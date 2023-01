HLV Hiddink dạy HLV Park Hang-seo 'thả thính', 'mập mờ' với cầu thủ

HLV Park Hang-seo khẳng định kì World Cup 2022 kí ức không thể quên trong đời làm bóng đá của mình. Bởi ông đã cơ hội được gặp gỡ và làm trợ lý cho HLV Hiddink. Đây cũng chính là thời điểm, ông Park định hình được con đường làm HLV của mình trong tương lai. Và những bài học từ HLV Hiddink ngày đó được HLV Park ghi nhớ, vận dụng để trở thành vị HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam hiện tại.

Ông Park Hang-seo kể chuyện HLV Hiddink thao túng tâm lý cầu thủ bằng thái độ "mập mờ": "Gọi là thả thính các thứ thì cũng đúng. Như chuyện hồi đó Kang Sun-hong và Yoo Sang-chul đang thi đấu tại J.League Nhật Bản, tôi và HLV Hiddink đã tới xem trận đấu. Sau khi kết thúc trận đấu, bỗng nhiên HLV Hiddink bảo đừng bắt tay hay tỏ ra quen biết các cầu thủ. Nhưng đây toàn là các đàn em đang vất vả ở nước ngoài của mình, tôi mới hỏi tại sao lại như thế?

Ông ấy bảo phóng viên chụp ảnh lại sẽ gây ra hiểu lầm. "Trước khi có danh sách lên tuyển chính thức thì bắt tay hay gì cũng rất dễ gây chú ý, rồi các nhà báo lại viết bài đồn này đồn nọ. Thế nên mình cứ giữ thái độ mập mờ để các cầu thủ đừng chủ quan nhé". Bên trong thì muốn quan tâm tới các cháu lắm. Nhưng bên ngoài thì nhất định không phát ra tín hiệu nào cả".

HLV Park Hang-seo có quan hệ rất tốt với HLV Hiddink khi cả hai làm việc cùng nhau ở World Cup 2002

"Ông Hiddink cực kì giỏi thao túng tâm lý. Trước kì World Cup, có bài thi đánh giá năng lực, lúc đó tiền đạo Lee Sun-soo liên tục tiến bộ và đang làm rất tốt. Nhưng tự nhiên Hiddink không chọn Lee Sun-soo mà đẩy 1 cầu thủ khác vào vị trí đó. Tôi mới hỏi sao thằng bé đang làm tốt mà anh bỏ nó khỏi đội hình vậy? Ông mới kêu, "giờ đang là thời gian chuẩn bị, để đề phòng bất trắc, có thể dùng để đổi người khi cần, nếu chẳng may cầu thủ này thể lực bắt đầu rớt rồi, thì sẽ thay Lee Sun-soo vào ngay. Như thế thì ngay cả Lee Sun-soo cũng cảm thấy mình phải cố gắng vượt lên".

Và thực lực của cậu ấy đột nhiên tăng nhanh. Ông ấy cứ thay ra vào liên tục như thế. Từng chút từng chút một thực lực cầu thủ càng tăng. Ông ấy tạo ra sự cạnh tranh ngầm giữa các cầu thủ để nâng cấp cả hai", HLV Park Hang-seo kể tiếp.

Thời làm trợ lý cho HLV Hiddink, mỗi ngày, HLV Park Hang-seo đã ghi chép tỉ mỉ những phân tích về tình huống, kĩ thuật thi đấu của cầu thủ cũng như những giải pháp xử lý tình huống trên sân. Đó chính là cẩm nang cho HLV Park nhiều gợi ý hay khi làm HLV sau này. "Có nhiều HLV nhưng gặp Hiddink xong tôi mới thấy làm 1 HLV thì cần phải thiết lập những điều như thế".

HLV Park khẳng định bản thân còn thua kém người thầy của mình nhiều khía cạnh: "Biệt danh "Dink chạy bằng cơm" thì cũng hay nhưng sao tôi có thể so sánh với HLV Hiddink được. Là người do tôi mời về nhưng tôi biết rất rõ tôi vẫn còn kém ông ấy rất nhiều nếu so ở vai trò HLV.

Một trong số những điều ông ấy nói mà tới giờ tôi vẫn còn nhớ là khi huấn luyện 1 đội những cầu thủ trưởng thành, đừng bao giờ nghĩ tới tạo ra điều gì mới, mà phải phát huy hết tiềm lực sẵn có của cầu thủ. Từ sau năm ấy tôi luôn tâm niệm điều đó trong lòng. Đem theo những gì học hỏi từ thầy Hiddink, tôi chỉ hướng cầu thủ tới chiến thắng thôi. Tôi cũng không muốn mang danh nuôi dưỡng các cầu thủ hay gì".

Chiếc đồng hồ do HLV Hiddink tặng HLV Park Hang-seo vẫn được giữ gìn sau mười mấy năm (Ảnh: FBNV)

HLV Park Hang-seo còn hào hứng khoe chiếc đồng hồ được HLV Hiddink tặng sau kì World Cup 2022. Ông Hiddink, ông Park Hang-seo và Kim Namil đeo 3 chiếc giống nhau. "Tôi hỏi sao chỉ có 3 người có vậy, ông ấy bảo chỉ nhận được 3 cái nên tặng cho người thân nhất thôi. Vì thân nhau nên tôi tặng cho mấy anh đó".

Dẫu vậy, mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa HLV Park Hang-seo và HLV Hiddink cũng có thời điểm nổi sóng gió. Dù đó chỉ là trên bề mặt truyền thông và những chuyện bên lề phía sau cũng được HLV Park Hang-seo giãi bày...