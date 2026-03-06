Hiện trường sà lan tông cầu Ghềnh khiến nhiều người đi đường bị thương

Hơn 11h30 ngày 6/3, Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phong toả hiện trường vụ sà lan tông cầu Ghềnh.

Trước đó, khoảng 10h30, sà lan không chở hàng chạy từ TP.HCM về hướng thượng nguồn. Khi đến khu vực cầu Ghềnh (phường Biên Hòa), phương tiện va mạnh vào gầm cầu lúc chui qua bên dưới.

Hiện trường sự việc

Vụ việc khiến mặt cầu rung lắc, nhiều người đi xe máy bị mất thăng bằng, té ngã. Một số nạn nhân bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nhận tin, công an có mặt phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.