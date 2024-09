Hoa hậu Kỳ Duyên không ngại lộ hình ảnh nhạy cảm

Trở lại cuộc thi nhan sắc sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên vướng phải luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Một số người thông cảm cho những áp lực, khó khăn mà Kỳ Duyên đang trải qua, số khác cho rằng cô có phong độ không ổn định, liên tục lộ những khuyết điểm gây thất vọng. Mới đây nhất, Kỳ Duyên bị giám khảo quốc tế nhận xét ít cười, chưa truyền tải được cảm xúc khi thực hiện thử thách thuyết trình về món quà là giỏ hoa tươi cô muốn gửi đến những người hâm mộ suốt 10 năm qua.

Tuy nhiên những bàn tán của cư dân mạng chưa dừng lại tại đó, mới đây, Kỳ Duyên gây tranh cãi vì đăng ảnh diện trang phục hở bạo. Theo đó, trong thử thách thuyết trình, Kỳ Duyên chọn một chiếc áo xuyên thấu màu đen, ở vài góc quay đã để lộ hình ảnh nhạy cảm. Mặc dù nếu nhìn kỹ sẽ thấy Kỳ Duyên có dùng miếng dán bảo hộ nhưng tổng thể trang phục này gợi cảm quá mức, dễ gây hiểu nhầm.

Nhiều ý kiến cho rằng Kỳ Duyên đang thực hiện thử thách thuyết trình để thể hiện khả năng ăn nói, tư duy và quan điểm, vì thế việc cô chọn một bộ trang phục quyến rũ, khoe nhiều đường nét trên cơ thể là không cần thiết và không phù hợp. Số khác lại nhắn nhủ đến BTC cuộc thi nên kiểm duyệt kỹ càng hơn về trang phục cũng như hình ảnh cuối cùng được nhiếp ảnh gia ghi lại. Đến hiện tại, sau gần 24 giờ đăng tải, Kỳ Duyên vẫn giữ lại những hình ảnh này trên story cá nhân. Cư dân mạng nhắc nhở Hoa hậu Việt Nam 2014 nên tiết chế, chọn lựa trang phục phù hợp hơn trong các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Hoa hậu Kỳ Duyên chọn chiếc áo xuyên thấu, khoe vòng 1 quá đà trong thử thách thuyết trình (Ảnh đã được che mờ)

Khi lên sóng chương trình, trang phục của Kỳ Duyên bị nhận xét gợi cảm quá mức

Mặc dù cô có dùng biện pháp bảo hộ nhưng bộ trang phục này dễ gây hiểu nhầm

Những khung hình cận của Kỳ Duyên dường như cũng bị cắt đi một phần để giảm thiểu hình ảnh nhạy cảm

Khung ảnh của Thu Hà - đối thủ của Kỳ Duyên trong phần thi này được cắt từ phần eo trở lên chứ không cận sát mặt như Kỳ Duyên

Khi liên tục bị gọi tên trong những cuộc "khẩu chiến" khen - chê trên mạng xã hội sau phần thuyết trình, Kỳ Duyên lên tiếng phản hồi: "Có lẽ đây là điều mà Duyên muốn chia sẻ nhất với các bạn fan, những người đã yêu thương và ủng hộ Duyên trong suốt chặng đường vừa qua. Duyên cảm nhận được tình cảm to lớn mà mọi người dành cho Duyên từ 2 năm trước khi Duyên đặt bút ký vào tờ đơn đăng ký ghi danh thí sinh Miss Universe Việt Nam 2024 , cho đến khi Duyên trở thành 1 thí sinh thực thụ. Suốt chặng đường này Duyên luôn nhìn vào điều đó để gò ép bản thân mình trở thành 1 bản thể hoàn hảo, cứ đi tìm cách lấp đầy những khuyết điểm mà vô tình quên đi mất bản thân mình có những ưu điểm nổi trội như thế nào!

Nên cũng chính vì thế áp lực bản thân ngày càng nhiều dẫn đến việc hai tập đầu có lẽ mọi người đã gặp cú sốc lớn khi mà Duyên chưa làm tốt được như cách mọi người mong đợi! Duyên đã phải làm việc với bản thân rất nhiều để cân bằng lại năng lượng và giải toả được hết những áp lực vô hình ấy, chấp nhận những khuyết điểm và cho thời gian trau dồi mỗi ngày. Phát huy hết mức những ưu điểm mình đang có. Cho tới tập này, Duyên đã dần hoà nhịp với cuộc đua khốc liệt ấy! Mọi người yên tâm nhé vì Kỳ Duyên đã quay trở lại rồi đây. Tui tin tui, mọi người cũng tin tui nhé. Chiến thôi nào".

Mỗi lần Kỳ Duyên lộ diện đều tạo nên cuộc tranh luận, bàn tán trên mạng xã hội

Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, thời điểm mới trở thành chủ nhân vương miện, cô dính phải liên hoàn ồn ào, thị phi. Hoa hậu Kỳ Duyên không đại diện Việt Nam đến với Miss World , đồng thời không xuất hiện trong đêm trao vương miện cho người kế nhiệm. Những năm gần đây, Kỳ Duyên đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...

Ít năm trước, Kỳ Duyên từng gây tranh cãi khi đăng ảnh bán nude

Cô có những bộ ảnh quá bạo, được cho là không phù hợp với hình ảnh 1 Hoa hậu

Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên cũng đăng nhiều ảnh khoe cơ thể săn chắc, nóng bỏng