi nhà trị giá hàng triệu USD ở London, Anh, mà họ được cố Nữ hoàng Elizabeth II tặng trong đám cưới năm 2018. Trong khi Cung điện Buckingham giải thích lý do thu hồi ngôi nhà là vợ chồng Sussex không còn phục vụ cho Hoàng gia và không còn sống ở Anh, Scobie gọi hành động này là "phát súng rẻ tiền từ người cha bị xúc phạm chịu sự ràng buộc của hệ thống thể chế thường không khoan dung với tình cảm của con người".

Scobie kể thêm Harry buồn đến mức đã gọi điện cảnh báo Vua Charles vào tháng 3: "Cha không muốn gặp các cháu của mình nữa à?". Theo tác giả, ngôi nhà là lựa chọn an toàn duy nhất của gia đình Sussex khi trở về Anh vì khu vực được bảo vệ của lực lượng an ninh có vũ trang. Cuộc gọi diễn ra căng thẳng. Vua Charles không nói nhiều, chỉ tuyên bố (theo Scobie đánh giá là nửa vời) rằng luôn có nơi nào đó để ở, khiến Harry gần như mất hết hy vọng.

Theo nam nhà báo Anh, nhiều tuần trước đó, Vua Charles đã tỏ ra lạnh lùng và nói chuyện ngắn gọn qua điện thoại với con trai út. Thời điểm đó, Harry cho ra mắt Spare không lâu và anh quyết định liên hệ với vua cha vì sợ họ không bao giờ có cơ hội nói chuyện nữa. Tuy nhiên, người đứng đầu Hoàng gia Anh tỏ ra thận trọng trong quá trình giao tiếp. Scobie dẫn nguồn thạo tin khẳng định thông điệp được lan truyền trong gia đình Hoàng gia là Harry không đáng tin.

Trong sách, Scobie mô tả Harry là người bị gia đình phản bội. Từ những cuộc phỏng vấn trước đây, Công tước xứ Sussex hy vọng một ngày nào đó người thân đồng tình với quan điểm của anh. Tuy nhiên, Scobie khẳng định Harry đã từ bỏ mong muốn này.

"Tôi sẵn sàng quên đi. Nhận được lời xin lỗi hay giải thích ư? Tại thời điểm này, ai quan tâm điều đó, phải không?", câu nói của hoàng tử tóc đỏ được trích dẫn trong sách.

Quyết định không tham dự lễ đăng cơ vào ngày 6/5 của Meghan cũng được đề cập trong Endgame . Thời điểm đó, các nguồn tin cho hay cựu diễn viên Mỹ phải ở lại California để chăm sóc hai con, đồng thời tổ chức sinh nhật lần thứ 4 cho Archie. Tuy nhiên, Scobie tiết lộ nguyên nhân thực sự là cô không muốn trở lại "vở kịch dài tập" của Hoàng gia Anh.

Meghan cũng được cho là viết thư cho Vua Charles chia sẻ về tình trạng sức khỏe tinh thần của cô ngày một tồi tệ, không may bị phớt lờ. Cô cũng nêu tên hai thành viên Hoàng gia bàn luận về màu da của Archie. Scobie nhấn mạnh biết rõ tên hai người đó nhưng không nêu ra trong sách bởi "luật pháp ở Vương quốc Anh ngăn cản tôi tiết lộ họ là ai”.

Omid Scobie cho biết tư liệu viết sách được dẫn từ những nguồn đáng tin cậy và biết rõ sự tình về Harry và Meghan. Ảnh: Shutterstock.

Về Hoàng tử William, Scobie nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt từ bố ba con khi anh ngày càng tiến gần hơn với vị trí dẫn đầu. Cụ thể, William bị cáo buộc ngày càng lạnh lùng. Cuốn sách khẳng định hoàng tử sinh năm 1982 đã phớt lờ tin nhắn của em trai khi hỏi về tình hình sức khỏe của bà nội tại lâu đài Balmoral và xin đi nhờ đến Scotland để gặp cố Nữ hoàng Elizabeth II lần cuối. Harry buộc phải tự thuê chuyên cơ riêng, đáng tiếc không kịp tạm biệt bà nội.

Theo cuốn sách, William không muốn gặp em trai mình. Người thừa kế cảm thấy bị phản bội và buồn bã khi Harry phát hành hồi ký. William nghĩ đã mất Harry và không muốn biết về phiên bản khác của em trai.

Scobie chỉ ra mối quan hệ lạnh nhạt giữa Meghan và Công nương Kate trước cả khi nhà Sussex từ bỏ Hoàng gia. Nguồn tin cho hay họ chỉ nói với nhau vài câu kể từ năm 2019. Kate hiểu rõ để sinh tồn được trong Hoàng gia cần phải duy trì khoảng cách thích hợp với người khác, luôn tỏ ra lịch sự và vương giả. Dù cùng xuất thân thường dân, Kate không làm bất cứ điều gì để hỗ trợ Meghan thích nghi với môi trường mới.

"Cô ấy có thể lạnh lùng nếu không thích ai đó. Cô ấy chưa bao giờ là fan của Meghan. Cô ấy dành nhiều thời gian để nói về Meghan hơn là nói chuyện với cô ấy", nguồn tin được Scobie trích dẫn.

Một số tiết lộ khác được đưa vào Endgame gồm: Harry và Meghan luôn cập nhật tình hình các cháu cho Vua Charles bằng cách gửi ảnh, nhà Sussex đã gửi quà Giáng sinh cho con của Thân vương và Vương phi xứ Wales nhưng chưa bao giờ nhận được lời cảm ơn, Vua Charles dùng số điện thoại lạ gọi cho Harry để thông báo Nữ hoàng sắp qua đời còn yêu cầu Meghan không được đi cùng, Công chúa Anne thuyết phục Vua Charles đuổi Harry và Meghan khỏi Frogmore Cottage...

Gia đình Hoàng gia Anh dè chừng Harry sau cuốn hồi ký Spare. Trong khi đó, hoàng tử tóc đỏ được cho là đã từ bỏ hy vọng được người thân thấu hiểu. Ảnh: Mega.

Harry và Meghan có liên quan đến cuốn sách mới?

Qua những gì được tiết lộ, Endgame là cuốn sách đứng về phía Harry và Meghan, đồng thời công kích Hoàng gia Anh. Nhiều người cho rằng đây là cái bắt tay giữa nhà Sussex và Omid Scobie. Tuy nhiên, trong bài đăng trên X (Twitter) ngày 16/11, nam nhà báo bác bỏ nghi vấn trên.

"Hãy giải quyết vấn đề vô nghĩa này. Endgame nói về tình trạng hiện tại của Hoàng gia Anh. Nó không phải là cuốn sách của Harry và Meghan. Tôi không phải là bạn của Meg. Nhà Sussex không liên quan gì đến nó. Câu chuyện của họ là một phần nhỏ trong câu chuyện lớn hơn nhiều mà bạn có thể đọc trong 12 ngày”, anh viết.

Vài giờ trước đó, người trong cuộc khẳng định với Daily Mail Harry và Meghan không có mối liên hệ nào với Scobie cũng như cuốn sách do nam nhà báo viết.

Trong khi nhà Sussex chưa có phát ngôn chính thức, các chuyên gia cho rằng cuốn sách mới có thể phá hỏng kế hoạch muốn hòa giải với gia đình của cặp đôi hoàng gia thoát ly.

"Tất cả chúng ta đều biết rằng Scobie là đại diện phát ngôn của họ. Anh ta lấy thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ nhà Sussex. Vì vậy bất cứ điều gì gây tổn thương cho Charles, Camilla hay William và Kate sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Nói theo cách dễ hiểu - tôi không thể thấy được tương lai Harry và Meghan đến đón Giáng sinh cùng gia đình. Nhà vua luôn để ngỏ cánh cửa cho con trai mình và sẽ tiếp tục làm như vậy. Nhưng trên thực tế, nếu có những cáo buộc nghiêm trọng hơn trong cuốn sách của Scobie, điều đó sẽ cản trở mọi cơ hội hòa giải”, Nhà báo và tác giả hoàng gia Phil Dampier nói với MailOnline .

Nhà bình luận hoàng gia Richard Fitzwilliams nhận định: “Thời điểm xảy ra chuyện này thật đáng lên án. Tôi cho rằng người Sussex phải suy nghĩ kỹ xem Scobie có phải là người phát ngôn hay bạn của họ hay không. Sẽ rất thú vị để xem liệu Harry và Meghan có còn muốn gắn bó với Scobie sau chuyện này hay không”.

Telegraph đưa tin bất chấp việc không được mời dự tiệc sinh nhật, Harry được cho là đã gọi điện cho Vua Charles vào ngày bước sang tuổi 75 của ông (14/11). Đây là cuộc gọi đầu tiên của hai cha con sau 6 tháng. Nhân dịp này, Meghan cũng tranh thủ nói chuyện với cha chồng. Họ cũng quay lại video Archie và Lilibet hát chúc mừng sinh nhật ông nội.

Tờ báo Anh cho biết Vua Charles và con trai út sẽ tiếp tục gọi điện trong thời gian ngắn sắp tới. Động thái này đánh dấu sự thay đổi trong giọng điệu, cũng như bước ngoặt mới cho tiến trình hòa giải của đôi bên.

Harry và Meghan có động thái muốn hòa giải với Hoàng gia, nhưng cuốn sách mới có thể cản trở điều đó. Ảnh: WireImage.

Người phát ngôn của Cung điện Buckingham từ chối bình luận về Endgame . Tuy nhiên, trước đó, những người trong nội bộ Hoàng gia phủ nhận tuyên bố William cố tình phớt lờ Harry khi bà nội qua đời vào tháng 9/2022. Họ tức giận vì Scobie lấy chuyện đau buồn bêu xấu Hoàng gia, đồng thời xem William và Kate là mục tiêu công kích.

