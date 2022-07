Hé lộ khối tài sản "khủng" của V (BTS), Park Seo Joon và Choi Woo Sik

Là một trong những hội bạn thân quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc, Wooga Fam sở hữu những thành viên gồm V (BTS), Park Seo Joon, Choi Woo Sik, Park Hyung Sik và Peakboy. Cả 5 đều thành công và tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực của mình. Nhờ sự nghiệp thăng hoa, các thành viên đều sở hữu khối tài sản ấn tượng.



Park Seo Joon (21 triệu USD)

Đứng đầu danh sách thu nhập trong hội bạn thân Wooga Fam là Park Seo Joon. Anh là một trong những ngôi sao được săn đón của làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ ghi dấu với các vai diễn truyền hình như Thư Ký Kim Sao Thế?, Tầng Lớp Itaewon, Park Seo Joon chứng tỏ khả năng diễn xuất phong phú ở mảng điện ảnh. Vai diễn khách mời của Park Seo Joon trong bộ phim đoạt giải Oscar Ký Sinh Trùng gây ấn tượng giúp anh nhận được sự chú ý của Hollywood. Nam tài tử gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel và sẽ ra mắt với bộ phim The Marvels cùng nữ diễn viên Brie Larson.

Park Seo Joon sở hữu khối tài sản 21 triệu USD

Bên cạnh thu nhập từ diễn xuất, nam tài tử 33 tuổi này cũng nhận được nhiều lời mời quảng cáo từ các nhãn hàng cao cấp. Theo báo cáo của CNA Luxury, hiện tại Park Seo Joon sở hữu khối tài sản ròng lên đến 21 triệu USD. Con số này dự kiến tăng lên sau khi The Marvels được công chiếu.

Park Seo Joon cũng sở hữu danh mục bất động sản ấn tượng với toà nhà trị giá 10 triệu USD ở Sinsa-dong, Gangnam. Hiện tại nam diễn viên đang ở trong ngôi nhà có giá 4,4 triệu USD ở khu Cheongdam-dong.

V (BTS) (20 triệu USD)

Theo Celebrity Net Worth, việc trở thành thành viên của nhóm nhạc Kpop lớn nhất thế giới đã giúp V của BTS có được khối tài sản trị giá 20 triệu USD. Con số này không có gì đáng ngạc nhiên khi V hoạt động tích cực trong nhóm cũng như cá nhân. V sở hữu nhiều ca khúc nhạc phim được yêu thích.

Là thành viên của BTS, V có tài sản lên đến 20 triệu USD

V cũng chứng tỏ sức hút khi lấn sân sang diễn xuất và được đánh giá có tiềm năng sau loạt vai diễn trong bộ phim Hwarang, 7 Fates: Chakho. Nam thần tượng mới đây là khách mời của thương hiệu Celine tại tuần lễ thời trang Paris.Theo Lifestyle Asia, V cũng sở hữu một bất động sản trị giá 4,55 triệu USD tại Gangnam, Seoul.

Choi Woo Sik (5 triệu USD)

Được biết đến nhiều nhất với các vai diễn trong Train To Busan" và Parasite, nam diễn viên người Canada gốc Hàn Choi Woo Sik đã tích lũy được tài sản ròng trị giá 5 triệu USD. Trong khi phần lớn thu nhập đến từ sự nghiệp diễn xuất, Choi Woo Sik cũng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo đắt giá, trong đó có thương hiệu nổi tiếng là Coca-Cola.

Choi Woo Sil xếp thứ 3 trong danh sách với 5 triệu USD

Ngoài ra, Choi Woo Sik cũng góp mặt trong các video âm nhạc của các ngôi sao Kpop như IU với My old story, Congratulations và You Were Beautiful của Day6.

Peakboy (4-5 triệu USD)

Theo báo cáo, Peakboy từng mơ ước trở thành một thần tượng, nhưng anh quyết định rằng mình sẽ tốt hơn với vai trò là một nhà sản xuất âm nhạc và rapper. Việc chuyển đổi đã chứng tỏ thành công khi Peakboy tạo dựng tên tuổi của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc bằng cách phát hành các bài hát hit như Walk, Kelly và The Same.

Thu nhập của Peakboy đến từ các kênh truyền thông xã hội và YouTube

Peakboy cũng đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc cho chương trình Show Me The Money mùa thứ 5. Ngoài sáng tác âm nhạc, Hollywood Zam dự đoán rằng một phần thu nhập của anh cũng đến từ các kênh truyền thông xã hội và YouTube.

Park Hyung Sik (4 triệu USD)

Nam diễn viên kiêm thần tượng Kpop Park Hyung Sik đã có một khởi đầu thuận lợi trong cuộc sống nhờ gia thế giàu có. Cha anh là thành viên ban giám đốc của BMW ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi theo đuổi niềm đam mê đối với ngành công nghiệp giải trí, Park Hyung Sik đã cố gắng tạo dựng tên tuổi của mình với tư cách là một thần tượng và một diễn viên.

Park Hyung Sik có gia thế giàu có nhưng tài sản hiện có của anh là nhờ vào công việc diễn xuất và thần tượng

Mới đây, anh ghi dấu với vai diễn trong bộ phim Chung Cư Có Độc cùng Han Hyo Joo. Hiện tại, Park Hyung Sik sở hữu giá trị tài sản ròng ước tính là 4 triệu USD.