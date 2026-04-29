Gã biến thái ngang nhiên sờ soạng phụ nữ ở quán bi-a, bị người chồng đánh bất tỉnh ngay tại trận

Mới đây, một đoạn CCTV được lan truyền ghi lại khoảnh khắc người đàn ông say rượu bị đánh gục ngay lập tức, nguyên nhân bởi hành vi sàm sỡ vợ của người khác trong quán bi-a

Trong đoạn video, khung cảnh tại quán khá vắng. Một người phụ nữ đang chuẩn bị chơi bi-a cùng chồng thì ở gần đó, một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn đang ôm nhân viên rồi la hét khắp phòng. Chỉ vài giây sau, người đàn ông này loạng choạng tiến về phía người phụ nữ. Hắn ngang nhiên đặt tay lên hông cô. Người phụ nữ lập tức gạt tay ra và bỏ đi.

Tuy nhiên, người chồng - chứng kiến toàn bộ sự việc - lập tức vòng qua bàn bi-a, lao tới và tung một cú đấm thẳng vào mặt kẻ quấy rối. Cú đấm mạnh khiến người này ngã gục ngay tại chỗ, suýt nữa đập đầu vào ghế bar.

Gã say rượu sờ soạng người phụ nữ ở quán bi-a, lập tức bị chồng cô gái xử lý

Trong những giây trước khi cú đấm xảy ra, người vợ đã cố chen vào can ngăn. Tuy nhiên, người chồng đang tức giận đã đẩy qua, vô tình làm cây cơ bi-a va vào mặt cô. Người phụ nữ ôm má đau đớn, trong khi một người đứng gần đó vội chạy tới, ra hiệu yêu cầu người chồng rời đi.

Cư dân mạng ủng hộ hành động của người chồng: “Có thể hơi quá tay, nhưng tôi hiểu", “Làm tốt đấy, dù pháp luật vẫn có thể buộc tội hành hung", "Hắn đáng bị đánh"...

Nhưng cũng không ít ý kiến phản đối: “Đấm một người say xỉn và yếu hơn? Không ổn. Nên yêu cầu xin lỗi và cho hắn về", “Người chồng có vẻ thiếu kiểm soát. Nếu đối phương to khỏe hơn thì sao?”. Thậm chí, có người cảnh báo hậu quả nghiêm trọng: “Hắn đáng bị dạy dỗ, nhưng cú đấm đó có thể gây chết người. Không đáng để phải vào tù"...