Hòa Bình: Bắt 2 đối tượng trộm cắp xe đầu kéo đỗ ở cửa hàng xăng dầu

Trước đó, vào hồi 11h ngày 6/12, Công an huyện Lương Sơn tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1995, trú tại thôn Sàng, Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam) về việc anh này bị kẻ gian trộm mất 1 xe ô tô đầu kéo BKS: 90H - 023.73 kéo theo Rơ mooc BKS: 90R - 012.62 để ở cây xăng dầu số 15 thuộc Chợ Bến, Thanh Cao, Lương Sơn, Hòa Bình. Trị giá tài sản khoảng 1.200.000.000 đồng.

Hai đối tượng bị bắt khi đang đem xe đầu kéo ăn trộm được đi tiêu thụ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chủ trì phối hợp với Công an xã Thanh Cao (Lương Sơn, Hòa Bình) cùng Phòng PC02 Công an tỉnh Hòa Bình tập trung lực lượng khẩn trương xác minh, truy xét.



Đến khoảng 18h chiều 6/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc, tiến hành bắt giữ Lê Văn Sơn (sinh năm 1983, trú tại Đông Viên, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Duy Tùng (sinh năm 1974, trú tại thôn Cả, Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội).

Được biết, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản nói trên khi Sơn và Tùng đang thực hiện việc mang xe đi tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên.