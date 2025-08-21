Hé lộ ngôi trường quý tử nhà Cục trưởng Xuân Bắc đang theo học: Khuôn viên rộng 30.000m2, nhìn học phí nhiều người choáng

Bi Béo (tên thật Nguyễn Nhật Khánh Nguyên, SN 2009) từ lâu đã là cái tên quen thuộc với khán giả nhờ những khoảnh khắc đáng yêu, hài hước và lém lỉnh. Không ít lần cậu út nhà Xuân Bắc "chiếm sóng" truyền hình, mạng xã hội bằng biểu cảm tấu hài cực duyên. Mới đây, Bi Béo còn bất ngờ "debut" làm rapper với nghệ danh Thiên Ngự Nguyên khiến dân tình thích thú.

Điểm chung trong hành trình trưởng thành của Bi Béo và anh em trong gia đình chính là luôn có sự đồng hành sát sao của bố mẹ. NSND Xuân Bắc vốn nổi tiếng là một người cha yêu thương con, chọn cách giáo dục gần gũi nhưng cũng đầy nghiêm khắc. Anh cùng vợ luôn chú trọng đầu tư để con cái có môi trường học tập và phát triển tốt nhất.

Được biết, Bi Béo đang theo học tại Trường song ngữ liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield - ngôi trường liên cấp nổi tiếng ở miền Bắc với hệ thống đào tạo hiện đại. Hiện tại, cậu đang là học sinh lớp 11 của trường. Trước đó, anh trai Minh Bủm cũng được bố mẹ cho học tại đây, hiện đã tốt nghiệp.

Cho những ai chưa biết, trường song ngữ liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield School hiện là một trong những thành viên của mạng lưới hơn 10.000 trường quốc tế Cambridge có mặt tại 160 quốc gia. Tại Việt Nam, hệ thống Greenfield gồm hai cơ sở: Greenfield School Garden (Hưng Yên) và Greenfield Conifer (Đồng Nai). Trong đó, cơ sở tại Hưng Yên chính là nơi hai con trai của NSND Xuân Bắc đang theo học.

Nhà trường triển khai ba hệ đào tạo chính: chất lượng cao, song ngữ công dân toàn cầu và quốc tế Cambridge, cùng với đó là một hệ thống hoạt động ngoại khóa đa dạng. Học sinh tại Greenfield được tiếp cận kiến thức thông qua 5 nhóm lĩnh vực gồm: Ngôn ngữ và Nhân văn, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Toán học, Nghệ thuật và Giáo dục cá nhân. Cách tổ chức này cho phép học sinh phát triển đồng đều các kỹ năng, đồng thời giúp giáo viên theo sát tiến trình tiếp thu kiến thức của từng em, từ đó hỗ trợ các em chinh phục những cột mốc học tập cao hơn trong tương lai.

Về cơ sở vật chất, cả hai điểm trường của Greenfield đều tọa lạc tại những khu đô thị lớn, hiện đại. Greenfield School Garden nằm trong khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) có khuôn viên rộng khoảng 30.000m2, trong đó một nửa diện tích được phủ xanh bởi cây cối và cảnh quan thiên nhiên. Không gian này mang lại sự thoáng mát, thân thiện và góp phần tích cực vào việc học tập cũng như sáng tạo của học sinh. Riêng cơ sở Hưng Yên hiện có hơn 120 phòng học và 50 phòng chức năng được trang bị hiện đại. Các phòng chức năng được thiết kế sinh động, tạo cảm hứng và động lực cho học sinh trong học tập, nghiên cứu cũng như hoạt động nghệ thuật.

Về học phí, Trường song ngữ liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield áp dụng nhiều mức học phí khác nhau tùy theo hệ đào tạo và cấp học. Với hệ Chất lượng cao (CLC), học phí dao động từ khoảng 7,5 triệu đồng/tháng ở bậc Tiểu học đến 9 triệu đồng/tháng ở bậc THPT. Ở hệ Song ngữ Công dân toàn cầu (CDTC), mức phí cao hơn, từ 10,5 triệu đồng/tháng (Tiểu học) đến 12,3 triệu đồng/tháng (THPT). Riêng hệ Quốc tế Cambridge (CAM) có học phí cao nhất, dao động từ 12 triệu đồng/tháng (Primary) và lên tới gần 15,7 triệu đồng/tháng ở bậc A-Level (THPT). Nếu đóng theo năm, chi phí có thể lên đến gần 150 triệu đồng/năm cho hệ Cambridge bậc A-Level.

Ngoài ra, trường còn có các khoản phí khác phải đóng như:

