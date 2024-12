Hé lộ thủ đoạn của nhóm buôn hàng tấn vàng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong 3 tháng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) mới đây cho biết đã đấu tranh làm rõ 03 đường dây buôn lậu hàng tấn vàng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam.

Theo Bộ Công an, các đường dây buôn lậu hàng tấn vàng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng này đi qua khu vực biên giới các tỉnh Long An, An Giang và Lào Cai, đưa về tiêu thụ tại TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều địa phương trên cả nước.

Lực lượng công an xác định chỉ từ tháng 9 tới nay, tức là chỉ trong khoảng 3 tháng, khối lượng vàng các nhóm đối tượng vận chuyển trót lọt là hàng tấn vàng. Sau đó, vàng được giao đến các tiệm vàng, xóa dấu vết, thực hiện các biện pháp hợp thức hóa để tiêu thụ.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 27/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã khởi tố 02 vụ án, đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 19 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng trong vụ buôn lậu ở An Giang, Long An - Ảnh: Bộ Công an

Số tang vật mà các đối tượng đưa qua biên giới về Việt Nam - Ảnh: Đài Hà Nội

Với vụ án xảy ra tại tỉnh Long An, An Giang và các đơn vị, địa phương liên quan, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng, gồm: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức, Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Hữu Nghĩa, Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Nguyễn Chí Khoa, Ôn Thế Hải, Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng và Lê Thị Kim Xuyên.

Trong thời gian dài theo dõi, cơ quan CSĐT nhận thấy tại biên giới tỉnh Long An, An Giang, những chiếc xe ba gác chở cá từ tờ mờ sáng sang bên kia biên giới để bán rồi chiều quay lại, những chiếc thuyền máy nhỏ chở trái cây có nhiều bất thường. Công an xác định ác đối tượng buôn lậu vàng đã cất giấu trong những chuyến tàu xe, thuyền qua lại biên giới.

Vàng được chuyển đến tiệm ngay tỉnh sát biên giới để "xử lý"

Trong vụ án xảy ra tại tỉnh Lào Cai và các đơn vị, địa phương liên quan, công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 06 đối tượng, gồm: Trần Thị Hoàn, Vàng Thị Phượng, Trần Thành Hiếu, Lương Thị Bích Hà, Nông Thị Thùy Linh, Liềng Thị Thực. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Thị Bích Hà, Nông Thị Thùy Linh và Liềng Thị Thực.

Các đối tượng trong vụ án "buôn lậu" xảy ra tại tỉnh Lào Cai và các đơn vị, địa phương liên quan - Ảnh: Bộ Công an

Ở đường dây này, các đối tượng giấu vàng ở đế giày. Mật phục và bắt giữ, công an xác định mỗi đối tượng từ 12 đến 20kg vàng. Có đối tượng một ngày đi nhiều chuyến.

"Vàng là vật nhỏ gọn nhưng nặng. Một kg vàng đến 10kg các đối tượng thường cho vào người hoặc xếp vào túi. Khi mà xếp khoảng 10kg thì tư thế xách phải lệch đi. Chúng tôi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi gần như 24/24 các diễn biến hoạt động từng đối tượng"- Trung Tá Đỗ Duy Thanh (Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an) nói về thủ đoạn của các đối tượng trên phóng sự của VTV24.

Để qua mặt được cơ quan chức năng, các đối tượng chia thành nhiều công đoạn vận chuyển khác nhau, thường xuyên thay đổi quy luật, phương tiện vận chuyển, người vận chuyển. Thêm vào đó, các đối tượng chủ yếu sử dụng người trong gia đình để đảm bảo an toàn.

Sau khi vận chuyển vàng trót lọt qua biên giới, các đối tượng sẽ đưa về các tiệm vàng để xoá dấu vết, hợp thức hoá để tiêu thụ.

Camera ghi lại cảnh vàng được xử lý ngay tại tiệm ở Lào Cai - Ảnh: VTV24

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã trích xuất camera tại cửa hàng vàng nằm tại trung tâm thành phố Lào Cai của đối tượng cầm đầu trong một những đường dây.

Tại đây, vàng sau đi khi vận chuyển trót lọt qua biên giới được đưa về đây thực hiện tẩy xóa chữ, xoá đi các thương hiệu, những dòng chữ nước ngoài trên bề mặt để tiếp tục đưa vào các tỉnh thành trong cả nước để tiêu thụ, trong đó phần lớn là các thành phố lớn.

Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định "có sự cấu kết giữa đối tượng trong nước với nước ngoài, chủ tiệm vàng trong nước với các chủ tiệm vàng Trung Quốc, Campuchia". Các đối tượng buôn lậu đã thỏa thuận về giá, số lượng trước khi mua bán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và xác minh, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước. Cơ quan điều tra cũng mở rộng điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng theo hướng truy xét dòng vàng nhập lậu này đi đến những địa chỉ nào. Đồng thời cũng làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng tại khu vực biên giới, cửa khẩu.