Hello Café: Trải nghiệm độc đáo đa sắc màu tại Vietnam GameVerse 2024

Tại gian hàng Hello Café, ước tính có gần 2.000 khán giả đã tới và cùng tham gia trải nghiệm những trò chơi vui nhộn và giải trí đầy màu sắc. Bên cạnh vô vàn phần quà hấp dẫn như: sticker, sổ ghi chú, voucher Got It, khán giả còn nhận được các tờ rơi kèm Mã Số May Mắn cùng giải thưởng "xịn sò" như: Ly giữ nhiệt Hello Café, Bàn phím Razer phiên bản giới hạn, Chuột Razer màu hồng xinh xắn.

Hãy cùng điểm lại các hoạt động vui nhộn và đầy màu sắc tại Booth Hello Café nhé:

Hoạt động 1: Tiệm Cafe Nikki - Hoạt động kết hợp cùng tựa game dành cho nữ đình đám Ngôi Sao Thời Trang VNG

Hoạt động 2: Trang trí ly café:

Hoạt động 3: Challenge Chủ Show Gu - Quán So Cool:

Ngoài ra, những nhân vật quen thuộc trong các bộ phim nổi tiếng như Harry Potter, Cô Hầu Gái cũng góp mặt cùng mèo Catmin tại sự kiện Gameverse.

Chưa dừng lại ở đó, Hello Café lại tiếp tục đem đến hàng loạt các hoạt động thú vị trên TikTok và FanPage, cùng nhiều phần quà hấp dẫn có thể kể đến như:

Sự Kiện TikTok: Catmin Challenge - Chủ Show Gu

Thử thách sáng tạo nội dung trên nền nhạc Hello Café diễn ra trên TikTok từ ngày 04.05 đến ngày 12.05, thu hút nhiều lượt tham gia từ cộng đồng mạng. Với 2 hạng mục thi đấu là ‘’Chủ Show Gu’’ và ‘’Quán So Cool’’ cùng vô số phần quà đáng yêu như áo thun, mèo bông, ly giữ nhiệt, bộ thẻ đeo.. Catmin Challenge sở hữu hơn 200 bài thi chất lượng với lượt tim khủng. Cùng điểm qua lại những con số ấn tượng từ cuộc thi Catmin Challenge nhé

Chương trình CHỦ QUÁN TRIỆU ĐÔ mùa 1

Chương trình tìm kiếm KOC sáng tạo nội dung cho game Hello Café trên TikTok và YouTube chính thức mở đơn đăng ký từ 14.05.2024. Tiêu chí cuộc thi bao gồm phong cách đa dạng và có tính viral cao. Các nhà sáng tạo nội dung có thể thiết kế bài đăng theo tập, chia sẻ kinh nghiệm, đu hot trends, hoặc liên quan đến Hello Café.

Thí sinh sau khi đăng ký qua form sẽ nhận email phản hồi từ 7-10 ngày làm việc. KOC trúng tuyển sẽ có thời gian thử việc 1 tháng và nhận kết quả phân hạng cùng hàng ngàn phúc lợi hấp dẫn theo cấp bậc. Đừng chần chừ mà đăng ký ngay tại LINK

Để cập nhật các thông tin mới nhất về Hello Café, theo dõi tại:

Website: https://hellocafe.vnggames.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/hellocafe.vnggame

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/hellocafe/

TikTok: https://www.tiktok.com/@hellocafe.vnggames