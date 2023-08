HLV mới của CLB Công an Hà Nội không được chỉ đạo trận gặp Thanh Hóa

Chiều 22/9, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã nhận được đơn đề nghị của CLB Công an Hà Nội về việc đăng ký ông Trần Tiến Đại là HLV trưởng.

Tuy nhiên, ông Đại lại không được cầm quân ở trận đấu cuối cùng tại V-League 2023 gặp CLB Thanh Hóa do đã nhận đủ 3 thẻ vàng kể từ đầu giải và bị cấm làm nhiệm vụ theo điều lệ của V-League.

Trước đó, ông Đại được đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật.

Ông Trần Tiến Đại không được làm nhiệm vụ ở trận đấu gặp CLB Thanh Hóa.

Thực tế, ông Đại đã trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ CLB Công an Hà Nội thi đấu từ trận đấu gặp Nam Định tại vòng 3, giai đoạn 2, nhóm A V-League 2023. Thời điểm đó HLV trưởng của đội bóng này là ông Flavio Cruz chỉ ngồi trên khán đài nhưng không tham gia chỉ đạo chiến thuật vì nhiều lý do khác nhau.

Đây cũng là trận đấu mà CLB Nam Định phải nhận chỉ trích nặng nề từ người hâm mộ vì bàn thua khó hiểu ở phút bù giờ. Cầu thủ Ngô Đức Huy bên phía CLB Nam Định để bóng chạm tay trong vòng cấm ở pha bóng mà anh đã dang tay quá rộng. CLB Công an Hà Nội thắng 2-1 và đây được xem là trận đấu mang tính bước ngoặt trong cuộc đua vô địch.

CLB Công an Hà Nội đang có 37 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đội xếp sau là Hà Nội FC. Họ có lợi thế về hiệu số (+18) so với Hà Nội FC (+12). Họ có quyền tự quyết khi giành chiến thắng là chắc chắn vô địch V-League 2023.

Trong trường hợp Văn Hậu và đồng đội chỉ có thể hòa CLB Thanh Hoá, họ chỉ mất chức vô địch nếu Hà Nội FC thắng Viettel với cách biệt 7 bàn.