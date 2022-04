Hóa ra thánh hack tuổi này cũng chả đẹp như trên phim: Visual xuống cấp, ai hại nam thần phim Hàn thảm thế kia?

Màn ảnh Hàn không thiếu những gương mặt đã quá 30 nhưng vẫn hack tuổi cực ngọt, thậm chí họ còn chẳng ngại khoác lên mình những bộ đồng phục học sinh. Dẫu vậy, không phải nhan sắc của nam thần phim Hàn nào ngoài đời cũng lung linh như trên phim. Trong số đó phải kể đến "bad boy" True Beauty, Hwang In Yeop. Trong show thời trang cao cấp của Dior vừa diễn ra chiều 30/4, nhan sắc "đúng tuổi" của Hwang In Yeop khiến các fan khá bất ngờ vì không được "mượt mà" như trong bộ phim gần đây anh đóng chính, The Sound Of Magic.

Gần đây, Hwang In Yeop từng được truyền thông ca ngợi vì nhan sắc hack tuổi trong những hình ảnh nhá hàng của The Sound Of Magic, khiến ai nấy ngạc nhiên bởi hình tượng nam sinh trẻ trung, phơi phới dù ngoài đời anh đã 31 tuổi. Trong phim, Hwang In Yeop vào vai Na Il Deung - một học sinh giỏi cả ngày chỉ biết cắm đầu học, hiếm khi trò chuyện với bạn học cùng lớp. Ấy vậy mà lần này, nhan sắc của anh chàng lại khiến người xem thất vọng vì kiểu trang điểm nhợt nhạt cùng mái tóc bết. Điều này khiến Hwang In Yeop mất điểm ít nhiều trong mắt khán giả.

Hình tượng bad boy của Hwang In Yeop từng khiến fan nữ điêu đứng

Bình luận của cư dân mạng: - Ai làm cho anh tôi cái tóc nhìn bết quá vậy, ai không biết lại nghĩ anh tôi lười gội đầu đấy. - Nhìn cái quả ảnh mà muốn xỉu luôn. - Sao tự nhiên nhìn anh già đi tận 10 tuổi... - Trả lại bad boy phim Hàn cho em! Nguồn: K Love

