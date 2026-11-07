HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do nổi nóng với CĐV đội Thái Lan, sự thật thực sự phía sau là gì?

Thầy Park bức xúc không phải vì những lời lẽ nhắm vào mình.

“Nhiều cơ quan truyền thông đang tập trung vào thông tin HLV Park Hang-seo phản ứng gay gắt sau khi nghe những lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc từ CĐV đội đối phương. Tuy nhiên, sự việc này còn có một nội dung quan trọng khác cần được biết đến”, công ty đại diện của HLV Park Hang-seo phát đi thông cáo chính thức vào ngày 6/11.

Theo đó, đơn vị này cho biết sau trận Kanchanaburi FC hòa Pattaya United 2-2 tại vòng 9 Thai League 2 hôm 1/11, nguyên nhân sâu xa của việc thầy Park nổi nóng với CĐV trên khán đài vì họ đã có lời lẽ xúc phạm đến John Baggio, học trò của ông. Đây cũng là điều được HLV Park Hang-sao và tiền đạo Kanchanaburi FC viết trong bản tường trình gửi tới LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Thời điểm ấy, tiền đạo người Madagascar liên tục trở thành mục tiêu công kích của một nhóm khán giả. Không chỉ miệt thị ngoại hình, những người này còn sử dụng từ “khỉ” để xúc phạm Baggio, với hàm ý phân biệt chủng tộc. Truyền thông Thái Lan cho biết hành động trên xuất phát từ hai CĐV người nước ngoài của Pattaya United, chứ không phải người Thái.

HLV Park Hang-seo nổi nóng vì muốn bảo vệ học trò. (Ảnh: Kanchanaburi FC)

“Lý do trực tiếp khiến HLV Park Hang Seo phản ứng với CĐV khi đó không phải là những lời xúc phạm nhắm vào bản thân ông, mà là hành vi chửi bới và phân biệt chủng tộc liên tục nhắm vào cầu thủ John Baggio”, thông báo của công ty đại diện HLV Park Hang-seo cho biết.

Phía ông Park cũng lý giải rằng nhà cầm quân này hành động với tư cách một người thầy, muốn bảo vệ cầu thủ của mình trước những hành vi xúc phạm nhân phẩm. Dù hiểu HLV cần giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống, ông Park không muốn đứng nhìn học trò liên tục bị công kích mà không có bất kỳ phản ứng nào.

Bản thân John Baggio sau đó cũng viết tâm thư trên mạng xã hội: “Tôi tự hào được thi đấu tại giải bóng đá Thái Lan vì tôi yêu đất nước này. Tôi đã chơi bóng ở đây trong 10 năm. Ở mọi sân vận động tại Thái Lan, dù sân nhà hay sân khách, người Thái luôn tôn trọng và yêu quý tôi, và tôi cũng tôn trọng họ. Nhưng hôm nay, một người đàn ông nước ngoài đã chửi ‘f*** you’ và gọi tôi là con khỉ ngay trước mặt tôi tại sân vận động Pattaya.

Tôi chỉ muốn chơi bóng, chiến đấu vì đội bóng và tôn trọng người hâm mộ. Tôi tự hào về màu da của mình và sẽ không bao giờ thay đổi điều đó.”

John Baggio (áo đỏ) tổ cáo mình bị CĐV phân biệt chủng tộc. (Ảnh: Kanchanaburi FC)

Theo băng hình ghi lại vụ việc, ban đầu HLV Park Hang-seo đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra dấu yêu cầu người kia hãy im lặng. Tuy nhiên, khi những lời khiêu khích tiếp tục xuất hiện, chiến lược gia người Hàn Quốc có động tác vung nắm đấm và ra hiệu bảo đối phương xuống sân. Các cầu thủ cùng nhân viên hai đội sau đó nhanh chóng can ngăn để tránh sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngay sau trận đấu, Kanchanaburi FC đã đăng tải thông điệp phản đối hành vi phân biệt chủng tộc. Chủ tịch Pravat Kitthamkulnijt cũng lên tiếng về những lời lẽ xúc phạm nhắm vào John Baggio và HLV Park Hang-seo, đồng thời đề nghị vụ việc được xem xét, xử lý nghiêm túc.

Hiện FAT đang thu thập thông tin để xác minh các tình tiết liên quan. Theo thông cáo từ phía HLV Park Hang-seo, các thủ tục làm việc dự kiến diễn ra vào ngày 10/11, nhằm làm rõ vụ việc.