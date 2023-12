Hé lộ chân dung người kiếm hơn 7 tỷ/tuần nhờ nghề "bác sĩ kịch bản", đứng sau hàng loạt thương hiệu phim huyền thoại

"Bác sĩ kịch bản" là một nghề được ưa chuộng tại những ngành điện ảnh phát triển như Hollywood. Họ làm công việc đọc, duyệt và chỉnh sửa những kịch bản tiềm năng đã được các nhà sản xuất nhắm đến nhưng chưa hài lòng về tổng thể câu chuyện. Mới đây, trang Variety, đã hé lộ mức lương đáng kinh nhạc của một trong những "bác sĩ kịch bản" nổi tiếng nhất Hollywood - Scott Frank. Theo đó, ông từng được trả mức lương 300.000 USD (khoảng 7,2 tỷ đồng) mỗi tuần để làm công việc này.

Scott Frank gần đây gây chú ý với series truyền hình The Queen's Gambit.

Scott Frank xuất thân là một biên kịch tại Hollywood, đứng sau nhiều bộ phim gây tiếng vang như The Queen's Gambit, Get Shorty, Minority Report, The Wolverine... Ông sinh năm 1960, từng hai lần nhận đề cử Oscar hạng mục kịch bản với các bộ phim Out of Sight, Logan. Bên cạnh đó, Scott cũng giữ vai trò sản xuất của nhiều dự án lớn nhỏ tại Hollywood.

Cũng nhờ uy tín trong nghề, ông được nhiều hãng phim lớn mới làm "bác sĩ kịch bản", trau chuốt lại những dự án đầy hứa hẹn của họ khi còn ở trên giấy. Theo Variety, Scott Frank đã góp phần "cứu" gần 60 kịch bản phim, trong đó có hàng loạt thương hiệu tỷ đô như X-Men, The Ring, The Hunger Games... Ông cũng góp công cho chiến thắng của hàng loạt tác phẩm được xếp hạng kinh điển như Saving Private Ryan, Gravity...

Một số bộ phim nổi tiếng được Scott Frank chỉnh sửa kịch bản.

Trong The Ring, Scott Frank là người đề xuất thêm chi tiết về mối quan hệ giữa nhân vật chính (Naomi Watts đóng) và con trai cô. Trong Gravity, ông giữ nhiệm vụ xây dựng cuộc sống bên ngoài vũ trụ của phi hành gia do Sandra Bullock thủ vai. Trong Rise of the Planet of the Apes, biên kịch sáng tạo ra nhân vật người cha của nam chính (John Lithgow) - chi tiết liên kết dẫn đến sự xuất hiện của con tinh tinh Caesar.

Nina Jacobson - nhà sản xuất của thương hiệu The Hunger Games - tiết lộ từng phải tìm đến Scott Frank cầu cứu với kịch bản Catching Fire chỉ vài tuần trước ngày bấm máy đầu tiên. Cô cho biết: "Công việc của ông ấy giống một người thợ xây tiếp đường ray trong khi chiếc tàu hỏa, chính là bộ phim, đã bắt đầu chạy. Ông ấy giống một cái máy soát lỗi, nhanh chóng chẩn đoán và đưa ra giải pháp cho các đoàn phim. Hầu hết các nhà sản xuất đều nghĩ đến Scott đầu tiên khi gặp vấn đến về kịch bản".