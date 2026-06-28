HLV Bồ Đào Nha phản ứng gắt: So sánh Ronaldo vs Messi "thật trẻ con"

HLV Bồ Đào Nha lý giải việc dùng Ronaldo suốt 90 phút trận đấu hoà 0-0 Colombia.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez đã lên tiếng bảo vệ quyết định tiếp tục sử dụng Cristiano Ronaldo trọn vẹn 90 phút trong trận hòa 0-0 trước Colombia ở lượt trận cuối bảng K World Cup. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt siêu sao lớn khác của bóng đá thế giới đều được ban huấn luyện cho nghỉ ngơi để dưỡng sức.

Trong khi những chân sút hàng đầu như Lionel Messi (Argentina) được cất trên băng ghế dự bị hay Erling Haaland (Na Uy) được nghỉ ngơi hoàn toàn ở lượt trận cuối vòng bảng, Ronaldo lại là trường hợp ngoại lệ. Ở tuổi 41, tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr vẫn đá chính và thi đấu không sót một phút nào kể từ đầu giải.

Quyết định này của HLV Martinez vấp phải không ít hoài nghi từ dư luận. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng đóng góp vào lối chơi chung của Ronaldo đang mờ nhạt dần, đặc biệt là việc anh hạn chế tham gia hỗ trợ phòng ngự khi toàn đội phải lùi sâu pressing. Dẫu vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thẳng thừng bác bỏ những sự so sánh này.

"Tất nhiên, chúng tôi không bao giờ nhìn sang đội bóng khác để quyết định nhân sự của mình. Làm như vậy là rất trẻ con và thiếu chuyên nghiệp", HLV Martinez phát biểu trong cuộc họp báo. "Ban huấn luyện luôn theo dõi sát sao dữ liệu thể trạng trực tiếp của các cầu thủ. Mỗi vị trí trên sân có những yêu cầu thể lực khác nhau và chúng tôi kiểm soát điều đó đến từng chi tiết nhỏ nhất", ông nói tiếp.

HLV Bồ Đào Nha lý giải việc dùng Ronaldo là rất bình thường (Ảnh: ESPN)

Thuyền trưởng ĐT Bồ Đào Nha nói thêm về cậu học trò cưng: "Cristiano luôn biết cách chọn đúng vị trí vào đúng thời điểm. Sức mạnh lớn nhất của cậu ấy nằm ở ý chí tinh thần và sự kỷ luật tuyệt đối để duy trì vị trí trên sân. Hoàn toàn không có vấn đề gì về thể lực hay tâm lý ngăn cản cậu ấy chơi trọn vẹn 90 phút. Có thể ở những trận đấu tới chúng tôi sẽ thay đổi, nhưng điều đó áp dụng cho mọi cầu thủ chứ không riêng gì Cristiano".

Trận đấu tưởng nhớ Diogo Jota

Vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng K, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Croatia tại vòng 32 đội vào thứ Năm tới. Trận đấu này mang một ý nghĩa tinh thần vô cùng đặc biệt với "Selecao châu Âu", khi nó diễn ra ngay trước thềm ngày giỗ của cố tiền đạo Diogo Jota.

"Chúng tôi từng cùng Diogo vô địch Nations League. Cậu ấy là biểu tượng và là nguồn động lực lớn nhất của toàn đội lúc này. Chúng tôi muốn chinh phục chiếc cúp vàng World Cup này để dành tặng cậu ấy. Trận đấu tới sẽ là khoảnh khắc để chúng tôi chiến đấu vì Diogo", Martinez xúc động chia sẻ.

Nhánh đấu của Bồ Đào Nha tại vòng loại trực tiếp năm nay được đánh giá là vô cùng nan giải. Nếu vượt qua Croatia, Selecao có nguy cơ phải đụng độ Tây Ban Nha ở vòng 16 đội, trước khi nghĩ đến việc chạm trán Bỉ hoặc chủ nhà Mỹ ở tứ kết, và Pháp ở bán kết. Với cục diện phân nhánh hiện tại, kịch bản về một "vũ điệu cuối cùng" giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sẽ chỉ có thể xảy ra nếu cả Bồ Đào Nha và Argentina cùng dắt tay nhau vào đến trận chung kết trong mơ.