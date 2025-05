Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thân thiết với anh chồng thiếu gia thế nào mà gọi là “anh trai yêu”?

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc rạng rỡ và cuộc hôn nhân với doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội.

Sau kết hôn, cô dọn về sống cùng gia đình chồng trong biệt thự sang trọng ở trung tâm Hà Nội. Nhà chồng cô nổi tiếng với truyền thống "tứ đại đồng đường", ba thế hệ cùng chung sống, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, Mỹ Linh rất thiết thiết với anh trai của chồng, cô coi Đỗ Quang Vinh như anh trai ruột.

Đỗ Quang Vinh, còn được biết đến với tên gọi thân mật là "Shark Vinh", là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB và là anh trai của chồng Đỗ Mỹ Linh. Trong dịp sinh nhật của anh chồng, Đỗ Mỹ Linh đã công khai đăng tải hình ảnh thân thiết kèm lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật anh trai yêu. Tuổi mới chúc anh bản lĩnh, tự tin, chiến thắng mọi gian nan thử thách ạ. Thank you for always loving me".

Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cách hoa hậu Việt Nam gọi anh chồng là "anh trai" thể hiện của một mối quan hệ gia đình khắng khít, đầy tình cảm.

Đỗ Mỹ Linh rất thân với anh trai của chồng

Không chỉ vậy, Đỗ Quang Vinh cũng nhiều lần thể hiện tình cảm với em dâu qua mạng xã hội. Anh từng gọi Đỗ Mỹ Linh là "vợ hiền, dâu thảo" và dành nhiều lời khen ngợi cho con gái của cô – bé Titi. Trong một bài viết mừng sinh nhật cháu gái, anh viết: "Chúc mừng con gái Titi của bác. Em bé trộm vía xinh yêu, thông minh, tươi rói và nhiều trò đáng yêu nhất".

Mới đây, dân tình còn phát hiện ra sự tinh tế và tình cảm của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh với các thành viên trong gia đình nhà chồng. Dịp nghỉ lễ ba bố con của Đỗ Quang Vinh (con trai cả nhà bầu Hiển) đi chơi và cùng mặc ba bộ đồ giống nhau cực dễ thương. Dưới phần bình luận thiếu gia nhà bầu Hiển không quên gửi lời cảm ơn đến "nhà tài trợ" Đỗ Mỹ Linh đã mua đồ cho ba bố con của anh trai chồng. Chỉ một hành động nhỏ đã thấy sự tình cảm, tinh tế của nàng dâu hào môn.

Gia đình nhà chồng của Mỹ Linh cũng thường xuyên cùng nhau tham gia các hoạt động như xem bóng đá, đi du lịch hay dự tiệc gia đình. Những hình ảnh này càng chứng minh sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết giữa Đỗ Mỹ Linh với các thành viên trong gia đình nhà bầu Hiển.

Gia đình Đỗ Vinh Quang - Mỹ Linh cùng với ba bố con của anh trai

Đại gia đình hào môn nhà bầu Hiển

Gia đình bầu Hiển thường xuyên cùng đi xem bóng đá

Trở lại cuộc sống làm dâu hào môn, tháng 7/2023 Đỗ Mỹ Linh hạ sinh con gái đầu lòng tên Tuệ An (tên thân mật là bé Ti Mướp). Kể từ đó, cô gần như rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung vào vai trò làm mẹ. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị bên con gái và chồng, thể hiện sự viên mãn trong cuộc sống gia đình. Từ cuối năm 2024, cô đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch tại T&T Retail – công ty thành viên thuộc Tập đoàn T&T, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Đây được xem là bước ngoặt lớn, đánh dấu hành trình mới của nàng hậu trong giới doanh nhân.

Bên cạnh công việc tại doanh nghiệp gia đình, Đỗ Mỹ Linh vẫn điều hành thương hiệu thời trang riêng và làm đại sứ hình ảnh cho một số thương hiệu. Cô thường đồng hành cùng chồng trong các sự kiện quan trọng của Tập đoàn T&T, Ngân hàng SHB và CLB bóng đá Hà Nội.