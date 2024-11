Hồ Bích Trâm thông báo đã sinh con thứ 2, còn rủ rê bác sĩ làm ngay 1 việc khó ai ngờ!

Sáng 21/11, diễn viên Hồ Bích Trâm vỡ òa thông báo đã về đích thành công, chào đón thành viên mới là một bé gái. Cặp đôi đặt tên thân mật cho con thứ 2 là Ruby, hiện chưa tiết lộ dung mạo bé. Nữ diễn viên cho biết khi con ra đời, nhóc tỳ chưa khóc thì chồng đã nức nở vì quá xúc động.

Hồ Bích Trâm sinh con bằng phương pháp mổ chủ động, em bé và mẹ có sức khỏe ổn định. Thậm chí, mẹ bỉm còn rủ rê bác sĩ đỡ đẻ lảm một việc khó ai nhờ chính là vừa tập đi vừa cùng nhún nhảy đu trend TikTok. Trước giờ G vào phòng mổ, Hồ Bích Trâm còn tranh thủ livestream xé túi mù, diễn tiểu phẩm lầy lội cùng mẹ ruột và mẹ kế khiến ai cũng bật cười. Cư dân mạng còn cho rằng giải mẹ bầu năng lượng, lầy lội và chịu chơi nhất nhì Vbiz năm nay chắc phải trao cho mẹ bỉm Hồ Bích Trâm.

Hồ Bích Trâm đã chào đón con thứ 2 vào sáng nay.

Nữ diễn viên được chồng sát cánh động viên, tiếp sức trong cả hành trình từ bầu bí đến sinh nở.

Tối qua, mẹ bầu còn hào hứng livestream xé tú mù ngay trong bệnh viện.

Hồ Bích Trâm và doanh nhân Quản Trọng về chung một nhà vào tháng 6/2022, đến tháng 12 cùng năm thì chào đón nhóc tỳ đầu lòng là một bé trai. Đến tháng 4/2024, nữ diễn viên thông báo đã mang thai lần 2. Cô hạnh phúc chia sẻ: "Tôi và chồng đều mong muốn có thêm em bé sau khi Lion tròn một tuổi nhưng vợ chồng tôi cũng biết con cái là lộc trời ban nên chỉ có thể chăm sóc cơ thể thật tốt để đủ sức khỏe khi có duyên. Ngay khi biết bản thân mình có thai em bé thứ hai tôi đã thật sự xúc động. Có lẽ là do may mắn nên cả hai lần mang thai của tôi đều trở thành món quà sinh nhật ý nghĩa cho chồng mình. Khi ông xã tôi biết tin anh cũng bất ngờ và hạnh phúc lắm. Thời gian qua gia đình tôi xảy ra những biến cố khi ông nội của Lion mất là cú sốc lớn cho đại gia đình. Thế nhưng, em bé lại bất ngờ xuất hiện như một món quà quý giá an ủi cho cả gia đình vậy!".

Vốn đã có kinh nghiệm từ lần mang bầu đầu tiên nên Hồ Bích Trâm vẫn giữ được sức khoẻ ổn định, có thể livestream bán hàng, đi sự kiện thoải mái. Hồ Bích Trâm từng thổ lộ: "Chắc có lẽ cả hai đứa nhà tôi đều mong mẹ có sức khỏe để kiếm tiền nuôi con nên trộm vía tôi không ốm nghén gì nhiều (cười). Đùa vậy thôi, thật ra mặc dù bản thân tôi không thấy có nhiều sự khác biệt trong việc ăn uống nhưng tôi vẫn cảm nhận được có những thay đổi nào đó rất kỳ diệu trong cơ thể mình. Nên dù không còn mang tâm trạng bỡ ngỡ của lần đầu làm mẹ, ở lần mang thai thứ hai này, tôi vẫn rất lo lắng vì mỗi lần bầu bì là mỗi lần khác biệt. Tôi chỉ có thể thăm khám sức khỏe, ăn uống đầy đủ để cả mẹ và con đều sức khỏe tốt nhất trong thai kỳ".

Cặp đôi cho biết con gái xuất hiện như 1 món quà sau khi gia đình trải qua biến cố.

Mẹ bỉm tiết lộ sẽ "tái sử dụng" quần áo, đồ dùng của con trai đầu lòng cho em bé thứ 2 để tiết kiệm chi phí, tài chính khi gia đình có thêm thành viên: "Tôi thấy vừa tiết kiệm vừa hợp lý, không cần tốn quá nhiều vào quần áo vì con nít rất nhanh lớn. Lấy vía của Lion cũng tốt vì Lion trộm vía ngoan ngoãn và không quấy khóc. Toàn bộ đồ sơ sinh hay vật dụng giờ Lion cũng không sử dụng nữa và còn rất mới nên dù là bé trai hay gái thì tôi vẫn cho bé dùng lại đồ thôi".

Hiện tại, Hồ Bích Trâm chủ yếu tập trung vào công việc kinh doanh online. Nữ diễn viên cho biết khi 2 con cứng cáp sẽ lên kế hoạch tái xuất showbiz.

Nhóc tỳ đầu lòng của cặp đôi có dung mạo đáng yêu, nay đã gần 3 tuổi.

Hạ Anh