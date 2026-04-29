Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ, Phạm Thị Yến và Ngọc Hoa hội ngộ: Cả một bầu trời thanh xuân ùa về

Mới đây, hình ảnh cựu hoa khôi Phạm Thị Kim Huệ, Phạm Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Hoa cùng đứng chung một khung hình tại Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, khơi lại ký ức về một "thế hệ vàng" lừng lẫy của thể thao nước nhà.

Tại Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) vừa qua, người hâm mộ đã có dịp chứng kiến sự xuất hiện đặc biệt của ba gương mặt tiêu biểu nhất trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam: Phạm Thị Kim Huệ, Phạm Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Trong khuôn khổ đại hội, bộ ba ngôi sao một thời đã vinh dự được trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thể thao" nhằm ghi nhận những cống hiến bền bỉ và tầm ảnh hưởng sâu rộng của họ đối với sự phát triển của môn thể thao này.

Ngọc Hoa, Kim Huệ và Phạm Thị Yến hội ngộ (Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam)

Bức ảnh kỷ niệm của bộ ba huyền thoại bóng chuyền nữ lập tức "gây bão" trên các diễn đàn bóng chuyền. Mỗi thành viên trong bộ ba này đều sở hữu một bảng thành tích cá nhân đồ sộ, gắn liền với giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế:

Phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa được coi là một trong những vận động viên xuất sắc nhất lịch sử bóng chuyền nội. Với 15 năm liên tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia và 8 kỳ SEA Games, cô là người tiên phong xuất ngoại thành công khi từng vô địch châu Á cùng CLB Bangkok Glass. Hiện tại, Ngọc Hoa đang tiếp tục truyền lửa trên cương vị Huấn luyện viên trưởng đội VTV Bình Điền Long An.

Nguyễn Thị Ngọc Hoa (Ảnh: FBNV)

Chủ công Phạm Thị Yến là biểu tượng của CLB Binh chủng Thông tin (trước đây là Bộ Tư lệnh Thông tin). Trong suốt 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, cô đã cùng đội bóng áo lính giành tới 11 chức vô địch quốc gia. Với lối đánh thông minh và nhan sắc khả ái, Phạm Thị Yến luôn là tâm điểm mỗi khi bước ra sân đấu.

Phạm Thị Yến (Ảnh: FBNV)

Phụ công Phạm Thị Kim Huệ, người "đàn chị" thuộc lớp cầu thủ đặt nền móng đầu tiên cho sự vươn tầm của bóng chuyền nữ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á từ đầu những năm 2000. Với tư chất thủ lĩnh và lối đánh đầy uy lực, Kim Huệ không chỉ là ngôi sao chuyên môn mà còn là một tượng đài về tinh thần thi đấu cho các thế hệ đàn em sau này.

Phạm Thị Kim Huệ (Ảnh: FBNV)

Sự xuất hiện của Kim Huệ, Phạm Thị Yến và Ngọc Hoa không chỉ gợi nhắc về một thời kỳ hoàng kim với những tấm Huy chương Bạc SEA Games đầy tự hào, mà còn khẳng định giá trị bền vững của những tên tuổi đã dành cả thanh xuân cho bóng chuyền.