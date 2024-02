Hé lộ thông tin ca sinh đôi của Sam, 1 nhóc tỳ có điều đặc biệt "hiếm có khó tìm"

Hậu xác nhận mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, Sam thoải mái chia sẻ hành trình từ lúc bầu bí đến ngày sinh nở. Tối 27/2, nữ diễn viên đăng ảnh thông báo 2 bé đã chào đời bình an, cô được nhiều sao Việt gửi lời chúc mừng.

Mới đây, đại diện truyền thông đã chia sẻ thêm nhiều thông tin đặc biệt liên quan đến ca sinh đôi của Sam. Theo đó, mẹ bầu đã "vượt cạn" thành công vào ngày 26/2 nhưng sau 1 ngày cô mới chia sẻ tin vui công khai trên mạng xã hội. Sam sinh bằng phương pháp sinh mổ, sức khoẻ của 3 mẹ con ổn định và đang được theo dõi tại một bệnh viện quốc tế.

Được biết, bé gái là chị cả, bé trai chào đời sau. Một trong hai em bé của Sam chào đời trong trạng thái "bọc điều", đây là trường hợp "hiếm có khó tìm" với những ca song sinh. "Sinh bọc điều" là cách dân gian gọi tình trạng em bé chào đời còn nguyên trong bọc ối. Quan niệm xưa nay cho rằng trẻ sinh ra theo cách đặc biệt này sẽ luôn được chở che, bảo vệ và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Sam bằng phương pháp sinh mổ, 1 trong 2 bé "sinh bọc điều"

Giây phút nghe con cất tiếng khóc đầu tiên, Sam đã không nén được xúc động. Trong phần tương tác với bạn bè, nữ diễn viên chia sẻ sau ca sinh nở mới thấu hiểu sự thiêng liêng, ý nghĩa khi lên chức mẹ bỉm.

Trước đó, Sam xác nhận đã chi tầm 100 triệu đồng để thực hiện thụ tinh ống nghiệm, tuy nhiên chi phí này còn phù thuộc vào tình trạng của từng người. Về lý do chọn can thiệp thay vì mang thai tự nhiên, cô chia sẻ: "Có rất nhiều lý do cá nhân cũng như tình trạng sức khoẻ mà tôi phải lựa chọn IVF và thời điểm này để mang thai. Là một người phụ nữ, ai cũng mong mình một lần được thực hiện thiên chức làm mẹ. Quá trình IVF là cả sự cố gắng của vợ và chồng, cùng với sự giúp đỡ của bác sĩ".

Sam thực hiện thụ tinh ống nghiệm để sinh đôi con đầu lòng, cô may mắn thành công từ lần đầu đưa phôi vào cơ thể