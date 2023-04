Hồ ly đẹp nhất Trường Nguyệt Tẫn Minh bị soi giống hệt Đường Yên ở Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, netizen tranh cãi chuyện ăn cắp ý tưởng

Phim cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi - Bạch Lộc đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên Youku và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, netizen chia sẻ 1 đoạn clip so sánh vai diễn của Tôn Trân Ny với Đường Yên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 và cho rằng Tôn Trân Ny đang "bắt chước" Đường Yên.

Cụ thể, ở Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tôn Trân Ny đóng vai hồ ly Phiên Nhiên. Phiên Nhiên nảy sinh tình cảm với 1 người đàn ông và có cách hành xử tương tự Tử Huyên (Đường Yên) ở Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Thêm nữa, từ góc máy, bối cảnh cho đến diễn xuất của Tôn Trân Ny đều làm khán giả phải nhận xét rằng nữ diễn viên chẳng khác nào "bản sao" của Đường Yên.

Hồ ly Phiên Nhiên và Tử Huyên. Ảnh: Weibo

Khán giả cho rằng Phiên Nhiên hành xử y hệt như Tử Huyên. Ảnh: Weibo

Từ góc máy đến cách trang điểm, Phiên Nhiên đều bị cho là sao chép Tử Huyên. Ảnh: Weibo

Dù chỉ là vai phụ nhưng cả Tử Huyên lẫn Phiên Nhiên đều thu hút sự chú ý của khán giả. Ảnh: Weibo

Khán giả vẫn đang tranh cãi về chuyện Phiên Nhiên có sao chép ý tưởng từ Tử Huyên hay không. Ảnh: Weibo

Dẫu vậy, số đông khán giả lại cho rằng nếu nói Tôn Trân Ny bắt chước Đường Yên thì cũng hơi khiên cưỡng. Việc nhân vật nữ cứu nhân vật nào rồi nảy sinh tình cảm là chuyện quá bình thường ở các phim cổ trang tiên hiệp. Quan trọng là 2 bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 và Trường Nguyệt Tẫn Minh có nội dung khác nhau, sản xuất trong thời gian khác nhau, đừng vì một vài phân cảnh mà chỉ trích công sức của cả đoàn phim.

Trước khi vướng chỉ trích sao chép Đường Yên, Tôn Trân Ny từng được khen nức nở vì nhan sắc cực phẩm. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên sinh năm 2000 có khí chất mỹ nhân cổ trang, tuy diễn xuất còn yếu nhưng về mặt visual thì không thua kém bất cứ đàn chị nào.

Vai hồ ly Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh do Tôn Trân Ny đóng. Ảnh: Weibo

Đường Yên đóng vai Tử Huyên. Ảnh: Weibo

Trường Nguyệt Tẫn Minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn - Minh Dạ (La Vân Hi) và Lê Tô Tô - Tang Tửu (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.