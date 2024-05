Kỳ lạ CLB Công an Hà Nội: Chưa đầy 2 năm thay HLV 5 lần

Sáng 14/5, huấn luyện viên Kiatisak Senamuang xác nhận sẽ từ chức ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cựu tiền đạo của đội tuyển Thái Lan là người thứ năm rời ghế huấn luyện viên trưởng của đội bóng này trong khoảng thời gian chưa đầy 2 mùa giải.

Trước đó, khi CLB Công an Hà Nội vừa thăng hạng và lên chơi tại V.League 2023, huấn luyện viên người Brazil Paolo Foiani được bổ nhiệm. Ông Foiani dẫn dắt CLB Công an Hà Nội trong vòng 4 tháng. Thành tích đội bóng ngành công an không được như kỳ vọng (3 trận thắng, 2 trận hòa, 2 thất bại). HLV người Brazil chia tay CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội liên tục thay HLV trưởng.

Sau đó, trợ lý của ông Foiani là Flavio Cruz thay thế trong giai đoạn 2 của mùa giải. Ông Cruz được đăng ký với chức danh HLV trưởng nhưng người thường xuyên đứng chỉ đạo chuyên môn cho cầu thủ lại là ông Trần Tiến Đại - người được biết đến với chức danh Giám đốc kĩ thuật.

Trước trận đấu gặp Đông Á Thanh Hóa ở vòng cuối cùng, ông Đại bất ngờ được đăng ký chức danh HLV trưởng dù đang bị cấm chỉ đạo.

Ông Đại làm HLV tạm quyền một thời gian rồi nhường vị trí lại cho đồng nghiệp Gong Oh-kyun. Tuy nhiên, đây là giai đoạn CLB Công an Hà Nội thi đấu tệ hại.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc mất việc sau 1 tháng. Ông Trần Tiến Đại tiếp tục được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền lần nữa. CLB Công an Hà Nội chơi tốt, nổi bật là chiến thắng trước CLB Bình Dương.

Đầu tháng 1/2024, HLV Kiatisak Senamuang đồng ý dẫn dắt CLB Công an Hà Nội và từ chức vào ngày 14/5. Hiện nay, đội bóng ngành Công an chưa đưa ra quyết định cuối cùng về chiếc ghế nóng mà nhà cầm quân này để lại.

Trong suốt thời gian qua, CLB Công an Hà Nội đăng ký chức danh HLV trưởng cho 5 người nhưng chưa ai tại vị quá 4 tháng. Cá biệt, ông Gong Oh-kyun dù được kì vọng nhưng chỉ làm việc đúng 1 tháng. Thậm chí, ông Gong còn chưa thắng trận nào tại V.League.

Mùa giải này, sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện khiến phong độ của CLB Công an Hà Nội rơi vào trạng thái bất ổn. Họ không duy trì được mạch chiến thắng dẫn đến việc thất thế trong cuộc đua vô địch với CLB Nam Định.