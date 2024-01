Henry Cavill - “Trai đẹp mọt sách” đa tài của Hollywood

Nhắc đến sự nghiệp của Henry Cavill không thể không đề cập đến những thể loại phim đa dạng mà ngôi sao này từng chinh phục. Nam diễn viên có sự chuyển hướng thành công từ các bộ phim truyền hình cổ trang như The Tudors hay Tristan + Isolde sang màn ảnh rộng Hollywood với thể loại siêu anh hùng, hành động, cho đến các vai hài trong I Captured the Castle và thậm chí vào vai thám tử đại tài Sherlock Holmes trong Enola Holmes.

Sự linh hoạt này đòi hỏi những sự cam kết nghiêm túc từ phía người làm nghệ thuật. Henry Cavill kín tiếng và chăm chỉ tập trung vào các vai diễn được trao. Sự nghiệp của nam diễn viên không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Anh vuột mất cơ hội trở thành James Bond hay Edward Cullen. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn tiếp tục kiên trì trau dồi kỹ năng của mình, cuối cùng đạt được những vai diễn mang tính biểu tượng. Đạo đức làm việc của anh được cả Hollywood biết tới và là một trong những lý do người hâm mộ thực sự cảm mến.

Thành công của Cavill được đánh dấu bằng những cống hiến hết mình cho những yêu cầu về thể chất, trải qua quá trình huấn luyện và biến đổi cường độ cao để hóa thân vào những nhân vật như Superman trong Man of Steel hay Geralt của The Witcher. Kết quả thì chúng ta đã thấy trên màn ảnh, khiến anh trở nên khác biệt so với những diễn viên dựa vào CGI hoặc diễn viên đóng thế.

Bên cạnh vẻ ngoài lực lưỡng thì người đàn ông thép này còn là một mọt sách chính hiệu. Trên thực tế, mức độ mọt sách của Henry Cavill phần nào đã trở thành huyền thoại trong hàng ngũ Hollywood. Từ chơi game trên PC đến đọc tiểu thuyết giả tưởng, Henry Cavill khi được chọn đóng vai Geralt of Rivia trong The Witcher của Netflix đã không chỉ đọc hết các tiểu thuyết gốc mà còn chơi hơn 100 giờ The Witcher 3. Sự tận tâm và đam mê khiến màn trình diễn của anh trong phim được fan không ngớt lời ngợi khen. Cũng nhờ “cái sự” mọt game mọt sách này, mà Henry Cavill đã có được dự án trong mơ: trở thành nam chính và nhà sản xuất của series chuyển thể từ game đình đám Warhammer 40.000.

Ra mắt rạp chiếu Việt Nam vào mùng 1 Tết này, tác phẩm Argylle đem đến Henry Cavill vào vai Argylle – một điệp viên giả tưởng trong cuốn sách của nữ nhà văn hướng nội Elly Conway (Bryce Dallas Howard). Chỉ có điều, Elly một ngày phát hiện ra tất cả các chi tiết trong cuốn sách của cô bỗng dưng trở thành hiện thực, bao gồm cả Argylle và những phi vụ của anh ấy.

Argylle đánh dấu lần thứ tư Henry Cavill tái ngộ thể loại hành động – điệp viên, sau các phim The Cold Light of Day (2012), The Man from U.N.C.L.E. (2015) và Mission: Impossible - Fallout (2018). Cavill phát triển mạnh trong những vai diễn đòi hỏi sức mạnh thể chất, các pha chiến đấu gay cấn. Phim điệp viên thường là nền tảng lý tưởng để anh thể hiện vóc dáng ấn tượng và kỹ năng hành động đã được trau dồi qua các bom tấn trước đó.

Bên cạnh mảng hành động, bản thân thể loại điệp viên chừa rất nhiều cho không gian sáng tạo, từ hài hước, hành động, hoặc chủ nghĩa hiện thực hoặc châm biếm. Điều này khiến các nhân vật của Cavill dù cùng nằm trong vũ trụ phim điệp viên, nhưng đa dạng từ người hùng đến phản diện. Nếu August Walker đem đến khía cạnh đen tối và mơ hồ của một sát thủ được đào tạo kỹ càng, thì Napoleon Solo của Cavill trong The Man from U.N.C.L.E. lại là chân dung quyến rũ vượt thời gian của một điệp viên thời Chiến tranh lạnh.

Đến với Argylle, Henry Cavill hứa hẹn kết hợp cả sự cổ điển và nét hiện đại trong hình hài một điệp viên với mái tóc ấn tượng. Đạo diễn Matthew Vaughn chia sẻ: “Tôi cảm thấy Henry tỏa ra khí chất gián điệp kinh điển. Cậu ấy trông rất tuyệt với mái tóc cắt bằng (flat top) đậm dấu ấn thập niên 80. Tôi có một nỗi ám ảnh lâu dài với phong cách của thời đại đó, bao gồm cả những nhân vật như Ivan Drago của Dolph Lundgren trong Rocky IV. Vai diễn của Henry rất tuyệt. Tôi cần một người có thể bộc lộ bản chất của một nhân vật kiểu James Bond, nhưng với một điểm nhấn khác lạ”.

Khi Cavill đọc kịch bản của bộ phim, anh nhận ra rằng câu chuyện này khác với bất cứ điều gì anh mình từng nghe qua trước đây. Nam diễn viên chia sẻ: “Thật sảng khoái khi thấy một cái gì đó mới, táo bạo và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Argylle không hề chung chung. Nó độc đáo trong không gian riêng”.

Khán giả sẽ được giới thiệu về đặc vụ Argylle bằng một cảnh khiêu vũ giữa anh và đối thủ Legrange. Đạo diễn Matthew Vaughn kỳ công tìm kiếm, cuối cùng đã lựa chọn được người có thể sánh vai với Henry Cavill mà không bị chiếm sóng. Chủ nhân Grammy Dua Lipa được chọn mặt gửi vàng để vào vai kẻ thù không đội trời chung với Argylle của Cavill. Một siêu đặc vụ điển trai đối đầu một kẻ khủng bố xinh đẹp, điệu nhảy cũng là màn “trao đổi quyền cước” bằng những vũ khí và ngón đòn nguy hiểm giữa âm nhạc, không khí cổ điển mang đậm dấu ấn 40 năm về trước.