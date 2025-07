Đầu tháng 7, MAYonair (hay còn được biết đến với danh xưng Mai Âm Nhạc) tung MV Biết Chơi và album SIGN. Đầu tư cả 1 album và MV nhảy hoành tráng, MAYonair vẫn không thể tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Sau gần 1 tháng lên sóng, MV Biết Chơi chỉ thu về 12 nghìn lượt xem trên YouTube, toàn bộ album không một bọt sóng. Chỉ 1 bộ phận cư dân mạng theo dõi MAYonair trên các nền tảng biết đến dự án này. Lâu lâu, video hậu trường của MAYonair viral nhưng cũng không giúp nhạc cô thêm stream.

MAYonair - Biết Chơi

MV Biết Chơi đầu tư mạnh về phần nhìn, phô diễn kỹ năng biểu diễn của MAYonair. Bài hát nhấn mạnh thông điệp “biết chơi”, tuyên ngôn cá nhân mạnh mẽ nhưng nhạc và flow rap của MAYonair hoàn toàn lạc quẻ, khiến trải nghiệm nghe thiếu đồng bộ. Bài rap không có cao trào hay sức hút, dẫn đến việc nhạc ra cả tháng vẫn kén người nghe. Ngoài MV, MAYonair còn cho ra mắt CD vật lý cho album SIGN. Tổng thể dự án có thể thấy tiền đầu tư không phải con số nhỏ.

Tổng thể dự án có thể thấy tiền đầu tư không phải con số nhỏ

Nhưng vẫn flop

Nhưng về chất lượng, cư dân mạng ngán ngẩm trước âm nhạc khó nghe của MAYonair. Một bài đăng trên Threads cho rằng MAYonair cần phối nhạc chiều sâu hơn thì mới làm bật được bài rap. Dưới bài đăng, nhiều bình luận cũng đồng ý với nhận xét âm nhạc của MAYonair không có sức hút. Tư duy nghệ thuật cứng nhắc, “học không tới” của MAYonair là rào cản khiến cô không thể bật lên dù những năm qua liên tục ra nhạc. Tuy nhiên, nếu có ai đó góp ý, MAYonair sẽ “xù lông” phản kháng thay vì tiếp thu.

MAYonair thường phản pháo gắt khi ai đó bình luận trái chiều

Netizen cho rằng chính thái độ là điều khiến MAYonair mãi không tiến bộ. Dẫu biết cô cá tính, bảo vệ bản thân trước những tấn công 1 chiều từ antifan, nhưng không phải khi nào cũng là bình luận công kích. Cũng có những góp ý thật lòng, nhận xét tốt - xấu đề MAYonair có thể tốt lên theo thời gian. Nhưng đáp lại, MAYonair thường đáp trả căng thẳng, có phần “ngông”.

Phản ứng khán giả về MAYonair:

Album và MV mới tiếp tục flop, tên tuổi MAYonair càng hạ nhiệt. MAYonair sinh năm 1997, nổi đình đám những năm 2018 - 2021 trên MXH với những phát ngôn độc đáo, hài hước. Năm 2021, MAYonair đi thi Rap Việt mùa 2, muốn chuyển mình từ hiện tượng mạng thành nghệ sĩ âm nhạc. Đáng tiếc, cô dừng lại khá sớm. Bản nhạc nổi tiếng nhất của MAYonair là bài thi ở vòng 1 Rap Việt - Think of You.

Bản nhạc nổi tiếng nhất của MAYonair là bài thi ở vòng 1 Rap Việt - Think of You

Năm 2023, MAYonair đổi nghệ danh, từ bỏ cái tên Mai Âm Nhạc đã gắn liền với mạng xã hội. Từ đây, MAYonair mất dần độ nhận diện, không còn gây sốt vì content hài hước như trước. Theo đuổi âm nhạc cũng không khả quan hơn, netizen cho rằng MAYonair là hiện tượng mạng hết thời, còn với âm nhạc, cô cần học hỏi nghiêm túc và cởi mở hơn trong tư duy. MAYonair có mối quan hệ và nền tảng khá thuận lợi để phát triển, nhưng vẫn chưa tận dụng đúng cách.