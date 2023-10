HIEUTHUHAI tiết lộ từ ngày nổi tiếng không đi họp lớp vì một lý do

Vừa qua, HIEUTHUHAI nhận được sự chú ý lớn khi ra mắt album đầu tiên trong sự nghiệp Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Trong dự án lần này, nam rapper đã tung ra bản rap nói về câu chuyện đi họp lớp có phần lyric gây chú ý.

Theo đó, 1 trong 2 nhân vật được HIEUTHUHAI nhắc đến tránh đi họp lớp với lý do không muốn thành tâm điểm của sự chú ý, kể về những thành công của mình khiến bạn bè đồng trang lứa buồn tủi, chạnh lòng: "Không muốn là thằng thành đạt vừa đi du lịch nơi lạnh nhất. Vậy mà nói về những triết lý là tiền không mua được hạnh phúc...". HIEUTHUHAI cũng nhấn mạnh về phần lời kết: "Đừng so sánh, chẳng có gì đâu mà so. Nghĩ tao có tất cả, tao chỉ có âu và lo" cho thấy nhân vật trong bài cũng có những nỗi lo riêng dù đang thành đạt hơn so với các bạn học cũ.

Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, HIEUTHUHAI nói về bản rap Đi Họp Lớp, đồng thời tiết lộ từ ngày bắt đầu làm nhạc đã không còn họp mặt, gặp gỡ bạn bè cũ.



Cụ thể, khi được hỏi có còn đi họp lớp không, HIEUTHUHAI cho biết: "Khi chưa thành công, như thời Đại học năm nhất, tôi vẫn họp lớp nhưng sau khi bắt đầu làm nhạc thì tôi không đến họp lớp nữa, hơi ngại.

Lý do cũng có trong bài. Tôi chưa tới buổi họp lớp nhưng không biết người ta sẽ hỏi tôi những vấn đề như thế không (vấn đề liên quan đến chuyện thành đạt như đã nhắc trong bài Đi Họp Lớp - PV), nhưng tôi luôn cảm giác khi đến đó thì mọi người sẽ tập trung vào tôi nhiều. Có bị ảo tưởng không thì tôi không biết nhưng tôi rất sợ chuyện đó nên không đi họp lớp".

HIEUTHUHAI chia sẻ lý do không còn đi họp lớp từ ngày thành công trong âm nhạc

Trước khi trở thành "tân binh" của làng giải trí, HIEUTHUHAI từng học tại một ngôi trường không chuyên về nghệ thuật, đó là Đại học Kinh tế TP.HCM. Nếu theo dõi HIEUTHUHAI, người hâm mộ không còn xa lạ với câu chuyện rap name của anh chàng ra đời bắt nguồn từ chính thời cắp sách đến trường.

Trong chương trình King of Rap, HIEUTHUHAI tiết lộ: "Trong lớp có 2 Hiếu, em là Hiếu học kém, bạn còn lại là Hiếu học giỏi, em tự ái nên đặt cái tên Hiếu thứ hai (HIEUTHUHAI)". Cũng chính vì lời giới thiệu nửa đùa nửa thật này đã khiến nhiều người nghi ngờ về thành tích học tập của HIEUTHUHAI. Sau đó, nam rapper đã phải lên tiếng đính chính bản thân chỉ học thua cậu Hiếu thứ nhất thôi, chứ không học hành sa sút như số đông hiểu lầm.

Và sau tất cả, HIEUTHUHAI đã trở thành ngôi sao sáng nhất sau King of Rap. Không chỉ là chủ nhân của loạt bản hit tạo tiếng vang, HIEUTHUHAI còn phủ sóng mạnh mẽ khi tham gia show thực tế 2 Ngày 1 Đêm.