Hoà Minzy xinh đẹp dự cưới Đình Trọng, đọ sắc cùng dàn WAG Việt

Đám cưới của trung vệ Trần Đình Trọng và bạn gái 9 năm Huyền Trang được tổ chức vào chiều tối ngày 24/9 quy tụ nhiều gương mặt đình đám giới bóng đá và showbiz Việt, trong đó có cả nữ ca sĩ Hoà Minzy. Ngay khi vừa xuất hiện tại hôn lễ của Đình Trọng, Hoà Minzy gây chú ý với nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ.

Cô được người hâm mộ xin chụp ảnh. Giọng ca quê Bắc Ninh chỉ trang điểm nhẹ nhàng, chọn phong cách thời trang nhã nhặn, thanh lịch, vừa đủ xinh đẹp lại không chiếm spotlight của cô dâu. Qua camera thường, nhan sắc của chủ nhân bản hit "Thị Mầu" vẫn gây ấn tượng.

Hoà Minzy với nhan sắc xinh đẹp dự đám cưới Đình Trọng

Ngoài Hoà Minzy, sự xuất hiện của nàng WAG Doãn Hải My - bạn gái Đoàn Văn Hậu - tại đám cưới Đình Trọng - Huyền Trang cũng gây chú ý. Người qua đường đã chụp lại khoảnh khắc Văn Hậu nắm tay Hải My đầy tình cảm cùng bước vào hội trường đám cưới để chúc mừng người anh thân thiết. Gần đây, Văn Hậu cũng đã cầu hôn thành công Hải My và có dự định tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay. Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải "lẻ bóng" đến dự cưới, bạn gái anh - Chu Thanh Huyền - không góp mặt.

Đoàn Văn Hậu nắm tay vợ sắp cưới dự đám cưới Đình Trọng - Huyền Trang, Quang Hải xuất hiện với kiểu tóc mới

HLV Park Hang-seo dự đám cưới cậu học trò yêu quý