Hình ảnh quan tài cụ ông giữa nước lũ Quảng Bình và nỗi đau nức nở của người vợ gây xót xa

Do ảnh hưởng của bão số 6 - bão Trà Mi, người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang phải hứng chịu trận lũ lịch sử, nước dâng cao hơn nhiều so với mức báo động. Dù mưa đã giảm nhưng do nước trên sông Kiến Giang vẫn trên báo động 3, khiến toàn bộ vùng trung tâm của huyện như lọt thỏm giữa mênh mông biển nước. Nước vây tứ bề khiến cuộc sống người dân lâm vào cảnh khó khăn.

Một gia đình ở rốn lũ Lệ Thuỷ có người thân mất đúng ngày nước lũ dâng cao khiến nhiều người xót xa

Ông cụ mất sáng sớm ngày 28/10 gia đình không thể tổ chức tang lễ do lũ dâng cao. Cả nhà phải bắc giàn giáo để kê quan tài lên cao tránh ngập nước

Trong số đó, hình ảnh một gia đình ở Thị trấn Kiến Giang (Lệ Thuỷ, Quảng Bình) có người mất nhưng không thể tổ chức tang lễ hay đưa tang vì nước lũ dâng cao, khiến cả thôn làng bị cô lập không thể di chuyển.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy nước lũ dâng cao ngang thân người. Gia đình phải kê giàn giáo lên cao để đặt chiếc quan tài tránh cho nước ngấm vào. Trong khi đó, người vợ của ông cụ phải lót tấm ván để ngồi lên cao sát với nóc nhà.

Quan sát xung quanh ngôi nhà trống trải chẳng có đồ đạc gì giá trị, nhiều tủ quần áo đã bị nước lũ nhấn chìm. Nước lũ vẫn dâng cao ngang chiếc tủ được kê cao để làm bàn thờ tạm được lập vội nên còn sơ sài.

Chiếc quan tài được kê lên cao, xung quanh nước lũ bủa vây

Vợ của ông ngồi sát trên nóc nhà để tránh lũ chẳng thể túc trực sát bên linh cữu chồng

Thấy có người ghé thăm, bà cụ ngồi cao trên sát nóc nhà để tránh lũ không khỏi nức nở vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Bà cho biết, "Ông nằm ngủ rồi sáng sớm là mất luôn. Mất lúc 3h30 sáng", người phụ nữ nghẹn ngào.

Phía bên dưới, người con gái của ông cụ phải túc trực phía dưới, lội nước xung quanh để kiểm tra tình hình mực nước dâng, sợ bàn thờ của cha bị nước cuốn mất.

Hoàn cảnh của gia đình cũng như tình cảnh ngặt nghèo khi có người thân qua đời đúng đợt mưa lũ khiến nhiều người xót xa.

Bà nức nở cho biết, ông ngủ đến sáng thì đột ngột qua đời khiến cả nhà đau lòng

"Tội quá, nước ngập bủa vây tứ phía nhấn chìm nhiều tài sản đã khổ rồi mà có người mất thì còn khổ gấp trăm lần. Chia buồn với gia đình mong mọi người sớm vượt qua nỗi đau", tài khoản D.L chia sẻ.

"Xót xa quá. Như này có muốn đi đưa tang cũng không được nữa. Nước dâng cao ngang người thế kia thì biết làm sao. Xin được chia buồn với gia đình ạ", một người khác chia sẻ.