Hé lộ clip về UOB Plaza TP.HCM - Nơi làm việc trong mơ của dân văn phòng

Sự xuất hiện của đoạn video mô phỏng một tòa tháp văn phòng lấy cảm hứng từ “vỏ sò” nằm ngay bên bờ sông Sài Gòn đang trở thành tâm điểm bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội. Với thiết kế độc đáo chuẩn tương lai, tọa độ này nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của hội đi làm.

Tòa tháp văn phòng hạng A ngay trung tâm tài chính VIFC-HCMC

Những ngày qua, lướt các diễn đàn mạng xã hội, bên cạnh hàng loạt video giải trí quen thuộc, netizen đang truyền tay nhau một đoạn clip CGI hé lộ những hình ảnh đầu tiên về một tòa tháp văn phòng mới toanh nằm ngay bên bờ sông Sài Gòn. Ngay sau khi xuất hiện, đoạn video đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ và thảo luận sôi nổi.

Được biết, công trình đang "gây bão" diện rộng này chính là hình ảnh mô phỏng của UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh – tòa nhà trụ sở mới của Ngân hàng UOB tại Việt Nam, vừa được khởi công vào ngày 1/7 vừa qua.

Tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng (khu vực Ba Son), UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh sở hữu vị trí nằm ngay trung tâm TP.HCM, kế bên ga metro Bason, với tầm nhìn hướng thẳng ra sông Sài Gòn. Công trình được thiết kế là một tòa văn phòng hạng A, với chiều cao 160 mét, quy mô 36 tầng nổi, dự kiến sẽ chính thức hoàn thiện vào năm 2030. Với công trình này, UOB là ngân hàng nước ngoài đầu tiên phát triển và sở hữu một trụ sở được xây dựng chuyên biệt ngay trong khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC).

Bên cạnh hình ảnh mãn nhãn, điều khiến netizen ấn tượng hơn cả chính là tư duy thiết kế độc đáo, khác biệt với sự khô khan của những khối nhà kính vuông vức mà chúng ta vẫn thường thấy.

Theo thông tin từ fanpage chính thức của UOB Việt Nam, kiến trúc tòa tháp được lấy cảm hứng từ hình tượng "vỏ sò" – một trong những hình thái tiền tệ sơ khai của châu Á, biểu trưng cho sự thịnh vượng và giao thương bền vững. Hình tượng này được kết hợp hài hòa với dáng "cánh buồm" căng gió hướng ra sông Sài Gòn, tạo nên vẻ đẹp phóng khoáng, năng động và tràn đầy sinh khí. Giới chuyên môn nhận định thiết kế này phản ánh rõ nét di sản phương Đông của UOB – một định chế tài chính lâu đời trong khu vực với tầm nhìn kết nối các nền kinh tế và thúc đẩy dòng chảy thương mại, đầu tư tại ASEAN.

Không chỉ nổi bật bởi ý tưởng thiết kế giàu biểu tượng, công trình còn ghi dấu ấn khi đưa chất liệu đất nung (Terracotta) – một vật liệu truyền thống gắn liền với bản sắc kiến trúc Việt Nam vào lớp vỏ của một tòa nhà hiện đại. Sự kết hợp giữa giá trị bản địa và ngôn ngữ kiến trúc đương đại đã tạo nên diện mạo tinh tế, sang trọng và đầy cá tính, góp phần làm nên một công trình vừa mang dấu ấn thời đại, vừa tôn vinh bản sắc văn hóa Việt.

Văn phòng "trong mơ" của dân công sở

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, tòa tháp còn ghi điểm nhờ thiết kế thông minh, thích ứng trọn vẹn với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Cụ thể, tòa nhà được tích hợp các giải pháp công nghệ tiên tiến bậc nhất hiện nay như lớp kính Low-E giảm hấp thụ nhiệt, hệ lam che nắng bằng terracotta độc đáo và công nghệ năng lượng mặt trời tối tân, hướng tới đạt chứng nhận tiêu chuẩn xanh uy tín BCA Green Mark trong tương lai.

Bên trong công trình, mô hình công sở truyền thống được thay thế bởi các khu vực cộng tác mở, hệ thống lưu thông liền mạch giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên. Những mảng xanh được đan cài khéo léo, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật và cảnh quan tuyển chọn kỹ lưỡng như bonsai, tạo nên một môi trường làm việc giàu cảm hứng, nơi cộng đồng được kết nối, sự sáng tạo được nuôi dưỡng và những giá trị bền vững được hình thành.

Giữa áp lực công việc bận rộn mỗi ngày, việc được làm việc trong một không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên và mảng xanh mát mắt như thế này sẽ là liều thuốc vô giá giúp cân bằng lại tinh thần, giảm stress và tái tạo năng lượng hiệu quả. Vì vậy, bên dưới các bài đăng về video, rất nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại bày tỏ sự thích thú: "Đi làm ở đây thì thiếu gì cảm hứng làm việc", "Văn phòng trong mơ của dân công sở là đây chứ đâu!", thậm chí có người còn đùa: "Chuẩn bị rải CV từ bây giờ để vài năm tới kịp check-in thôi".

Với tổng vốn đầu tư lên tới 450 triệu USD, UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh được đo ni đóng giày để hỗ trợ cho nhiều phương thức làm việc mới trong thời đại số: từ các khu vực cộng tác chung kết nối mọi người, đến những góc không gian linh hoạt dành riêng cho việc trao đổi, sáng tạo cá nhân hay nghỉ ngơi thư giãn.

Đối với dân công sở hiện đại, nhất là những người đề cao không gian làm việc chuẩn quốc tế, bền vững và nhân văn, UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh chắc chắn là một địa điểm không thể bỏ qua trong "wish list". Cột mốc khởi công ngày 1/7 vừa qua chính là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho một "tọa độ làm việc trong mơ" mà bất cứ ai cũng mong muốn được thuộc về trong tương lai không xa!