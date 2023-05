Hóa ra đây mới là nhân vật khổ nhất Marvel: Luôn chối bỏ quá khứ, mất gia đình đến tận hai lần

Trong phần phim đầu tiên ra mắt năm 2014, nhóm Guardians of the Galaxy chỉ là một tập thể gồm các thành phần bất hảo, bất đắc dĩ kết hợp với nhau để giải cứu thế giới. Qua các phần phim, quá khứ của từng người mới dần được hé lộ. Nhưng phải đến Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Tựa Việt: Vệ Binh Dải Ngân Hà 3) thì người hâm mộ mới nhận ra Rocket là nhân vật chịu nhiều bi kịch nhất cả MCU.

Kẻ luôn chối bỏ quá khứ và không biết nguồn gốc thật của mình

Trong lần đầu tiên xuất hiện, Rocket (Bradley Cooper) cùng Groot (Vin Diesel) là một cặp thợ săn tiền thưởng nổi tiếng. Anh chàng không hề tiết lộ gì về quá khứ của mình. Mọi người cũng chỉ biết Rocket là thành phẩm của một thí nghiệm vô nhân tính mà thôi. Dù dũng cảm khi lâm trận bao nhiêu thì cậu lại yếu đuối và không dám đối mặt với nỗi đau trong quá khứ bấy nhiêu.

Rocket không hề biết nguồn gốc của mình là gấu mèo.

Nếu như Nebula (Karen Gillan) không giấu diếm việc bị Thanos (Josh Brolin) tra tấn bằng cách thay các bộ phận trên cơ thể thành máy móc, Drax (Dave Bautista) luôn nhớ về cái chết của vợ con hay Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt) ám ảnh bởi cái chết của mẹ thì Rocket dường như chỉ muốn chối bỏ quá khứ.

Qua các phần phim, khán giả nhiều lần nghe thấy cậu phủ nhận việc mình là một con gấu mèo. Những tưởng đây chỉ là chi tiết hài hước nhưng hóa ra lại đầy dụng ý của James Gunn. Thực chất, Rocket còn chẳng biết mình là một con gấu mèo. Dù có tài giỏi đến mấy, cậu cũng chẳng thể nhìn ra mình và các bạn chỉ là "tốt thí" cho kế hoạch của High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) hay biết được mình đến từ đâu.

Anh chàng luôn chạy trốn quá khứ đau lòng.

May mắn là cuối phim, Rocket đã biết được nguồn gốc và chấp nhận mình là một con gấu mèo. Không những thế, chàng Vệ binh còn quyết định giải cứu luôn cho đồng loại hay các sinh vật bậc thấp khác, đi ngược lại với tiêu chí chỉ cứu động vật có tri thức của nhóm. Chi tiết cho thấy cậu cuối cùng cũng có thể bước qua được những nỗi đau trong quá khứ và sống tiếp mà không còn hối tiếc hay trốn thành điều gì nữa.

Hai lần mất đi những người thân yêu nhất

Còn nhớ trong Avengers: Endgame (2019), Rocket và Nebula là hai người còn sống sót sau khi đội Vệ binh "bay màu" vì cú búng tay của Thanos. Những tưởng Rocket "ổn" hơn khi là người an ủi nữ đồng đội. Nhưng sau Guardians of the Galaxy Vol. 3, chúng ta mới biết được hóa ra anh chàng đã phải cố gắng mạnh mẽ ra sao.

Hóa ra Rocket mới là người mất mát nhiều hơn Nebula.

Nếu chỉ tính riêng nỗi đau thể xác, những gì Rocket phải chịu đựng có lẽ vượt quá mức của rất nhiều người. Khi chứng kiến hành động của High Evolutionary, Mantis (Pom Klementieff) bật khóc, Peter Quill không dám nhìn còn Nebula phải thốt lên rằng chúng tệ hại hơn những gì Thanos làm với cô rất nhiều lần.

Không những vậy, Rocket còn trải qua nhiều lần mất đi người thân yêu. Trong quá khứ, anh chàng từng có nhóm bạn thân là Lylla (Linda Cardellini), Teefs (Asim Chaudhry) và Floor (Mikaela Hoover). Họ như một gia đình khi cùng trải qua những thí nghiệm đau đớn đến mức cơ thể trở nên dị dạng rồi bị nhốt vào lồng sắt. Tất cả cùng mơ sẽ có ngày được đến "thế giới mới" và cùng nhau ngắm nhìn bầu trời xanh. Trong một thời gian dài, bộ ba ấy là tất cả những gì Rocket có.

Anh chàng từng chứng kiến những người bạn thân bỏ mạng…

Thế nhưng, mọi thứ chẳng kéo dài lâu khi anh chàng biết được việc cả nhóm sẽ bị tiêu hủy chỉ sau một đêm và tìm cách bỏ trốn. Để rồi cuối cùng thì cả Lylla, Teefs lẫn Floor đều bỏ mạng. Hình ảnh chiếc khóa từ mà Rocket luôn mang theo bên mình cho thấy chàng gấu mèo vẫn luôn day dứt về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.

Sau hai phần Guardians of the Galaxy, Rocket đã có một gia đình mới chính là đội Vệ binh Dải ngân hà. Họ cùng nhau vào sinh ra tử, trải qua vô vàn trận chiến cho đến Avengers: Infinity War (2018), anh chàng một lần nữa chứng kiến Groot và những đồng đội khác "bay màu". Suốt 5 năm sau đó, cả nhóm Vệ binh chỉ còn Rocket và Nebula nương tựa vào nhau mà thôi.

… tận hai lần.

Từ trước tới nay, người hâm mộ chỉ thấy Rocket là một nhân vật "cool ngầu", không sợ trời cũng chẳng ngán đất trong đội Vệ binh Dải ngân hà. Ấy vậy mà sau Guardians of the Galaxy Vol. 3, chúng ta mới được biết những gì đã diễn ra với anh chàng này còn bi kịch hơn các thành viên khác nhiều lần. Quyết định chọn Rocket trở thành thủ lĩnh mới của nhóm là hoàn toàn đúng đắn khi có thể mở ra thêm nhiều hướng phát triển mới.

Nguồn ảnh: Marvel