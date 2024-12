Hồ Ngọc Hà tiết lộ một nam ca sĩ từng bế cô trên tay

Mới đây, chung kết chương trình Our Song Vietnam 2024 đã lên sóng với sự tranh tài khốc liệt giữa đội ca sĩ Thu Minh và đội NSND Thanh Lam, cùng sự tham gia của một số nghệ sĩ nổi tiếng.

Hồ Ngọc Hà

Mở đầu đêm chung kết là màn trình diễn ca khúc Cây đèn thần của Hồ Ngọc Hà. Sự xuất hiện của "nữ hoàng giải trí" khiến mọi người vô cùng bất ngờ vì đây là lần đối mặt trực tiếp giữa cô và NSND Thanh Lam, sau 14 năm kể từ lần xảy ra scandal vào năm 2010.

14 năm trôi qua, NSND Thanh Lam đã công nhận năng lực của Hồ Ngọc Hà và dành nhiều lời khen cho đàn em.

Cô bày tỏ với Hồ Ngọc Hà: “Chị cực kì mê sắc đẹp của Hồ Ngọ Hà, bài hát này cùng chất giọng sexy, trầm khàn, nhảy rất đẹp. Hồ Hà là hình tượng đẹp của người nghệ sĩ”.

Đồng tình với Thanh Lam, ca sĩ Thu Minh cũng dành nhiều lời khen cho Hồ Ngọc Hà: “Đẹp quá! Chị rất ngưỡng mộ em về vấn đề lý trí và kỷ luật. Nói thật, cả ba người chị ngồi đây là chị, chị Thanh Lam và chị Ngọc Anh đều không bằng Hồ Ngọc Hà đâu.

Quang Linh

Ca sĩ Ngọc Anh cũng bày tỏ: “Hồ Ngọc Hà là một hiện tượng. Hà thông minh, đẹp, tinh tế, chăm chỉ. Hà là một hình tượng cho những người phụ nữ cảm thấy phải vượt qua chính mình, trong đó có tôi”.

Về phía mình, Hồ Ngọc Hà nói: “Tôi rất vinh dự khi được có mặt ở đây ngày hôm nay, trong một buổi tối tuyệt vời thế này để được giới thiệu bài hát mới. Tôi vinh dự vì được đứng trước các anh chị em nghệ sĩ ở đây.

Chương trình này hay quá, không hiểu sao mời được các anh chị nghệ sĩ lớn ngồi cùng với nhau. Chắc khó nhất là chị Thanh Lam và chị Thu Minh.

Chỉ ở chương trình này, tôi mới được nhìn thấy chị Thu Minh đấu với chị Thanh Lam vì đây là hai giọng ca nữ nội lực, đầy kỹ thuật để tôi học hỏi. Theo dõi chương trình này, tôi thấy có hai nhân vật khiến tôi bất ngờ nhất là chú Quang Linh và chị Thanh Lam. Chú Quang Linh ngày xưa còn bế tôi trên tay". Tiết lộ này của Hồ Ngọc Hà khiến ai cũng bất ngờ.

Cuối chương trình, quán quân được trao cho đội Thu Minh – Vũ Thảo My.

Thu Minh chia sẻ: “Thật ra cũng không mong tới giây phút này, tại vì bữa giờ chị em chúng tôi vui quá”.

Thu Minh và Vũ Thảo My

Chia sẻ về hành trình tại Our Song, Vũ Thảo My cho biết mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng Our Song đã đem đến cơ hội tuyệt vời để nữ ca sĩ học hỏi, kết nối với tất cả mọi người.

Thu Minh cũng gửi lời cảm ơn đến chương trình và khẳng định: “Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng, các anh chị em đều rất tài năng và điều đó đã được chứng nhận bằng sự yêu thương của quý khán giả suốt thời gian qua”.