Hoá ra nam idol này có thể cân cả tạo hình "bà thím", đẹp ăn đứt nam chính nhưng diễn xuất gây lo ngại

Tale of the Nine Tailed 1938 mới đây lại tiếp tục tung ra loạt hình ảnh hé lộ vai diễn của một nhân vật đặc biệt - Younghoon. Trước đó, thành viên nhóm nhạc The Boyz mới chỉ xuất hiện thoáng qua trong teaser phim, có một cảnh đối diễn với nam chính Lee Dong Wook. Trong teaser, nam idol xuất hiện thoáng qua với một bộ Hanbok hồng, mái tóc dài cặp gọn ra sau, gợi nhắc đến tạo hình "bà thím" sến rện của Lee Dong Wook ở phần 1 của loạt phim. Tưởng đâu sẽ bị "dìm" nhan sắc, trở thành "bà thím" sến rện giống như đàn anh thế nhưng trong loạt hình ảnh hé lộ tạo hình chính thức, Younghoon lại khiến khán giả phải bất ngờ.



Lee Dong Wook và tạo hình "bà thím" bị chê bai suốt một thời gian dài (Ảnh: tvN)

Trong bộ Hanbok hồng, Younghoon trông vẫn rất điển trai, không hề sến như đàn anh Lee Dong Wook. Nhiều bình luận lại cho rằng Younghoon trông đẹp phi giới tính ở tạo hình này. Đặc biệt anh ghi điểm bởi mái tóc trông tự nhiên hơn hẳn pha xịt keo quá đà của mỹ nam họ Lee.

Vẫn Hanbok hồng nhưng Younghoon không sến rện như Lee Dong Wook (Ảnh: tvN)

Ngoài tung loạt ảnh tạo hình, ekip Tale of the Nine Tailed 1938 cũng hé lộ thêm về nhân vật của Younghoon và cuộc gặp gỡ đặc biệt của nhân vật này với cáo chín đuôi Lee Yeon (do Lee Dong Wook thủ vai). Được biết Younghoon sẽ vào vai Dongbang Sak, một người đã sống 18.000 năm nên tường tận mọi thứ trên trái đất. Chính vì vậy khi Lee Rang (Kim Bum) bị trọng thương, Lee Yeon đã đưa em trai tới gặp Dongbang Sak để cầu cứu. Tuy nhiên Dongbang Sak đã đưa ra một yêu cầu gì đó và kết quả là Lee Yeon đã mất bình tĩnh, hướng mũi kiếm về phía người mình định nhờ vả.

Chuyện gì đã xảy ra giữa hai nhân vật (Ảnh: tvN)



Tạo hình thì không còn gì lo ngại tuy nhiên diễn xuất của Younghoon lại đang là một dấu hỏi lớn với khán giả. Thành viên của nhóm nhạc nam The Boyz là một tân binh có rất ít kinh nghiệm diễn xuất. Trước đó, anh từng đóng chính trong một web series là Love Revolution, sau đó có vai khách mời ở phim truyền hình One the Woman. Tất cả những vai diễn này đều chưa để lại nhiều ấn tượng cho khán giả ngoài việc diện mạo của nam idol rất cuốn hút. Chính bởi vậy với sự trở lại lần này của anh, khán giả cũng không dám đặt nhiều kỳ vọng.

