HLV Polking dẫn dắt CLB Công an Hà Nội thay ông Trần Tiến Đại

Câu lạc bộ Công an Hà Nội thông báo ký hợp đồng với ông Alexandre Polking vào tối 23/5. Nhà cầm quân người Brazil giữ chức huấn luyện viên trưởng của đội đương kim vô địch V.League. Trước đó, trong 2 trận đấu gần nhất, vị trí này được giao cho ông Trần Tiến Đại làm tạm quyền.

" Thời gian qua, CLB Công an Hà Nội đã tiến hành đàm phán với HLV Alexandre Polking để nhanh chóng lấy lại sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Sau thời gian thương thảo, đôi bên đạt được thỏa thuận và chính thức ký hợp đồng vào tối 23/5 tại văn phòng của đội bóng. Bản hợp đồng giữa CLB Công an Hà Nội với HLV Polking có thời hạn tối thiểu 2 năm ", CLB Công an Hà Nội thông báo.

Ông Polking dẫn dắt CLB Công an Hà Nội

Ông Polking có mặt tại Việt Nam và tiến hành đàm phán với đại diện của CLB Công an Hà Nội từ tuần trước. Tuy nhiên, vì nhiều điều khoản trong hợp đồng chưa đi đến thống nhất, nhà cầm quân người Brazil chưa dẫn dắt đội bóng ở 2 trận gạu Bình Dương và CLB TP.HCM.

Có ít nhất 2 lần những tin đồn liên quan đến mối lương duyên giữa CLB Công an Hà Nội và HLV Polking xuất hiện. Tháng 2/2023, nhà cầm quân này có mặt tại sân Hàng Đẫy để xem trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC. Cuối cùng, không có hợp đồng nào được kí kết.

Theo thông tin từ đội bóng ngành Công an, vì cần thời gian thu xếp công việc và gia đình nên HLV Polking chưa thể dẫn dắt CLB Công An Hà Nội ở trận đối đầu với CLB Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 21 V.League 2023/24 sắp tới.

HLV sinh năm 1976 sẽ chính thức ra mắt với người hâm mộ trong chuyến làm khách của CLB Công An Hà Nội trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 22 V.League 2023/2024.

Huấn luyện viên Alexandre Polking mới chia tay đội tuyển Thái Lan cuối năm 2023. Sau thời gian thành công và thống trị bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan bắt đầu sa sút và không giành được thành tích tốt ở cấp độ châu lục. Sau trận thua đội tuyển Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định sa thải ông Alexandre Polking.

HLV Polking từng dẫn dắt U23 Thái Lan vào năm 2012. Sau đó, ông có được danh tiếng với 2 lần giành ngôi á quân Thai League. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân này vô địch AFF Cup 2 lần, giành huy chương bạc SEA Games. Ông Polking yêu thích bóng đá tấn công và thường áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 thay vì hệ thống 3 trung vệ như ông Park Hang Seo và ông Philippe Troussier.