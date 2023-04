Hòa Minzy hiếm hoi tiết lộ về 2 con nuôi ngoài bé Bo, lo tiền bỉm sữa ăn học và chi trăm triệu giúp đỡ

Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, Hòa Minzy đã bỏ túi cho mình những thành công riêng. Cô sở hữu nhiều bản hit, trở thành cái tên đình đám được giới trẻ yêu mến. Trong chương trình Talksoul mới đây, khi có dịp nhìn lại, Hòa Minzy cho rằng những gì mình có được đến từ sự cố gắng của bản thân.

Hòa Minzy bộc bạch: "Em nghĩ những thứ em có được là sự cố gắng của em, thì những thứ mọi người có được - mọi người sẽ thấy hài lòng bởi đó là sự cố gắng của mọi người. Không phải là một cái nhà to hay một cái xe ô tô to, có thể là một chiếc xe máy, xe đạp, có thể cho con đi học hay đủ cơm ba bữa - đều là sự cố gắng của mỗi người. Ông trời cho em cái may mắn hơn là em có giọng hát, có một chút nhan sắc và có một tí hào quang của riêng những người nghệ sĩ để từ đó em có thể làm nghề. Không phải ai sinh ra cũng có thể theo nghệ thuật, vậy nên em may mắn hơn mọi người là em có thể kiếm được kinh tế tốt hơn. Nhưng mọi người cũng hãy cố gắng để nhận được những gì tốt nhất mà cuộc đời mang đến".

Hòa Minzy cảm thấy bản thân may mắn khi có điều kiện để kiếm kinh tế nhiều hơn - Ảnh: Talksoul Hòa Minzy cảm thấy bản thân may mắn khi có điều kiện để kiếm kinh tế nhiều hơn - Ảnh: Talksoul

Bên cạnh sự nghiệp, Hòa Minzy ngày càng chín chắn hơn trong cuộc sống, nhất là khi trải qua nhiều biến cố về tình cảm. Hiện tại, ngoài bé Bo, nữ ca sĩ còn có con nuôi. Việc nhận con nuôi với Hòa Minzy xuất phát từ sự đơn thuần từ cái duyên và muốn giúp đỡ những mảnh đời quá nhiều khó khăn. Trong Talksoul, Hòa Minzy chia sẻ:

"Em cũng có vài bạn con nuôi á, thực ra là mọi thứ đến một cách rất đơn thuần thôi. Ngày xưa, em cũng hay giúp đỡ các bé, nhưng thường chỉ giúp âm thầm thôi. Trong đó, có một vài bạn con nuôi là em tự đi tìm trong phần Tin nhắn chờ. Có một bạn nọ quay một clip quỳ xuống để xin mình giúp đỡ vì chồng bạn ấy bị ung thư, khi chồng bạn ở giai đoạn đầu thì bạn sinh em bé thứ nhất. Chồng bạn mổ lần hai thì bạn sinh em bé thứ hai. Hai bé đều không có vấn đề về sức khỏe, nhưng hai vợ chồng lại còn rất trẻ và cũng đã bán hết đất đai để chữa bệnh rồi. Sau khi em nhận lời để giúp đỡ với một số tiền chỉ vài trăm triệu thôi cho chồng bạn phẫu thuật, thì cả gia đình và dòng họ bạn đều xúm lại để quay một clip cảm ơn.

Ngoài bé Bo, Hòa Mizny nhận con nuôi và giúp đỡ nhiều người có cuộc sống ngặt nghèo

Ngoài việc giúp đỡ chồng bạn ấy chữa bệnh ra thì em có nhận hai bạn nhỏ làm con nuôi, cho các bé tiền đi học và sữa bỉm mỗi tháng. Ngoài sự cố gắng của em để có được nhà, được xe thì em cũng muốn giúp đỡ cả cho những người khác nữa. Điều đó khiến em thấy những may mắn của mình lớn hơn cả những thứ vật chất mình đang có. Và kể từ khi giúp đỡ được nhiều người, em cũng thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn.

Cũng may làm sao, chồng của bạn kia vốn bị bệnh viện lớn trả về, đến bệnh viện ở huyện thì mọi người lại cố gắng cứu chữa, và khi quay lại tái khám thì bệnh tình đã khá hơn và còn kiếm được việc làm. Đó là một điều khiến em cảm thấy rất hạnh phúc. Thật sự, cái việc từ thiện mà mình đang làm, với em giống như đang tạo cơ hội sống một đời mới cho ai đó. Bạn kia có nói rằng không biết bao giờ mới trả lại được tiền cho em, nhưng em có nói rằng hãy cố gắng đi làm, ít nhất phải cho con ăn được đủ, còn lại sữa bỉm, học hành em lo. Mai sau chúng nó lớn thì đi làm trả lại tiền cho em sau. Em cũng nghĩ để cho mọi người có thêm động lực và cũng biết rằng đôi khi những gì mình nhận lại được trong cuộc sống này chẳng phải là vật chất đâu".