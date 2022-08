Hình ảnh xúc động tiễn biệt liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP, Công an các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm.



Từ sáng sớm người thân trong gia đình, các đồng chí, đồng đội cùng hàng trăm người dân đã đến tiễn đưa liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xúc động tiễn đưa liệt sĩ Đỗ Đức Việt về nơi an nghỉ cuối cùng

Liệt sĩ Đỗ Đức Việt, sinh ngày 24/11/1998, quê quán: Xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Liệt sĩ sinh ra trong gia đình có truyền thống CAND, có bố là đồng chí Đỗ Văn Tư cũng là chiến sĩ Công an.

Từ khi còn nhỏ, liệt sĩ Đỗ Đức Việt đã ước mơ trở thành người chiến sĩ CAND để tiếp nối và kề vai sát cánh cùng người cha rất đỗi tự hào của mình. Từ tháng 10/2016 đến tháng 9/2018, liệt sĩ Đỗ Đức Việt trúng tuyển và được đào tạo trung cấp phòng cháy chữa cháy.

Với sự nỗ lực, phấn đấu của mình trong học tập, rèn luyện, tháng 10/2018, liệt sĩ Đỗ Đức Việt được kết nạp vào Đảng; tốt nghiệp loại giỏi, ra trường được phong cấp bậc hàm Thượng sĩ. Từ tháng 10/2018 đến nay, liệt sĩ Đỗ Đức Việt được điều động công tác tại Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Liệt sĩ Đỗ Đức Việt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Quá trình học tập, công tác, liệt sĩ Đỗ Đức Việt luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong học tập, nhiệt huyết với công việc; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên, đồng đội và nhân dân tin yêu, quý mến.

Liệt sĩ an nghỉ trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân, đồng đội, người thân

Trước đó, vụ cháy xảy ra trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy ngày 1/8, liệt sĩ Đỗ Đức Việt cùng đồng đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Với tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm, liệt sĩ Đỗ Đức Việt cùng đồng chí Đội trưởng là Thượng tá Đặng Anh Quân và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, cán bộ của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy đã thực hiện nhiệm vụ trinh sát; tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

Khi lên tầng 4 tòa nhà để tiếp tục tìm người bị nạn thì trần nhà bị sụp xuống làm cả 3 đồng chí hy sinh. Đây là tổn thất vô cùng lớn lao đối với Công an TP Hà Nội và gia đình, người thân của các đồng chí.

Ghi nhận, tôn vinh thành tích đặc biệt xuất sắc và tri ân sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Đỗ Đức Việt, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn truy tặng Bằng khen; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".