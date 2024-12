HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và dàn Anh Trai “ngáo ngơ” khi bị “vạch trần”, bắt làm 1 việc trước hàng chục ngàn fan

Tối 9/12, hàng chục ngàn khán giả chìm đắm trong bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn của 30 Anh Trai Say Hi tại concert 4 được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình. Dù chuỗi concert đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn. Bằng chứng là cư dân mạng vẫn chia sẻ rần rần và thảo luận rôm rả những khoảnh khắc đặc biệt của đêm diễn tối qua. Được bàn tán nhiều nhất trong số đó là màn "check var" loạt Anh Trai trong tiết mục I.C.O.N.

Theo đó, Liên minh 1 trong Anh Trai Say Hi đã có dịp tái hợp ở sân khấu của concert 4 trong tiết mục I.C.O.N. Dù đã cùng diễn với nhau không ít lần nhưng khi mang tiết mục này lên concert thì các Anh Trai của Liên minh 1 đều mang đến năng lượng bùng nổ. Nhưng sau nhiều lần nhắm mắt cho qua thì ở concert 4 này, "lỗ hổng" trong tiết mục I.C.O.N chính thức được đích thân các Anh Trai phơi bày.

Khán giả "check var" màn gian lận của Liên minh 1 trong tiết mục I.C.O.N

Cụ thể, ở đoạn nhảy của tiết mục sẽ chia đội hình thành 2 hàng. Chiêu trò của Liên minh 1 là xếp dàn Anh Trai nhảy tốt ở hàng đầu để che chắn cho những nghệ sĩ vũ đạo hạn chế. Nếu như ở trên show có thể "ăn gian" góc quay thì khi mang I.C.O.N lên concert thì chiêu trò của Liên minh 1 bị bại lộ. Khán giả chứng kiến tận mắt HIEUTHUHAI, WEAN LE, Quang Hùng MasterD,... lọng cọng tay chân, động tác một nơi nhịp một nẻo. Và ở concert 4 lần này, tình hình trên vẫn không khác đi là mấy. Nhưng sau nhiều lần bị khán giả "check var" thì lần này tự các Anh Trai "vạch mặt" nhau trên sân khấu.

Cụ thể sau khi hoàn thành xong tiết mục, Nicky và các Anh Trai hàng 1 "nêu gương" loạt cái tên đứng ở sau. Không những vậy, các Anh Trai còn bắt HIEUTHUHAI, Negav, Quang Hùng MasterD, WEAN LE "bước ra ánh sáng" và nhảy lại các động tác đã tập luyện. Lúc này, các Anh Trai thực hiện từng động tác nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy. "Lỗ hổng" của dàn đỉnh lưu bị khui ra khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả.

Dàn Anh Trai nhảy yếu phải nhảy lại trước hàng vạn khán giả nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy

Tối 9/12, đêm concert Anh Trai Say Hi D-4 đã tiếp tục diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Dù là thứ 2 đầu tuần nhưng không khí tại sân vận động vẫn vô cùng náo nhiệt với sự xuất hiện của hàng chục ngàn khán giả. Tiếp nối tinh thần của concert 3, đêm concert 4 khiến fan phát cuồng khi các Anh Trai đi xe nâng di chuyển xuống sân khấu giao lưu với khán giả ở cự ly gần. Dàn Anh Trai khoe visual phát sáng khiến các fan không thể rời mắt. Sau khi kết thúc phần trình diễn tiết mục của mình, các Anh Trai luôn có màn giao lưu, tương tác cực gần gũi cùng khán giả và những màn tặng quà luôn là khoảnh khắc khuấy đảo không khí sân Mỹ Đình.

Khoảnh khắc xúc động cuối đêm Concert 4 là khi 30 Anh Trai hát vang ca khúc Say Hi Never Say Goodbye, được đông đảo khán giả cùng hòa giọng. Pháo hoa rực rỡ hòa quyện với âm nhạc và giọng hát của 30 Anh Trai trong tình yêu của khán giả Thủ đô đã tạo nên một không gian thăng hoa, đầy xúc cảm.

Các Anh Trai đã mang đến cho khán giả Hà Nội 2 đêm diễn nhiều cảm xúc

Sáng 10/12, các nghệ sĩ đã lần lượt làm thủ tục check-out, chia tay nhau ở khách sạn để tiếp tục các lịch trình cá nhân. Tại khách sạn, HIEUTHUHAI xuất hiện với layout giản dị, che chắn kĩ càng. Nam rapper đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen che diện mạo của mình. Có các fan đến tận khách sạn xin chữ ký, chụp ảnh và chào tạm biệt HIEUTHUHAI. Đáp lại, nam rapper khá thân thiện tương tác với người hâm mộ và liên tục chào tạm biệt khi lên xe.

Trong khi đó, HURRYKNG gây chú ý khi xuất hiện cùng bạn gái. Khi nam rapper ký tặng mọi người, Kem hỗ trợ bạn trai di chuyển hành lý ra xe. Xuyên suốt những ngày lưu diễn ở Hà Nội, HURRYKNG được bạn gái đồng hành và chăm sóc. Một số Anh Trai khác như Isaac, Rhyder, Captain Boy, JSOL, Quang Trung, Vũ Thịnh, Đỗ Phú Quí,... lần lượt làm thủ tục check-out và sau đó chia tay nhau ở khách sạn.