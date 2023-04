HLV Troussier nổi nóng, đuổi ngang một cầu thủ U22 Việt Nam giữa buổi tập

Chiều qua, 31 cầu thủ U22 Việt Nam đã tập luyện ở Bà Rịa – Vũng Tàu dưới sự chỉ đạo của HLV Troussier. Giống nhiều buổi tập trước, HLV Troussier vẫn chỉ đạo với phong cách mạnh mẽ, đôi khi cảm thấy ông hơi nóng nảy.

Nhưng ở chiều 19/4 này, một tình huống đặc biệt khiến ông Troussier nổi nóng hơn bình thường. Khi cho rằng Hồ Văn Cường rèn luyện không đúng giáo án, HLV Troussier đã lập tức yêu cầu tài năng trẻ của SLNA dừng lại và rời đi.

Ông nói "Ok, stop training. Go out. Finish out" (tạm dịch: "Thôi, đủ rồi. Đi ra ngoài. Kết thúc buổi hôm nay").

Hồ Văn Cường ở U22 Việt Nam (Ảnh: SLNA).

Dĩ nhiên, Hồ Văn Cường rất buồn khi bị thầy Troussier chê trách và bắt nghỉ tập giữa chừng. Sau đó, trợ lý Christophe Gamel đã phải làm công tác tinh thần, động viên Hồ Văn Cường.

Chứng kiến phong cách rèn luyện khá nóng nảy của HLV Troussier, không ít NHM tỏ ra lo lắng.

"Buổi tập của ông Park trước đây đầy ắp tiếng cười vui vẻ còn vị HLV này thấy toàn la hét cứ ầm ầm không biết học trò có tiếp thu được không nữa".

"Phương cách giao tiếp để cầu thủ hiểu và tiếp thu được cũng rất cần thiết. Ông gào to mà học viên không hiểu lại sinh thêm tâm lý cũng chưa hẳn tốt. Hy vọng đó chỉ là lo xa".

Trước đó, HLV Park Hang-seo từng rất được lòng NHM và cầu thủ Việt Nam, với phong cách tình cảm, tâm lý. Thậm chí ông Park coi các tuyển thủ như con và ngược lại, các tuyển thủ cũng coi ông Park như cha. Trên sân tập, nhiều khi ông Park cũng tỏ ra nổi nóng nhưng rồi cũng lại điều hòa không khí đội bằng các lời bông đùa.

Dĩ nhiên, mỗi HLV có một phong cách khác nhau. Các HLV có phong cách mạnh mẽ, hay nổi nóng cũng chẳng hề hiếm. Điều quan trọng là cuối cùng, màn trình diễn của đội như thế nào.

HLV Troussier có phong cách chỉ đạo khá quyết liệt.

SEA Games 2023 mới là giải đấu chính thức đầu tiên của HLV Troussier khi làm thuyền trưởng U22/U23 và ĐTQG Việt Nam. Chúng ta sẽ cần thêm thời gian để biết phương pháp rèn luyện, dẫn đội của HLV người Pháp có thành công tại Việt Nam hay không.

Trong chuyến tập huấn ở Bà Rịa - Vũng Tàu, U22 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu kín, gặp Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 21/4 và CLB TP.HCM ngày 24/4. HLV Troussier muốn giữ kín tuyệt đối 2 trận đấu này vì sợ các đối thủ ở SEA Games 32 có thể thám thính được.