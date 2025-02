HIEUTHUHAI ngày càng chứng minh vị thế trong showbiz Việt lẫn trong lòng công chúng. Không chỉ ghi điểm bởi tài năng, khuôn mặt điển trai, nam rapper còn rất chăm chỉ tương tác, giao lưu với người hâm mộ. HIEUTHUHAI đã tạo một nhóm chat trên Instagram để cập nhật cuộc sống, chia sẻ những câu chuyện đời thường với fan. Mới đây nhất, anh gây xôn xao khi than thở đã gặp "biến" ngay đúng ngày người người, nhà nhà trở lại làm việc sau Tết.

Cụ thể, HIEUTHUHAI bất ngờ thông báo Facebook cá nhân của anh lại tiếp tục "bay màu", bị khoá vào sáng mùng 6 Tết. Nam ca sĩ hài hước than vãn: "Nay là ngày hacker đi làm lại hay sao mà Facebook bị khoá nữa rồi". Đây cũng phải lần đầu HIEUTHUHAI gặp "biến" như thế này, trước đó anh đã bị mất tài khoản cá nhân 2-3 lần nhưng may mắn lấy lại được. Vì lý do tài khoản Facebook liên tục xảy ra trục trặc nên HIEUTHUHAI mới lập một tài khoản phụ để "quăng miếng" hài hước với người hâm mộ. Thỉnh thoảng, nam rapper sẽ "hữu duyên" kết bạn với fan, tài khoản phụ cũng vì thế mà có gần 1000 bạn bè, gần 125 nghìn người theo dõi.

Theo ghi nhận vào tầm 14h ngày 3/2, tài khoản Facebook cá nhân tên "Trần Minh Hiếu" của HIEUTHUHAI đã được mở lại. Các tài khoản còn lại như fanpage, Instagram, Tiktok của HIEUTHUHAI vẫn hoạt động bình thường.

Trưa mừng 6 Tết, HIEUTHUHAI bất ngờ thông báo Facebook cá nhân bị khoá

Đến vài tiếng sau, tài khoản của HIEUTHUHAI đã hoạt động lại bình thường

2024 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp làm nghề của HIEUTHUHAI khi anh tham gia Anh Trai Say Hi và giành ngôi quán quân. Show giải trí này đã tạo nên cơn sốt chưa từng có trong làng nhạc Việt, đem định nghĩa "văn hóa thần tượng" tới gần hơn với công chúng. Dàn Anh Trai cũng nhờ đó mà sở hữu cho mình lượng fan đông đảo, sẵn sàng ủng hộ idol hết mình.

Trong 1 buổi phỏng vấn với WeChoice Awards, HIEUTHUHAI cho biết bản thân không cố gắng chiều lòng khán giả mà đơn giản là anh sống tốt, theo đúng chuẩn mực xã hội. Hạ cái tôi xuống một chút, đó là trách nhiệm của người nổi tiếng, khi anh có lượng khán giả đông đảo ngoài kia. Mọi phát ngôn, hành động sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những khán giả đó. Hiểu được sức nặng của người nổi tiếng, của gương mặt dẫn đầu lứa nghệ sĩ Gen Z, HIEUTHUHAI đề cao tính kỷ luật trên hành trình theo đuổi âm nhạc và giới giả trí Việt.

HIEUTHUHAI từng chia sẻ: "Điều tôi tự hào và hãnh diện nhất trong cuộc đời mình từ trước tới nay không phải vì tôi nổi tiếng hay tài năng, mà là một người đàng hoàng. Tôi sống rất đàng hoàng và không ai có thể tranh cãi về điều đó."

HIEUTHUHAI là một trong những rapper gen Z nổi tiếng, đông người hâm mộ