Hết trà sữa cá chiên đến trà chanh phèo non: Cố tình câu view bất chấp thì thực khách sẽ không ngần ngại tẩy chay!

Không thể phủ nhận, các trào lưu ăn uống là một trong những yếu tố giúp cho thế giới ẩm thực trở nên phong phú và sôi động hơn rất nhiều. Cứ thỉnh thoảng, lại có một món ăn rộ lên, được dân tình khắp nơi săn lùng, ăn thử, review, trở thành "cơn sốt" trên mạng xã hội. Đó có thể là những món ăn mới du nhập từ nước ngoài, có thể là sáng tạo của một ai đó hay còn là những món ăn quen thuộc, lâu đời bỗng hot trở lại.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không xuất hiện những trend ăn uống rất khó hiểu, tạo nên những món ăn khiến nhiều người dè chừng, thậm chí là sợ hãi. Điển hình nhất chính là việc pha chế các món đồ uống theo kiểu không giống ai gần đây, với các món có thể kể đến như trà sữa hành lá, trà sữa cá chiên hay gần nhất có món trà chanh phèo non...

Hàng loạt món đồ uống gây sốc được ra đời: Những kết hợp gây sốc, nghe tên mà nhiều người hoảng sợ

Vào dịp 1/4 (ngày nói dối) vừa qua, ở một số hàng trà sữa đã cho ra đời những sản phẩm đồ uống gây sốc, trong đó nổi bật nhất là trà sữa hành lá. Vẫn là trà sữa với các topping quen thuộc, nhưng có thêm topping là hành lá thái nhỏ (giống như khi nấu ăn). Cứ ngỡ đó chỉ là một sản phẩm xuất hiện trên mạng nhằm mục đích thu hút sự chú ý nhưng không, nó thật sự đã được bán ở 1 cửa hàng trà sữa.

Hình ảnh trà sữa hành lá được lan truyền khắp mạng xã hội trong đợt 1/4 vừa qua

Hành lá cho vào đồ ăn thì không lạ, nhưng cho vào trà sữa thì quả thật chưa từng có ai nghĩ tới. Dù chẳng thử nhưng gần như tất cả mọi người đều có dự đoán rằng hương vị của sự kết hợp này vô cùng... khó nuốt. Và cũng chẳng cần đợi lâu, ngay sau đó đã có một vài người tò mò thử uống xem thực hư ra sao. Kết quả cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của dân tình khi vị hành xộc lên, nhiều người bỏ cuộc ngay từ ngụm đầu tiên.

Một số người lấy hết can đảm thử trà sữa hành lá nhưng cũng nhanh chóng bỏ cuộc

Cùng với trà sữa hành lá, trên mạng xã hội TikTok, clip về món trà sữa cá chiên và trà sữa cơm nguội cũng được lan truyền. Được biết, đây là sản phẩm của một thương hiệu trà sữa khác. Nhưng thật may là sau đó, không thấy sản phẩm này ở bất kì đâu khác, có lẽ chỉ là một "thử nghiệm" của quán trà sữa hoặc là chiêu trò để marketing mà thôi.

Trà sữa hành lá, trà sữa cơm nguội xuất hiện trên mạng xã hội

Câu chuyện tưởng chừng đã dừng lại ở ngày nói dối (1/4) nhưng vừa mới đây, các cư dân mạng lại một lần nữa cứng họng trước phiên bản trà chanh có 1-0-2: trà chanh phèo non. Theo hình ảnh đang lan truyền, người bán cho những miếng phèo non (lòng non) vào túi trà chanh, bên cạnh còn có cả 1 bát mắm tôm, không rõ có được cho luôn vào "siêu phẩm" đồ uống này hay không.

Hình ảnh trà chanh phèo non đang lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook)

Đã không còn nhiều sự tò mò sau "phi vụ" trà sữa hành lá, lần này, dân tình bắt đầu bày tỏ sự khó chịu trước cách tạo trend có phần phản cảm này.

Dùng đồ ăn câu view bất chấp thì thực khách sẽ không ngần ngại tẩy chay!

Việc sáng tạo ra các món đồ ăn, đồ uống mới là một trong những tất yếu của ẩm thực nói chung. Điều đó giúp cho nền ẩm thực trở nên phong phú hơn, dân tình cũng có thêm nhiều trải nghiệm ăn uống mới mẻ. Việc tạo ra các trend đồ ăn, đồ uống cũng góp phần khiến cho nền ẩm thực của chúng ta sôi động hơn, thú vị hơn, dù cho luôn có những ý kiến trái chiều về hương vị , người khen kẻ chê.

Có thể kể đến như rất nhiều trend thời gian trước đây như trà mãng cầu, bánh đồng xu phô mai, cà phê muối, bánh trứng, trà sữa nướng... Có người khen ngon, có người cho rằng không được xuất sắc như lời đồn. Nhưng tuyệt nhiên, không có ai cho rằng đó là sản phẩm "khó hiểu" hay "khó nuốt". Vì ít nhất, những món ăn đó có thể kết hợp được với nhau hay đơn thuần chỉ là một ăn mới được sáng tạo ra.

Các trào lưu ăn uống gây sốt một thời (Ảnh: Quán cà phê, Instagram @tateedennee)

Thế nhưng với những trend đồ uống như trà sữa hành lá, trà sữa cá chiên hay trà chanh phèo non thì lại là một sự "sáng tạo" một cách kỳ quặc, khó chấp nhận được. Ngoài việc tạo nên những cuộc bàn tán xôn xao trên mạng xã hội, nó không hề mang đến bất kì trải nghiệm ẩm thực thú vị nào. Chưa cần nếm thử thì cũng đủ biết mức độ "đáng sợ" của nó như thế nào. Nếu ai đủ can đảm để thưởng thức vì bất kỳ mục đích gì thì chắc hẳn trải nghiệm nhận được là những cái rùng mình, nhăn mặt vì mùi vị kinh khủng.

Hầu hết các trường hợp thử nghiệm sự kết hợp kinh dị này đều phải từ bỏ ngay từ ngụm đầu tiên vì không thể tiếp tục nổi. Cả một ly đồ uống đầy ắp phải nằm trơ trọi trong thùng rác, bỏ tiền ra mua chỉ nếm thử một muỗng, đó là những hệ luỵ tiếp theo mà trào lưu này mang đến. Ngoài sự phí phạm thì những vấn đề sức khoẻ khi cảm giác buồn nôn, nhờn nhợn hay không thể tiêu hoá vì thực phẩm kị nhau cũng là tác hại đáng gờm của chiêu trò không tôn trọng đồ ăn, thức uống này.

Bên dưới các nội dung về những món đồ uống khó hiểu là các bình luận bày tỏ sự khó chịu, cho rằng đang phá hoại ẩm thực:

- Nghĩ thôi đã thấy sợ...

- Tạo trend quá lố rồi đó!

- Đề nghị chủ quán uống thử nhé.

- Bán đồ ăn mà sao cứ tạo ra mấy món kì cục vậy? Tôn trọng ẩm thực đi!

- Này là phá hoại ẩm thực chứ trend nỗi gì?

Dẫu biết rằng các hàng quán rất cần một phương thức PR cho thương hiệu nhưng sự bất chấp như trên lại vô tính biến trào lưu này trở nên phản cảm. Đáng buồn hơn là thức ăn, nước uống chúng ta quý trọng hằng ngày lại trở thành "công cụ sáng tạo" bất đắt dĩ.

Các thực khách đã càng ngày càng tỉnh táo trước những chiêu trò câu view. Ban đầu, người dùng mạng xã hội chỉ xem đó là một trò đùa ngày Cá tháng Tư vui vẻ, thế nhưng, mọi chuyện càng đi quá xa khỏi mục đình tạo content, tăng độ nhận diện thương hiệu. Phản ứng ngược là cái bẫy đang chực chờ các hàng quán, thương hiệu vẫn mải mê chạy theo chiến dịch gây sốc như kia. Tưởng rằng sẽ đạt được mục đích là khiến thực khách rần rần chạy theo thì họ sẽ lên án, thậm chí tẩy chay những hành động "quá lố"

Các hàng quán thay vì cố tình tạo ra những món uống kì cục nhằm mục đích marketing thì hãy cố gắng tập trung vào sản phẩm hay dịch vụ cho thực khách. Tuy quá trình có thể sẽ không nhanh chóng bằng những hình thức "giật gân" nhưng đó lại là cách PR hiệu quả, tích cực. Hơn nữa còn góp phần gia tăng giá trị cho nền ẩm thực nói chung và chiếm được cảm tình của khách hàng một cách trọn vẹn nhất, lâu dài nhất.