Hình ảnh quá phản cảm khiến nhiều phụ huynh Việt đồng loạt phẫn nộ: Vui thôi, đừng vui quá!

Tự do thể hiện bản thân là điều đáng được tôn trọng, nhưng tự do ấy cũng cần đi cùng trách nhiệm với không gian chung.

Mỗi mùa Halloween, các tuyến phố trung tâm tại Việt Nam lại trở nên náo nhiệt với đủ kiểu hóa trang độc đáo. Từ nhân vật hoạt hình, điện ảnh đến những tạo hình ma quái, kỳ dị, người tham gia có dịp thể hiện cá tính và sức sáng tạo của mình. Không khí lễ hội vì thế cũng trở nên đa dạng, thu hút đông đảo người trẻ và các gia đình đưa con nhỏ xuống phố vui chơi.

Thế nhưng, không phải màn hóa trang nào cũng nhận được sự hưởng ứng. Mới đây, hình ảnh một cá nhân xuất hiện tại tuyến phố đông người với bộ trang phục y tá phản cảm đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Điều khiến nhiều người bức xúc là nhân vật này xuất hiện, tạo dáng và chụp ảnh trong không gian công cộng có nhiều trẻ nhỏ.

Theo những hình ảnh và video đang được chia sẻ, người này hóa trang với khuôn mặt quấn băng gạc, tạo hình mang màu sắc kinh dị, trên tay cầm đạo cụ hình con dao. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố ma mị của nhân vật, bộ trang phục màu hồng lại gây chú ý bởi phần thiết kế hở hang, để lộ... toàn bộ ngực!

Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây không còn đơn thuần là sáng tạo trong hóa trang Halloween, mà đã vượt qua giới hạn phù hợp khi xuất hiện ở nơi công cộng, đặc biệt là địa điểm có nhiều gia đình và trẻ em. Trong khi đó, cũng có thể có những quan điểm khác nhau về quyền thể hiện cá tính thông qua trang phục. Dù vậy, câu chuyện đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ: Tự do cá nhân có đồng nghĩa với việc được phép bỏ qua những giới hạn ứng xử chung?

Hình ảnh được AI vẽ lại để đảm bảo tính riêng tư của các nhân vật trong ảnh

Khi sáng tạo không đồng nghĩa với việc bất chấp hoàn cảnh

Halloween vốn là dịp để mọi người thử nghiệm những tạo hình khác biệt. Có người chọn hóa thân thành nhân vật đáng yêu, có người yêu thích phong cách ma quái, thậm chí cố tình tạo ra những hình ảnh gây giật mình. Sự đa dạng ấy chính là một phần sức hấp dẫn của lễ hội.

Tuy nhiên, một bộ trang phục không chỉ được đánh giá qua ý tưởng hay mức độ độc đáo, mà còn cần đặt trong bối cảnh người mặc xuất hiện. Trang phục phù hợp với một buổi tiệc hóa trang dành cho người trưởng thành chưa chắc đã thích hợp khi được sử dụng trên tuyến phố đi bộ đông đúc, nơi có nhiều đối tượng ở các độ tuổi khác nhau.

Trong trường hợp này, điều khiến nhiều người phản ứng không nằm ở việc nhân vật lựa chọn hình tượng y tá kinh dị hay sử dụng yếu tố máu giả, đạo cụ tạo hình đáng sợ. Trọng tâm tranh luận là thiết kế trang phục quá hở hang trong một không gian sinh hoạt chung, nơi trẻ nhỏ cũng đang vui chơi cùng gia đình.

Với người trưởng thành, một hình ảnh có thể chỉ gây bất ngờ hoặc khó chịu trong chốc lát. Nhưng với trẻ nhỏ, việc bất ngờ tiếp xúc với những hình ảnh không phù hợp với độ tuổi có thể khiến các em bối rối, đặt ra những câu hỏi mà cha mẹ chưa kịp chuẩn bị để giải thích. Điều này không có nghĩa mọi hình ảnh khác biệt đều gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ, nhưng cũng không thể vì danh nghĩa lễ hội mà xem nhẹ sự hiện diện của các em.

Không gian công cộng vốn là nơi nhiều người cùng sử dụng. Vì vậy, quyền thể hiện cá tính cần đi cùng sự cân nhắc đến hoàn cảnh và những người xung quanh. Một màn hóa trang có thể rất táo bạo, nhưng nếu khiến người khác khó chịu hoặc đặt các gia đình vào tình huống khó xử, người tham gia cũng cần nhìn nhận lại lựa chọn của mình.

Halloween du nhập, nhưng cách ứng xử vẫn cần phù hợp với cộng đồng

Những năm gần đây, Halloween ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Từ các trung tâm thương mại, trường học đến phố đi bộ, nhiều hoạt động hóa trang được tổ chức, tạo thêm sân chơi giải trí cho giới trẻ và các gia đình.

Đón nhận một lễ hội từ nền văn hóa khác không có nghĩa là phải rập khuôn mọi cách thể hiện, cũng không nên mặc định những gì khác biệt đều là phản cảm. Điều quan trọng là hiểu tinh thần của hoạt động và lựa chọn cách tham gia phù hợp với môi trường mình xuất hiện.

Một bộ trang phục có thể được xem là sáng tạo trong bối cảnh này, nhưng lại trở nên thiếu phù hợp trong bối cảnh khác. Ranh giới ấy không nhất thiết phải được xác định bằng một khuôn mẫu cứng nhắc, song sự tôn trọng người xung quanh là nguyên tắc không nên bỏ qua.

Đặc biệt, khi tham gia các hoạt động ngoài trời có đông trẻ em, người hóa trang càng cần ý thức rõ hơn về tác động của trang phục và hành vi của mình. Không phải cứ thu hút được sự chú ý, tạo ra nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội thì đã là một màn thể hiện thành công.

Vui chơi cần có giới hạn

Bên cạnh ý thức của người tham gia, đơn vị tổ chức sự kiện và đơn vị quản lý không gian công cộng cũng cần có những hướng dẫn phù hợp để bảo đảm môi trường vui chơi văn minh. Với các sự kiện có đông người, quy định về trang phục, hành vi và việc sử dụng đạo cụ cần được thông tin rõ ràng, nhất là khi có trẻ em tham dự.

Khi xuất hiện hành vi không phù hợp, việc nhắc nhở cần được thực hiện trên cơ sở quy định cụ thể, tránh biến tranh cãi trên mạng thành những cuộc công kích cá nhân. Những hình ảnh lan truyền cũng cần được tiếp nhận thận trọng, không vội kết luận khi chưa có đầy đủ thông tin về sự việc.

Halloween là dịp để mọi người vui chơi, thử nghiệm những ý tưởng mới và tận hưởng không khí lễ hội. Sự sáng tạo không nên bị bó hẹp trong những khuôn mẫu cũ, nhưng cũng không thể trở thành lý do để bỏ qua sự tôn trọng dành cho cộng đồng.

Một màn hóa trang đáng nhớ không nhất thiết phải khiến người khác choáng váng hay tranh cãi. Đôi khi, điều làm nên sức hấp dẫn của lễ hội chỉ đơn giản là sự độc đáo, vui nhộn và khả năng mang lại niềm vui cho nhiều người. Tự do thể hiện bản thân là điều đáng được tôn trọng, nhưng tự do ấy cũng cần đi cùng trách nhiệm với không gian chung.