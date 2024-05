CLB Công an Hà Nội đã chính thức công bố tân HLV Mano Polking tối ngày 23/5. Tuy nhiên vì cần thời gian thu xếp công việc và gia đình nên HLV Mano Polking chưa thể dẫn dắt CLB Công An Hà Nội ở trận đối đầu với CLB Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 21 V.League 2023/24 sắp tới. HLV Polking sinh năm 1976 sẽ chính thức ra mắt với người hâm mộ trong chuyến làm khách của CLB Công An Hà Nội trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 22 V.League 2023/24.

Mức lương của HLV Polking là điều mà người ta quan tâm. Được biết, ông sẽ nhận số tiền 20.000 USD/tháng tại CLB Công an Hà Nội. Con số này ước tính khoảng 500 triệu đồng/tháng.



Trở lại Việt Nam làm việc, ông Polking còn mang theo 2 trợ lý quen mặt với người hâm mộ Việt Nam. Dẫu vậy, đây đều là hai gương mặt từng vướng nhiều tai tiếng trước đó là Wasapol Kaewpaluk và Luis Filipe Pena Viegas.

Luis Filipe Pena Viegas (trái) và Wasapol Kaewpaluk là thân tín của ông Polking

Luis Filipe Pena Viegas, trợ lý này từng phải nhận 3 thẻ vàng sau 4 trận đấu tại V.League năm 2021 khi cùng làm việc với ông Polking ở CLB TP.HCM. Ông Viegas cũng từng gây hấn với phóng viên Việt Nam ngay trước cửa họp báo sau trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan (AFF Cup 2022). Mặc dù được can ngăn nhưng ông không ngừng dùng những lời lẽ khó nghe hướng về những phóng viên đang làm nhiệm vụ.



Người còn lại là Wasapol Kaewpaluk sinh năm 1983, thân tín của ông Polking trong 10 năm qua. Tại phòng họp báo sau trận Việt Nam và Thái Lan (AFF Cup 2022), rất nhiều phóng viên Việt Nam bức xúc khi vị trợ lý này liên tục chen vào khung hình. Khi được yêu cầu giữ vị trí, ông Wasapol thậm chí còn cố tình đứng vào chính giữa, gây cản trở việc tác nghiệp.



https://kenh14.vn/hlv-polking-dua-hai-tro-ly-tung-co-hanh-dong-phan-cam-voi-phong-vien-viet-nam-den-lam-viec-o-clb-cong-an-ha-noi-20240524115927032.chn