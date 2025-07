Hình ảnh chưa từng thấy của rapper Binz khiến cả cõi mạng xôn xao

Ngày 23/7, sự kiện ra mắt chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm đã chính thức diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng là: Diễn viên Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, ca sĩ Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, MONO, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, đạo diễn Neko Lê, hot dad Hải Long, rapper Binz và nam vương Hưng Nguyễn.

Sau khi sự kiện diễn ra, hàng loạt khoảnh khắc ghi lại biểu cảm đáng yêu của nam rapper sinh năm 1988 - Binz đã nhanh chóng viral, được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Khác hẳn với hình tượng bad boy lạnh lùng ít nói, bạn trai Châu Bùi khiến netizen đứng ngồi không yên với hình ảnh cưng xỉu, cười mím môi nhìn bảng tên, gương mặt tròn trịa thấy rõ.

Không sợ netizen dìm, rapper Binz sau đó còn công khai đăng tải hình ảnh tham gia sự kiện trên trang cá nhân có 3,3 triệu người theo dõi. Anh viết: "Trung Đan rất vinh dự được góp mặt trong hàng ngũ Chiến sĩ quả cảm. Một trải nghiệm đầy thách thức nhưng cũng là niềm tự hào lớn lao. Với một tinh thần quả cảm, quyết tâm sẽ không làm đồng đội thất vọng".

Chiến Sĩ Quả Cảm là chương trình thực tế quy mô lớn về lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media sản xuất, chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ rời xa ánh đèn sân khấu để bước vào môi trường thao trường khốc liệt, nơi nghệ thuật phải nhường chỗ cho tinh thần thép và kỷ luật sắt của chiến sĩ CAND. Không còn là những vai diễn hay sân khấu giải trí, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp trải nghiệm quy trình huấn luyện khắt khe như thật: từ chữa cháy, giải cứu con tin đến truy bắt tội phạm.

Các tình huống đều được mô phỏng sát với thực tế, đòi hỏi thể lực, tinh thần và khả năng tư duy linh hoạt. Không có kịch bản, không có diễn tập – chỉ có mồ hôi thật, cảm xúc thật và ý chí thật.

Binz chia sẻ về quá trình làm nhiệm vụ trong chương trình Chiến sĩ quả cảm

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, nam rapper được quan tâm vì có mối tình đẹp với Châu Bùi. Cả hai hẹn hò từ tháng 7/2020. Trước đó, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả. Binz cho biết lý do anh phải đợi một thời gian mới thoải mái chia sẻ mối quan hệ trước công chúng là muốn chuyện tình này chắn chắn hơn.

Tháng 5/2025, Binz từng phát tín hiệu kết hôn với Châu Bùi. Cụ thể, khi Binz đang đứng trên sân khấu giao lưu thì fan đồng loạt hỏi thẳng: "Bao giờ anh cưới Châu Bùi?". Không né tránh hay phớt lờ như mọi khi, Binz quay sang nói: "Sớm thôi" kèm nụ cười ngại ngùng khiến fan rần rần.

Về chuyện Châu Bùi liên tục thả hint mong muốn được kết hôn, Binz chia sẻ: "Tôi đã bắt được tín hiệu từ lâu rồi nhưng thật sự thì… Tôi biết việc nhiều lần mình lặp ại chuyện không tin vào hôn nhân khiến gia đình Châu không yên tâm. Với gia đình Châu, việc kết hôn là một cột mốc rất lớn. Sau khi tôi nhận ra những việc mình nói khiến ba mẹ cô ấy bất an nên tôi thay đổi. Hiện tại, phần nào đó tôi đã không còn suy nghĩ sợ hôn nhân nữa, tôi bắt đầu xem hôn nhân rất quan trọng. Với mình có thể thế nào cũng được, nhưng với người con gái thật sự rất thiêng liêng, không thể bỏ lỡ được nên tôi đã nghiêm túc hơn nhiều".

Châu Bùi và Binz là cặp đôi đẹp trong showbiz Việt, cả hai đã gắn bó bên nhau được hơn 5 năm

Thời gian qua, cả hai liên tục phát tín hiệu chuẩn bị về chung một nhà

Rapper Binz từng có thời gian dài sống tại Mỹ trước khi về Việt Nam năm 2008 để phát triển sự nghiệp âm nhạc. Danh tiếng của Binz lên như diều gặp gió sau chương trình Rap Việt. Nam rapper được biết tới qua các ca khúc như Bigcityboi, Cho mình em, Phía sau em...

