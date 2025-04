Hoa hậu Thùy Tiên bị phạt 25 triệu đồng vụ quảng cáo kẹo rau củ Kera

Trả lời câu hỏi của các nhà báo tại họp báo thường kỳ chiều 4/3 về việc thời gian gần đây, nhiều livestream của các KOL quảng cáo sai sự thật, Phó Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia Nguyễn Thị Quỳnh Anh cho biết, Bộ Công Thương đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan vụ việc kẹo rau củ Kera.

Theo đó, trong thời gian qua, Ủy ban đã tiến hành thu thập, xác minh, đánh giá thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng và làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc. Trên cơ sở làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bên theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 55 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban đã ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong quyết định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã cung cấp thông tin không chính xác cho người tiêu dùng theo quy định. Không thông báo trước cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt công ty này 80 triệu đồng và buộc cải chính thông tin không chính xác.

Ngoài ra, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt hành chính với bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên 25 triệu đồng với hành vi phạm không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Nhận thức rõ và chủ động thừa nhận thiếu sót

Theo Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, trong quá trình làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều đã nhận thức rõ và chủ động thừa nhận thiếu sót trong việc tìm hiểu, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là quy định liên quan đến việc người có ảnh hưởng cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.

Trước đó, liên quan vụ việc kẹo rau củ Kera, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt do sai phạm trong ghi nhãn và công bố sản phẩm; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng và ông Phạm Quang Linh do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Nhằm khuyến cáo đối với hoạt động cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua người có ảnh hưởng, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh tài trợ để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người có ảnh hưởng nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quy định trách nhiệm của từng chủ thể.

Cụ thể, đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh cần thông báo trước, công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Đối với người có ảnh hưởng cần có trách nhiệm đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Yêu cầu bên tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ cung cấp tài liệu chứng minh các nội dung trên. Đồng thời, phải chịu trách nhiệm liên đới nếu thông tin không chính xác, trừ khi chứng minh đã thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm tra theo quy định pháp luật. Ngoài ra là thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.