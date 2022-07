Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2022: Ba nước châu Á dẫn đầu

Theo CNN, Nhật Bản đã vượt qua Singapore và Hàn Quốc để dẫn đầu bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới của công ty tư vấn cư trú và quốc tịch toàn cầu Henley & Partners. Công dân Nhật Bản được miễn thị thực tới 193 điểm đến trên khắp thế giới - nhiều hơn một điểm đến so với 2 nước còn lại.



Tuy nhiên, do phản ứng thận trọng hơn của châu Á đối với Covid-19, công dân các nước này ít có khả năng sử dụng quyền tự do đi lại hơn người châu Âu hoặc châu Mỹ. Theo thống kê mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, nhu cầu của khách quốc tế đối với việc đi lại bằng đường hàng không ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn chưa bằng 1/5 mức trước đại dịch. Trong khi đó, thị trường châu Âu và Bắc Mỹ đã phục hồi khoảng 60% so với trước đây.

Hộ chiếu Nhật Bản dẫn đầu bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực trên thế giới năm nay (Ảnh: Getty)

Đứng sau 3 quốc gia châu Á trên bảng xếp hạng là các nước châu Âu Đức và Tây Ban Nha với 190 điểm đến, tiếp theo là Phần Lan, Italia, Luxembourg với 189 điểm đến. Áo, Đan Mạch, Hà Lan và Thụy Điển đều đứng ở vị trí thứ năm, trong khi Pháp, Ireland, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh đứng ở vị trí thứ 6.

New Zealand và Mỹ xuất hiện ở vị trí thứ 7, cùng với Bỉ, Na Uy và Thụy Sĩ. Công dân Afghanistan một lần nữa lại đứng cuối bảng xếp hạng khi chỉ có thể tiếp cận 27 quốc gia mà không cần xin thị thực trước.

Khi những hạn chế đi lại bắt đầu được giảm bớt, có những dấu hiệu cho thấy hộ chiếu cấp thấp hơn bắt đầu khôi phục ảnh hưởng. Những người mang hộ chiếu Ấn Độ hiện có quyền tự do đi lại tương tự như mức trước đại dịch, với 57 điểm đến không yêu cầu thị thực (so với con số 23 vào năm 2020).

Do chiến sự tại Ukraine, những người mang hộ chiếu Nga bị cắt đứt với phần còn lại của thế giới hơn bao giờ hết. Nga hiện đứng thứ 50 trong bảng xếp hạng, với 119 điểm đến được miễn thị thực.

Hộ chiếu Thụy Điển đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 188 điểm đến (Ảnh: Getty)



Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất:

1. Nhật Bản (193 điểm đến)

2. Singapore, Hàn Quốc (192 điểm đến)

3. Đức, Tây Ban Nha (190 điểm đến)

4. Phần Lan, Italia, Luxembourg (189 điểm đến)

5. Áo, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển (188 điểm đến)

6. Pháp, Ireland, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh (187 điểm đến)

7. Bỉ, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Mỹ (186 điểm đến)

8. Australia, Canada, Cộng hòa Séc, Hy Lạp, Malta (185 điểm đến)

9. Hungary (183 điểm đến)

10. Lithuania, Ba Lan, Slovakia (182 điểm đến)