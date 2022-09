Hóa ra Tết Trung thu tại Singapore được tổ chức đặc sắc thế này, team mê “trẩy hội” bỏ lỡ là tiếc lắm nha!

Khi đã quá quen thuộc với không khí Tết Trung thu của Việt Nam, có bao giờ bạn thắc mắc lễ hội này được tổ chức ra sao ở những nơi khác không? Là một quốc gia phương Đông đa văn hóa, Singapore từ lâu vẫn luôn xem Tết Trung thu như một trong những dịp lễ hội quan trọng nhất. Dịp lễ này không chỉ giúp gắn kết người dân Singapore với nhau, mà còn là thời điểm vàng để quảng bá văn hóa của Đảo quốc. Vì vậy, hãy đến Singapore để có thể tận hưởng bầu không khí lễ hội tưng bừng và trải nghiệm mùa lễ Trung thu qua các hoạt động dưới đây.



Hòa mình vào không khí Tết Trung thu ngập tràn trên phố lồng đèn rực rỡ

Lễ hội Tết Trung thu được tổ chức rộng rãi trên khắp Singapore trong suốt 2 tuần trước ngày trăng tròn. Chỉ cần du lịch Singapore vào thời điểm này trong năm, bạn chắc chắn bắt gặp không khí lễ hội trên khắp mọi nẻo đường.

Mọi góc phố của Singapore đều khoác lên vẻ đẹp rực rỡ của những chiếc đèn lồng đa sắc màu (Nguồn ảnh: STB)

Đặc biệt hơn, Trung thu năm nay cũng lần đầu tiên Chinatown "ra mắt" lồng đèn hình bánh trung thu được lấy cảm hứng từ năm nhóm người Hoa (chia theo phương ngữ) nhằm tôn vinh các nhóm cộng đồng người Hoa tại Singapore. Không chỉ choáng ngợp bởi những chiếc đèn hoa được trang trí hết sức khéo léo và sặc sỡ, du khách còn có thể chờ đón sự trở lại của hội chợ thương mại, hội chợ ẩm thực cùng các buổi biểu diễn miễn phí khác.



Đến Singapore ngay dịp Tết Trung thu mà không check-in với lồng đèn hẳn sẽ là thiếu sót lớn (Nguồn ảnh: STB)

Kết hợp hoàn hảo với khung cảnh rực rỡ của lễ hội Tết Trung thu là màn trình diễn ánh sáng và âm thanh Garden Rhapsody sống động ngay tại vườn cây khổng lồ lấp lánh của Gardens by the Bay diễn ra lúc 19:45 và 20:45 hằng ngày. Khu vườn Supertree Grove sẽ đem đến cho người xem những màn trình diễn theo chủ đề "Tales of the Moon" trong dịp Tết Trung thu. Sự pha trộn ngoạn mục của ánh đèn nhảy múa, hòa cùng giai điệu giàu sức khơi gợi sẽ đưa bạn vào một hành trình đầy ắp câu chuyện về những điều kỳ diệu và những kỷ niệm sâu sắc.



Show trình diễn âm thanh và ánh sáng Garden Rhapsody của Gardens by the Bay sẽ diễn ra lúc 19:45 và 20:45 hằng ngày (Nguồn ảnh: Ăn Sập Sài Gòn)

Tận hưởng chuỗi hoạt động lễ hội sôi động, đa sắc màu



Tết Trung thu là thời điểm diễn ra hàng loạt các hoạt động văn hóa và giải trí vô cùng đặc sắc, tạo nên bầu không khí vui tươi và náo nhiệt khắp Đảo quốc. Các phong tục mừng Tết Trung thu tại Singapore cũng tương tự như tại Trung Quốc với đèn lồng, múa lân, các bài hát lễ hội và hoạt động nhảy múa.

Điểm nhấn thú vị mà du khách ưa chuộng khi du lịch Singapore vào dịp Trung thu chính là hoạt động thắp sáng đèn lồng và rước đèn. Khi mang theo những chiếc đèn lồng của riêng mình, bạn còn có thể hòa mình vào hoạt động đi bộ Mass Lantern Walk rực rỡ sắc màu ngay tại khu Chinatown. Đặc biệt, nếu muốn thỏa sức thể hiện khả năng sáng tạo, đừng bỏ qua cơ hội tham gia cuộc thi vẽ đèn lồng thường niên với sự góp mặt của đông đảo người dân Đảo quốc sư tử.

Nếu có kế hoạch du lịch Singapore vào dịp Tết Trung thu, bạn nên lưu ngay các hoạt động nổi bật để tận hưởng chuyến đi thật trọn vẹn (Nguồn ảnh: STB)

Ngoài việc tận hưởng bầu không khí lễ hội tại Chinatown, bạn nên dành thời gian thưởng thức buổi biểu diễn Moonstruck tại Vườn Bách thảo Singapore nữa nhé. Dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trăng, buổi biểu diễn kịch múa đương đại về truyền thuyết Hằng Nga được dàn dựng đầy công phu và đặc sắc, hứa hẹn sẽ đem lại cho du khách một trải nghiệm hấp dẫn và khó quên khi du lịch Singapore vào dịp Tết Trung thu đấy!



Vườn Bách thảo Singapore - Di sản thế giới được UNESCO công nhận, thường xuyên tổ chức các buổi hòa nhạc ấn tượng (Nguồn: Fanpage Lee Hsien Loong)

Thưởng thức hương vị đa dạng và độc đáo của bánh Trung thu Singapore



Bên cạnh các hoạt động vui chơi sôi động, những giây phút tĩnh lặng nhâm nhi chiếc bánh Trung thu mang hương vị độc đáo kết hợp với trà ngon của Singapore cũng sẽ đem lại cho du khách trải nghiệm đáng nhớ dịp Tết Trung thu. Ngoài bánh nướng truyền thống quen thuộc, du khách có thể khám phá nét hiện đại trong hương vị của nhân bánh cùng các loại bánh trung thu da tuyết (bánh dẻo lạnh) và bánh ngàn lớp kiểu Triều Châu nổi tiếng tại Đảo quốc.

Theo đó, ZhenWei Mooncake được thực khách đặc biệt yêu thích nhờ loại bánh Trung thu ngàn lớp kiểu Triều Châu với lớp vỏ giòn rụm cùng nhân bánh ngọt thanh vừa phải. Các tín đồ của loại bánh này có thể tận hưởng cảm giác "nóng hổi mới ra lò" khi đặt bánh vào lò vi sóng trong vài giây.

Bên cạnh đó, nếu muốn tìm mua những chiếc bánh Trung thu truyền thống ngon nhất ở Singapore, tiệm bánh Tai Chong Kok sẽ là nơi bạn phải check in ngay và luôn. Tai Chong Kok vẫn luôn làm bánh Trung thu và bánh Quảng Đông truyền thống theo cùng một quy trình được áp dụng từ năm 1935 – tự tay làm từ công đoạn chuẩn bị nguyên liệu đến khi tạo ra thành phẩm. Ngoài ra, Tai Chong Kok còn là một trong số rất ít tiệm bánh còn lại ở Đảo quốc vẫn làm thủ công nhân sen tươi, sử dụng 100% hạt sen nguyên chất, không thêm chất bảo quản. Đặc biệt, những chiếc bánh Trung thu nhân hạt sen còn được tạo hình bằng loại khuôn gỗ truyền thống được sử dụng tại cửa hàng đầu tiên trên phố Sago ở Chinatown hơn 80 năm trước.

Sự đa dạng và độc đáo của các loại bánh Trung thu tại Singapore luôn làm say lòng du khách (Nguồn: https://www.taichongkok.com)

Để thưởng thức hương vị hiện đại của bánh Trung thu, du khách có thể tìm đến Regent Singapore – khách sạn sở hữu nhà hàng Summer Palace đạt một sao Michelin và quán bar Manhattan nổi tiếng. Bộ sưu tập bánh Trung thu da tuyết năm nay bao gồm bánh dẻo lạnh tổ yến và vàng lá sang trọng, đi kèm bộ trà và dụng cụ pha trà hoặc hai loại cocktail đóng chai phiên bản giới hạn của quán bar Manhattan.



Còn với những tín đồ của trái cây, thương hiệu bánh Kele với những loại bánh dẻo lạnh nhân bơ, xoài, ổi hồng,... độc đáo sẽ là lựa chọn lý tưởng khi trải nghiệm ẩm thực Singapore dịp Tết Trung thu. Kele còn phục vụ những thực khách muốn thưởng thức chút hương vị rượu trong bánh Trung thu qua loại bánh dẻo lạnh Passionfruit Cognac và Raspberry Whisky.

Có thể nói, Tết Trung thu là một trong những thời điểm đặc biệt mà khách du lịch được trải nghiệm trọn vẹn bầu không khí sôi động cùng các hoạt động lễ hội rộn ràng tại Singapore. Còn chần chờ gì mà không alo hội bạn và lên kế hoạch ngay cho chuyến du lịch Singapore để không bỏ lỡ dịp lễ hội hấp dẫn này, bạn nhé!