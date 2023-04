HLV Park Hang-seo sẽ đến Việt Nam, giúp trò cũ 'lột xác' sau chuỗi trận đáng thất vọng?

CLB Công an Hà Nội lại vừa nếm trải thêm một trận đấu đáng thất vọng ở đấu trường V.League. Trước cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội là đội nhỉnh hơn về lực lượng nhưng gặp áp lực tâm lý khá nặng nề sau chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng với 2 thất bại và 1 trận hoà.

Về mặt lý thuyết, CLB Công an Hà Nội đang sở hữu dàn cầu thủ thiện chiến với thủ môn Patrick Lê Giang, hậu vệ Văn Thanh, Văn Hậu, hay Sầm Ngọc Đức, Rodigues Gustavo Henrique; Jhon Cley… Thế nhưng dưới sự chỉ đạo của Paulo Foiani, các cầu thủ Công an Hà Nội dường như vẫn chưa thể là chính mình.

Với ưu thế sân nhà và quyết tâm giành chiến thắng để giảm bớt áp lực, CLB Công an Hà Nội tràn lên tấn công phủ đầu. Hai hành lang cánh với Văn Thanh và Văn Hậu trở thành tâm điểm trong những pha lên bóng của đội chủ sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, các miếng đánh của CLB Công an Hà Nội vẫn còn đơn điệu. Họ chủ yếu chuyền dài hoặc tạt cánh hướng bóng tới các ngoại binh như Gustavo Henrique, Jhon Cley song không phát huy nhiều hiệu quả.

Có lực lượng mạnh nhưng CLB Công an Hà Nội đang chơi thiếu thuyết phục ở V.League.

Ở trận này, khả năng tận dụng cơ hội của CLB Công an Hà Nội cũng là vấn đề lớn. Họ dứt điểm tổng cộng 7 lần trong suốt cả trận nhưng ngoại trừ một bàn thắng được ghi thì những pha dứt điểm còn lại vẫn có phần thiếu chính xác. Văn Đô, Gustavo, Jhon Cley đều có những cơ hội ngon ăn nhưng lại bỏ lỡ đáng tiếc.

Sau khi có được bàn vượt lên ở khoảng giữa hiệp 2, các cầu thủ Công an Hà Nội đã không thể duy trì được thế trận áp đặt và hậu quả là họ mau chóng để Hải Phòng tìm bàn gỡ, chỉ sau khi Gustavo mở điểm khoảng 8 phút. Nếu không có sự tập trung của thủ môn Patrick Lê Giang, rất có thể CLB Công an Hà Nội còn phải trả giá bằng một thất bại.

Việc để Hải Phòng cầm chân ở Hàng Đẫy đã khiến CLB Công an Hà Nội nối dài chuỗi trận đáng thất vọng. Đội quân của HLV Paulo Foiani đã có 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, chỉ xếp thứ 9 trên BXH với 5 điểm sau 5 vòng. Rõ ràng, đây là sự khởi đầu không như mong đợi với đội bóng giàu tham vọng và có lực lượng hùng mạnh bậc nhất tại V.League mùa giải năm nay.

Chứng kiến cách mà CLB Công an Hà Nội vừa thi đấu, chắc hẳn nhiều CĐV của bóng này đang mong chờ sự có mặt của HLV Park Hang-seo và HLV Lee Young-jin hơn bao giờ hết. Sự chờ đợi này là có cơ sở bởi cách đây không lâu, chính phía đại diện đã xác nhận việc gửi hồ sơ của hai nhà cầm quân người Hàn Quốc tới CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội có thể lột xác nếu có thể chiêu mộ HLV Park và HLV Lee?

CLB Công an Hà Nội là đội bóng sở hữu khá nhiều tuyển thủ từng là học trò cũ của HLV Park như như Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Tài, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Tấn Sinh, Phan Văn Đức… Trong trường hợp HLV Park và HLV Lee về CLB Công an Hà Nội để đảm nhận các vai trò giám đốc kỹ thuật và HLV trưởng, đội bóng chắc chắn sẽ có rất nhiều sự thay đổi. Rất có thể khi đó, các học trò cũ của HLV Park cũng như những ngoại binh của CLB Công an Hà Nội sẽ thi đấu hứng khởi và gắn kết hơn ở V.League. Với các HLV ngoại ở thời điểm hiện tại, khó có nhà cầm quân nào hiểu rõ về các cầu thủ Việt Nam, môi trường bóng đá Việt Nam bằng HLV Park và HLV Lee.

Bên cạnh các fan của CLB Công an Hà Nội, có lẽ nhiều người hâm mộ trung lập ở giải V.League cũng đang rất mong chờ sự có mặt của HLV Park và HLV Lee. Trong thời gian tới, nếu hai nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể gia nhập đội chủ sân Hàng Đẫy, chắc chắn V.League sẽ trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn rất nhiều.