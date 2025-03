Hoa hậu Kỳ Duyên đáp trả "thẳng như ruột ngựa"

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo mới, thử sức với kiểu tóc bồng bềnh mang phong cách cổ điển. Hình ảnh của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người dành lời khen cho vẻ ngoài khác lạ, một số khán giả lại cho rằng phong cách này không phù hợp với nàng hậu.

Đáng chú ý, một bình luận bày tỏ quan điểm rằng: "Ê ý là em thấy không đẹp mà cũng không hợp luôn á chị" đã nhận được phản hồi trực tiếp từ Kỳ Duyên. Không vòng vo, cô chỉ đáp lại ngắn gọn nhưng đầy thẳng thắn: "Kệ em". Cách phản hồi ngắn gọn nhưng đậm chất cá tính của Kỳ Duyên lập tức gây chú ý, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước thái độ không ngại đối diện với nhận xét tiêu cực của nàng hậu. Dù có tranh cãi về phong cách mới, Kỳ Duyên vẫn chứng tỏ sức hút riêng. Cô không ngại thử nghiệm hình ảnh mới lạ, đồng thời giữ vững phong thái sang chảnh. Nhìn chung, nàng hậu vẫn đầy thần thái và "slay" trong mọi khung hình, bất chấp ý kiến khen chê từ dư luận. Chưa kể, đây là yêu cầu từ giám đốc sáng tạo, việc người mẫu cần làm là tuân thủvtheo layout đã định sẵn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc đáp trả thẳng thắn như vậy có thể khiến hình ảnh của cô dễ gây tranh cãi.

Kỳ Duyên đáp trả cực gắt khi bị netizen chê bai hình ảnh mới

Trước đó, Kỳ Duyên cũng không ít lần lên tiếng khi bị chê bai từ cư dân mạng. Đơn cử như lần nàng hậu đăng ảnh cinetour phim Bộ Tứ Báo Thủ, giữa loạt bình luận tích cực, một ý kiến mang tính mỉa mai đã bất ngờ xuất hiện, khiến bài đăng thu hút sự chú ý lớn.

Cụ thể, tài khoản này để lại lời nhắn: "Anh khuyên em nên đi làm từ thiện nhiều và thật tâm nhất em nhé!" – với ý tứ được cho là có phần châm chọc. Đáng chú ý, Kỳ Duyên không chọn cách im lặng hay bỏ qua mà nhanh chóng đưa ra phản hồi: "Là sao nữa vậy trời?".

Nhiều người cho rằng phản ứng này đã có sự kiềm chế, vừa thể hiện thái độ không muốn làm to chuyện, khác hoàn toàn với những lần Kỳ Duyên từng gây tranh cãi vì phản hồi thẳng thắn khi đối diện với các bình luận trái chiều trong quá khứ.

Còn nhớ, khi tham gia cuộc thi Miss Universe Vietnam tại Mexico, nàng hậu từng bị chỉ trích vì cách phản hồi gay gắt trước một số ý kiến của netizen. Thời điểm đó, Kỳ Duyên không ngần ngại đáp trả mạnh mẽ, thậm chí đôi lúc khiến dư luận "dậy sóng".

Kỳ Duyên không ít lần đối đáp thắng thắn với cư dân mạng khi nhận về những bình luận trái chiều

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô là người chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau đăng quang, Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023...

Năm 2024, Kỳ Duyên một lần nữa giành vương miện tại Miss Universe Vietnam, trở thành người đẹp Việt đầu tiên chiến thắng tại 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất trong nước. Đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2024, cô lọt vào Top 30 chung cuộc. Thời gian gần đây, Kỳ Duyên gây chú ý khi là diễn viên đóng chính của phim điện ảnh Tết Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.